В летний сезон основную опасность во время отдыха на природе представляют укусы клещей. О том, как избежать неприятного знакомства, рассказала Людмила Карань, эпидемиолог.
- Взрослого человека клещ примерно проползает за 15 минут. Вот это тот промежуток, когда нужно себя осматривать, если вы и дети находитесь на природе, - сообщила специалист. - Есть специализированная одежда, которая уже содержит вшитые вкладки ткани, пропитанные акарицидным препаратом.
Также эпидемиолог подчеркнула, что идеальной защитой может стать вакцина, которую делают в начале сезона. Однако в любом случае его нужно снять и сдать на исследование.
- Клеща нужно снять, как можно быстрее. Желательно делать это не голыми руками, чтобы не раздавить его. Значит, взять нитку, закрепить между кожей и вокруг хоботка и, закручивая нитку, клещ сам достанет то, что люди называют челюстями.
Основным способом изведения клещей на дачах или загородных домах, как сообщила специалист, станет аккуратный газон без обилия травы.
Бреннер: лидерам НАТО неприятен профессионализм Путина
Лидеры НАТО активно избегают налаживания отношений с РФ, поскольку не имеют политиков уровня Путина. Такое мнение высказал профессор из Америки Майкл Бреннер в интервью Dialogue Works.
FT: Германия, Венгрия и Польша не усилят контроль за иноагентами
Германия, Варшава и Венгрия выразили несогласие с предложенной в ЕС мерой по усилению контроля над организациями ЕС, которые получают финансирование из-за рубежа. Об этом пишет Financial Times.
Lamoda запретила размещать откровенные фото детей в купальниках и нижнем белье в каталогах и отзывах
Один из крупнейших в России интернет-магазинов одежды и обуви Lamoda сообщил, что теперь фотографии или видео, на которых дети вызывающе демонстрируют продукцию, под запретом. Компания объяснила, что контент, содержащий исключительно сам товар, не будет менее информативным.
Дефицита картофеля не будет: эксперты озвучили прогнозы
Специалисты рассказали, что поможет справиться с ростом цен на продукт.