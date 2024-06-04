В летний сезон основную опасность во время отдыха на природе представляют укусы клещей. О том, как избежать неприятного знакомства, рассказала Людмила Карань, эпидемиолог.

- Взрослого человека клещ примерно проползает за 15 минут. Вот это тот промежуток, когда нужно себя осматривать, если вы и дети находитесь на природе, - сообщила специалист. - Есть специализированная одежда, которая уже содержит вшитые вкладки ткани, пропитанные акарицидным препаратом.

Также эпидемиолог подчеркнула, что идеальной защитой может стать вакцина, которую делают в начале сезона. Однако в любом случае его нужно снять и сдать на исследование.

- Клеща нужно снять, как можно быстрее. Желательно делать это не голыми руками, чтобы не раздавить его. Значит, взять нитку, закрепить между кожей и вокруг хоботка и, закручивая нитку, клещ сам достанет то, что люди называют челюстями.

Основным способом изведения клещей на дачах или загородных домах, как сообщила специалист, станет аккуратный газон без обилия травы.