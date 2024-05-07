Следственный комитет Республики Башкортостан сообщил о задержании бывшего чиновника Башкирии — Александра Клебанова по подозрению в получении взятки. Ранее он работал министром транспорта и дорожного хозяйства Башкирии, передает ТАСС.

Против него возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в особо крупном размере — 5 млн рублей. Это произошло в 2021 году в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Башкирии.

"СУ СК России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства республики по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", — говорится в сообщении ведомства.

По версии Следственного комитета по Республике Башкортостан, взятка чиновником, состоявшим тогда в АО "Башкиравтодор", была получена от коммерческой компании, являющейся подрядчиком стройки, при реконструкции одной из дорог в республике.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы (Creative Commons Attribution 4.0 )