Киви
Киви
© commons.wikimedia.org by Zeynel Cebeci is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Иван Трухин Опубликована сегодня в 7:42

Южный гость, который не боится метелей: правда о морозостойких сортах киви

Правильное укрытие киви осенью помогает сохранить лозу и урожай до весны

Киви – не просто экзотическая лоза, а растение с характером. Оно любит солнце, мягкое лето и не выносит резких холодов. Но даже в нашем климате его можно успешно сохранить до весны, если грамотно подготовить. Никаких сложных конструкций не понадобится — только продуманные шаги, немного терпения и подходящие материалы.

Какие сорта киви переносят холод лучше

Классический «мшистый» киви (Actinidia deliciosa) чувствителен к морозам и чаще выращивается в теплицах или на юге. А вот морозостойкие разновидности, например Actinidia arguta или Actinidia kolomikta, способны выдерживать мороз до –25 °C и даже ниже. При выборе сорта важно учитывать местный микроклимат: открытое место, южный склон, дренированная почва и защита от ветра заметно повышают шансы лозы пережить зиму без потерь.

Когда начинать укрывать и зачем

Не стоит спешить. Первые лёгкие заморозки даже полезны — они сигнализируют растению о времени покоя. Начинать укрытие следует, когда температура стабильно опускается к нулю. Основная цель — не согреть лозу, а сгладить перепады температуры, защитить корни и побеги от иссушающих ветров и сильного мороза.

Советы шаг за шагом

  1. Подготовка почвы. Осенью, до наступления холодов, аккуратно взрыхлите землю у основания киви и замульчируйте её толстым слоем сухих листьев, соломы или коры. Оптимальная толщина — 15–20 см.
  2. Создание защитного валика. Вокруг корней сделайте небольшой холмик из земли или компоста, особенно у молодых или привитых растений.
  3. Обертывание стебля. Стебель киви уязвим к морозам. Оберните его дышащим материалом: мешковиной, агроволокном или несколькими слоями крафт-бумаги. Избегайте плотного контакта, чтобы не возникал конденсат.
  4. Фиксация побегов. Лозу аккуратно пригните к земле, закрепите дугами и накройте нетканым материалом. Для надежности сверху можно добавить лапник — он задержит снег и создаст естественную воздушную подушку.
  5. Контроль влажности. Зимой проверяйте укрытие: при длительной оттепели слегка приоткрывайте его для проветривания, чтобы избежать подпревания побегов.

Киви в контейнере

Если растение растёт в горшке, защита требуется особенно тщательно. Контейнер быстро промерзает, поэтому горшок ставят к южной стене дома или переносят в неотапливаемую теплицу. Стенки оборачивают картоном, пенопластом или мешковиной, а поверхность почвы прикрывают мульчей. Полив — редкий, но регулярный: пересушенная почва усиливает воздействие холода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: слишком раннее укрытие.
    Последствие: растение выпревает, особенно при частых оттепелях.
    Альтернатива: ждите первых заморозков и только потом утепляйте.
  2. Ошибка: использование полиэтилена или плотного капрона.
    Последствие: образуется конденсат, кора отсыревает и может загнить.
    Альтернатива: применяйте дышащие материалы — агроткань, мешковину, крафт.
  3. Ошибка: отсутствие мульчи.
    Последствие: корни страдают от перепадов температуры и пересыхания.
    Альтернатива: укройте приствольный круг толстым слоем органики.
  4. Ошибка: сильная обрезка осенью.
    Последствие: активирует рост побегов, которые подмерзают.
    Альтернатива: удаляйте только больные или повреждённые ветви, основную обрезку оставьте до весны.

Плюсы и минусы разных способов укрытия

Способ

Плюсы

Минусы

Мульчирование

Простота, доступность, защита корней

Не защищает лозу

Обертывание стебля

Защита от ветра и мороза

Нужно следить за вентиляцией

Пригибание и укрытие

Полная защита, сохраняет побеги

Требует времени и аккуратности

Перенос в теплицу (для горшечных)

Контроль условий

Меньше естественного света

А что если зима слишком суровая?

В регионах, где температура опускается ниже –20 °C и нередки ветра, стоит добавить двойное укрытие. Вокруг лозы можно установить проволочный каркас и заполнить его сухими листьями или сеном. Снаружи обернуть мешковиной, а сверху — нетканым материалом. Это создаёт воздушную прослойку, которая удерживает стабильную температуру внутри. В самые морозные ночи можно дополнительно набросить агроволокно. Весной защиту снимают поэтапно, чтобы не шокировать растение резким перепадом.

FAQ

Как понять, что киви пора укрывать?
Когда температура держится на уровне +1…–2 °C и прогнозируются заморозки ниже –5 °C — пора действовать.

Нужно ли поливать перед укрытием?
Да, влагозарядковый полив перед морозами помогает корням пережить зиму без обезвоживания.

Когда снимать укрытие?
Как только почва прогреется и минует угроза заморозков. Делайте это постепенно: сначала открывайте днём, потом полностью уберите.

Можно ли использовать плёнку?
Нет. Полиэтилен не пропускает воздух, под ним образуется конденсат. Лучше использовать дышащие материалы.

Как защитить молодое растение?
Для саженцев первого года делайте мини-тепличку: колпак из пластиковой бутылки, засыпанный листьями вокруг.

Мифы и правда

Миф 1. Киви нельзя выращивать в средней полосе.
Правда: морозостойкие сорта прекрасно чувствуют себя при правильном укрытии.

Миф 2. Чем теплее укрытие, тем лучше.
Правда: излишнее утепление вызывает подпревание. Главное — воздух и сухость.

Миф 3. После зимы лозу можно сразу обрезать.
Правда: обрезку делают только после того, как видно, какие побеги пережили мороз.

Интересные факты

  1. Киви – двудомное растение: для плодоношения нужны мужские и женские экземпляры.
  2. Виноградные шпалеры идеально подходят для выращивания киви — их структура обеспечивает нужную опору.
  3. Плоды появляются только на побегах второго года, поэтому зимняя сохранность лозы напрямую влияет на урожай.

Исторический контекст

Киви пришёл в Европу из Китая в начале XX века. Первые морозостойкие гибриды были выведены в Новой Зеландии, откуда и пошло современное название. Сегодня селекционеры активно развивают сорта, способные выдерживать российские зимы без теплиц, что делает это экзотическое растение вполне доступным для дачных участков.

