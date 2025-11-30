Давала котёнку этот корм 28 дней — результат удивил даже ветеринара

В первые недели после рождения котёнок растёт с поразительной скоростью. Его организм формирует мышцы, укрепляет кости, развивает нервную систему и иммунитет. Чтобы поддержать этот сложный процесс, необходимо особое питание, способное дать всё необходимое для гармоничного развития. Именно поэтому белок играет в рационе малыша ключевую роль. Об этом сообщает Patas Casa.

Почему котёнку нужно больше белка

Рост и развитие котёнка — это постоянное обновление тканей, формирование органов и усиленная работа всех систем. Белок обеспечивает организм энергией, участвует в построении клеток и способствует укреплению иммунитета. Ветеринар Бруна Джубилей подчёркивает:

"Кошки — облигатные плотоядные животные, то есть им необходимы животные белки для выживания и нормального развития", — отмечает ветеринар Бруна Джубилей.

Белки особенно важны в первые месяцы жизни. Они не только поддерживают рост и укрепляют мышцы, но и обеспечивают нормальное развитие мозга и органов чувств. Без достаточного количества белка котёнок может отставать в развитии, терять активность и иметь проблемы с шерстью и кожей. Именно поэтому котята нуждаются в большем объёме белка, чем взрослые кошки: их метаболизм работает быстрее, а энергии требуется больше.

Последствия нехватки белка

Если в рационе котёнка не хватает белка, это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем. Недостаток питательных веществ в первые месяцы жизни нередко оборачивается задержкой роста, мышечной слабостью и анемией. У животного может ухудшиться зрение, снизиться иммунитет и появиться ломкость костей. Кроме того, шерсть теряет блеск, а кожа становится сухой и раздражённой.

"Недостаток белка у котят вызывает задержку роста, снижение массы тела и ослабление организма", — говорится в публикации Patas Casa.

Такие последствия могут оказаться необратимыми, если вовремя не скорректировать питание. Поэтому ветеринары советуют подбирать корм, разработанный специально для котят, и обращать внимание на его состав.

Как выбрать правильный корм

Обмен веществ у котят значительно активнее, чем у взрослых кошек. Поэтому корма для малышей создаются с повышенным содержанием белка, жиров и витаминов. Ветеринар Бруна Джубилей объясняет:

"Главное отличие корма для котят от корма для взрослых кошек заключается в питательном составе. Корм для котят содержит больше белка, жиров и калорий, ведь малыши тратят больше энергии на рост и игры", — отмечает специалист.

Корм для котят также содержит больше кальция и фосфора, необходимых для формирования костей и зубов. Кроме того, такие продукты богаты таурином — веществом, которое жизненно важно для зрения и работы сердца у кошек.

Чтобы выбрать качественный корм, специалисты советуют обращать внимание на несколько факторов:

Возраст, указанный на упаковке — продукт должен быть предназначен для котят до 12 месяцев. Источник белка — предпочтительно, если на первом месте в составе указано мясо. Наличие таурина, жиров и омега-3 кислот. Мелкие гранулы, подходящие по размеру для котёнка. Наличие пребиотиков и клетчатки для здорового пищеварения.

Пример сбалансированного корма

Отличным примером корма с высоким содержанием белка является Purina ® ONE ® с курицей и говядиной. Этот продукт богат животными белками, необходимыми для роста мышц и укрепления иммунитета. Кроме того, он содержит пребиотики, омега-3 жирные кислоты и витамины, поддерживающие здоровье кожи, шерсти и органов чувств.

Корм Purina ® ONE ® помогает заметить улучшения уже через 28 дней: питомец становится активнее, его шерсть блестит, а иммунная система укрепляется. В составе продукта — натуральное мясо, цельные злаки, морские водоросли и кокосовое масло. Благодаря высокой усвояемости организм котёнка получает максимум пользы от каждого приёма пищи.

Сравнение кормов для котят и взрослых кошек

Понимание различий между кормом для котят и кормом для взрослых кошек поможет избежать ошибок при кормлении питомца.

Корм для котят содержит больше белка (до 40%), повышенное количество жиров и калорий, кальций и фосфор для роста костей.

Корм для взрослых кошек рассчитан на поддержание массы тела и профилактику заболеваний. В нём меньше белка (около 30%) и энергетическая ценность умеренная.

Таким образом, взрослый корм не подходит для котят, так как не удовлетворяет их потребности в энергии и строительных материалах для растущего организма.

Плюсы и минусы специализированного питания

Преимущества корма для котят:

ускоряет рост и развитие организма;

укрепляет иммунитет и кости;

улучшает качество шерсти и пищеварение;

содержит оптимальное соотношение питательных веществ.

К возможным минусам можно отнести только более высокую цену и необходимость постепенно переводить котёнка на взрослое питание после года. Однако эти аспекты не сопоставимы с пользой, которую получает животное.

Советы по кормлению котят

Чтобы питание приносило пользу, важно соблюдать режим и следовать рекомендациям специалистов:

До 4 месяцев кормить котёнка 4-5 раз в день малыми порциями. Постепенно уменьшать количество приёмов пищи до 2-3 раз после полугода. Не смешивать сухой и влажный корм в одной миске. Всегда обеспечивать доступ к свежей воде. Переходить на новый корм постепенно, чтобы избежать расстройства пищеварения.

Перед тем как переводить котёнка на сухой корм, особенно если он недавно отлучён от матери, обязательно стоит проконсультироваться с ветеринаром. Только специалист сможет определить подходящий тип питания, частоту кормлений и дозировку.

Популярные вопросы о кормлении котят

1. Как выбрать лучший корм для котёнка?

Следите, чтобы в составе было указано мясо как основной источник белка. Выбирайте продукцию с таурином, витаминами и омега-3.

2. Сколько стоит качественный корм для котят?

Цена зависит от бренда, но обычно составляет от 500 до 1500 рублей за килограмм.

3. Когда переводить котёнка на корм для взрослых кошек?

После достижения возраста 12 месяцев, когда организм полностью сформируется.

4. Можно ли смешивать разные марки кормов?

Не рекомендуется. Это может вызвать несбалансированность рациона и проблемы с пищеварением.

5. Нужно ли давать витамины дополнительно?

Если котёнок получает полноценный корм, дополнительные добавки, как правило, не требуются.