Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Много котят
Много котят
© freepik.com by freepic.diller is licensed under public domain
Главная / Питомцы
Марина Черкасова Опубликована сегодня в 14:09

Один котёнок станет другом, другой — проблемой: 3 признака, которые выдают характер уже в помёте

Выбор котенка из помета кажется простым только на первый взгляд. За внешним очарованием скрываются различия в характере, уровне активности и способности адаптироваться к будущей жизни с человеком. Именно эти нюансы часто определяют, станет ли совместная жизнь комфортной для всех. Об этом сообщает Wamiz.

Котенок и ваш образ жизни

Перед тем как остановить выбор на конкретном котенке, важно честно оценить собственный ритм жизни. Если в доме есть дети, часто приходят гости или планируются поездки, лучше обратить внимание на активных и любознательных котят. Такие животные легче воспринимают новые ситуации, быстрее привыкают к переменам и, как правило, с интересом реагируют на окружающий мир.
Спокойный домашний уклад требует иного подхода. Людям, которые много времени проводят дома и предпочитают тишину, больше подойдет уравновешенный котенок с мягким темпераментом. Он может быть осторожнее, иногда пугливее, но при этом особенно ценит постоянное присутствие человека и постепенно формирует тесную эмоциональную связь. В дальнейшем такие кошки нередко тонко реагируют на бытовые изменения и чувствительны к атмосфере дома, что важно учитывать при выборе питомца.

Поведение в первые минуты знакомства

Наблюдение за котятами — один из самых надежных способов понять их характер. Достаточно присесть и дать им возможность самим подойти. Те, кто охотно идет на контакт, трется о ноги или с интересом изучает незнакомца, чаще всего отличаются общительностью и уверенностью.
Важно также аккуратно взять котят на руки по очереди. Реакция на прикосновения многое говорит о будущем взаимодействии с человеком: одни расслабляются и чувствуют себя уверенно, другие стараются вырваться или замирают от страха. Эти различия во многом связаны с ранним опытом и тем, как кошка-мать выстраивала воспитание котят языком сигналов. Такой фундамент поведения сохраняется и во взрослом возрасте, влияя на доверие к людям.

Почему важен возраст котенка

Возраст играет ключевую роль в формировании поведения. Слишком раннее разлучение с матерью и пометом может негативно сказаться на социализации. Именно в первые недели жизни котята учатся взаимодействовать друг с другом, распознавать границы в игре и контролировать силу укусов.
Период до 14 недель считается особенно значимым: в это время закладываются основы общения и эмоциональной устойчивости, а также активно развивается зрение и восприятие окружающей среды. Не случайно специалисты обращают внимание на то, как проходит развитие котят в первые недели жизни, поскольку этот этап напрямую связан с будущей уверенностью животного. Котята, выросшие без сородичей, нередко бывают более требовательными и хуже считывают сигналы, если рядом не было взрослой кошки.

Выбор котенка — это не поиск "самого милого", а попытка найти гармонию между его природными особенностями и условиями, которые вы готовы ему предложить. Внимательное наблюдение, учет возраста и честная оценка собственного образа жизни помогают сделать осознанный выбор и создать крепкую связь на долгие годы.

Автор Марина Черкасова
Марина Черкасова — ветеринарный хирург (СПбГАВМ), эксперт по зоогигиене со стажем 12 лет. Специалист по диетологии, вакцинации и адаптации питомцев.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Кошка перестала играть — дом стал слишком тихим: первый звоночек, который редко воспринимают всерьёз 01.02.2026 в 15:47

Не все кошки обожают игрушки и активные игры. Когда спокойствие — норма, а когда повод насторожиться, и как помочь питомцу сохранить интерес к движению.

Читать полностью » Сырая рыба для кошки кажется полезной — но этот эффект накапливается и бьёт по здоровью позже 01.02.2026 в 14:26

Сырая рыба кажется полезным угощением, но у кошек она может вызывать дефицит витамина B1 и проблемы с самочувствием. Что советует ветеринар?

Читать полностью » Выглядит как дикая рысь, ведёт себя как лучший друг: мейн-кун сломал семейные страхи 01.02.2026 в 11:54

Мейн-кун сочетает внушительные размеры, спокойный характер и сложную историю породы. Рассказываем, чем он покоряет семьи и заводчиков.

Читать полностью » Собаки понимают слова, а не просто команды — мозг реагирует совсем не так, как думали раньше 31.01.2026 в 19:08

Неинвазивное EEG‑сканирование 18 собак показало: при звучании знакомого имени питомец активирует память об объекте, а двухсекундная пауза выявляет реакцию несоответствия.

Читать полностью » Бархатные лапы объявляют холодную войну: привычки людей превращают жизнь с кошкой в конфликт 31.01.2026 в 16:06

Совместная жизнь с кошкой может быть спокойной и комфортной, если избежать типичных ошибок и учитывать природные потребности питомца.

Читать полностью » Кошка перестала мурлыкать внезапно — хозяева пугаются зря: проверьте один момент 31.01.2026 в 15:53

Некоторые кошки не мурлычут по физиологии, привычкам или из‑за тихих вибраций — это не всегда признак болезни. Следите за аппетитом и общим поведением.

Читать полностью » Каждое движение — сигнал: кошка воспитывает котят языком, который люди почти не замечают 31.01.2026 в 12:59

Как кошка воспитывает котят и почему её строгость не имеет ничего общего с наказанием. Тонкий язык сигналов, влияющий на поведение взрослых кошек.

Читать полностью » Заметил зимой, как пёс вылизывает пол и ковёр — оказалось, он 30.01.2026 в 19:05

Если собака зимой лижет пол или ковёр, это часто вызвано солью и искаженными запахами, а дефицит прогулок усиливает навязчивость; промывание лап и игры помогают.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Зима высасывает силы, но не у всех: два приёма спорта возвращают энергию при нулевой мотивации
Недвижимость
Чеснок въелся в доску намертво — этот простой трюк спасает даже старую поверхность
Авто и мото
Шины решают всё в экстренной ситуации — Consumer Reports назвал лучшие модели 2026 года
Туризм
Пошёл к Долгой Щели пешком — путь оказался тяжёлым, но виды “снесли крышу”
Красота и здоровье
Выгорание начинается с мелочей: незаметные действия, которые день за днём обесточивают организм
Наука
Полёт за пределы Земли оказался опасным экспериментом: с мозгом произошло нечто странное
Красота и здоровье
45 минут тишины — и мозг перезагружается: дневной сон включает скрытый режим обучения
Еда
Обычная болтунья надоела? Один ингредиент меняет всё — и это не сыр и не бекон
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet