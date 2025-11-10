Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Котенок пьет молоко
Котенок пьет молоко
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 21:13

Раньше давала котятам коровье молоко — теперь не совершаю эту ошибку

Ветеринар Лакеев: коровье молоко вызывает у котят расстройство желудка

Если вы нашли котёнка без мамы и хотите помочь ему выжить, первое, что приходит в голову, — это молоко. С детства нам внушали, что кошки любят молоко, но в действительности всё не так просто. Для малышей оно может быть не только бесполезным, но и опасным.

Котёнок — нежное создание с очень чувствительным желудком. Поэтому, прежде чем налить ему чашку молока, важно понять, какое именно молоко ему подходит, а какое может навредить.

Можно ли давать котятам коровье молоко

Несмотря на распространённый миф, коровье молоко котятам нельзя. Их организм не вырабатывает достаточного количества фермента лактазы, который расщепляет лактозу. В результате молоко не усваивается, вызывает диарею, обезвоживание и боли в животе.

Даже если котёнок пьёт его с удовольствием, последствия могут быть тяжёлыми. Потеря жидкости для маленького организма — смертельно опасна. Поэтому ветеринары настоятельно советуют не давать коровье молоко ни в каком виде, даже разведённое водой.

А козье, соевое или миндальное молоко?

Некоторые источники советуют заменить коровье молоко козьим, но и это не лучший вариант. Оно действительно легче усваивается, однако не содержит всех необходимых питательных веществ, которые нужны для роста котёнка. Без полноценного белка и жиров животное не сможет развиваться правильно.

Тем более нельзя использовать соевое, миндальное или кокосовое молоко. Эти растительные напитки не имеют ничего общего с настоящим молоком и не подходят животным. Они содержат компоненты, которые котёнок просто не способен переварить.

"Единственное безопасное молоко для новорождённого котёнка — это молоко его матери или специальная заменяющая формула", — подчеркнул ветеринар Даниил Лакеев.

Что выбрать вместо молока

Если мама-кошка отсутствует, вы можете купить специальную молочную смесь для котят. Она продаётся в зоомагазинах и ветеринарных клиниках в виде порошка или готового раствора. Эти смеси максимально приближены к составу кошачьего молока — в них есть все нужные белки, жиры, витамины и таурин.

Для кормления используйте маленькую бутылочку или шприц без иглы. Смесь должна быть слегка тёплой — около 38 °C. Кормить малыша нужно каждые 2-3 часа, включая ночь, если ему меньше трёх недель. Постепенно интервалы можно увеличивать.

Как понять, что котёнок готов к прикорму

Примерно к 4-5 неделям котята начинают интересоваться твёрдой пищей. Это хороший момент, чтобы начать процесс отлучения от смеси. Но переход должен быть плавным.

Признак готовности — появление передних зубов и активный интерес к еде. Начните с смеси для котят, размоченной в формуле. Можно использовать влажный корм, разбавленный тёплой водой или молочной смесью до состояния кашицы.

Некоторым малышам проще есть, если всё перемолоть в блендере — получится мягкое пюре. Другим нравится немного текстуры. Попробуйте оба способа — каждый котёнок индивидуален.

Поставьте еду в миску с низкими бортиками. Будьте готовы к беспорядку — малыши учатся есть, и часть еды неизбежно окажется на полу или на мордочке. Подложите газету или коврик, чтобы облегчить уборку.

Пошаговое отлучение от смеси

  1. Первые 2-3 дня предлагайте котёнку влажный корм, смешанный с формулой (в соотношении 1:1).

  2. Когда он начнёт уверенно есть, постепенно уменьшайте количество молочной смеси.

  3. Через 7-10 дней котёнок должен полностью перейти на твёрдую пищу.

  4. Обязательно оставляйте доступ к свежей воде.

Если котёнок выглядит вялым, теряет вес или плохо ест, вернитесь к формуле ещё на несколько дней. Лучше замедлить процесс, чем рисковать здоровьем малыша.

Сколько и как часто кормить

  • Котята до 2 недель — каждые 2-3 часа, включая ночь.

  • 3-4 недели — каждые 4 часа, можно пропускать ночное кормление.

  • После 5 недель — 4-5 раз в день, уже с прикормом.

Не перекармливайте — это может вызвать вздутие живота и проблемы с пищеварением. После каждого кормления аккуратно протрите животик и анальную область влажной салфеткой — это стимулирует пищеварение, как это делает мама-кошка.

Важные советы

  • Никогда не кормите котёнка лёжа на спине — только в положении стоя или на животе.

  • Используйте отдельные бутылочки и миски, чтобы избежать инфекций.

  • Не давайте коровье или растительное молоко даже "в качестве лакомства".

  • При малейших признаках обезвоживания (вялость, сухие дёсны, запавшие глаза) обращайтесь к ветеринару.

Интересные факты

  1. Молочные формулы для котят впервые появились в 1940-х годах и спасли тысячи животных.

  2. У кошек лактазная активность снижается уже через несколько недель после рождения.

  3. Некоторые взрослые кошки сохраняют способность переваривать молоко, но это редкость.

