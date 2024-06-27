Все желающие полюбоваться китоглавами могут теперь это сделать в Московском зоопарке. Об этом информируют на официальном сайте мэра и правительства Москвы, сообщает РИА Новости.
Как сообщается, в зоологическом парке в центре Москвы, который считается одним из самых древний в Европе, появился вольер с новым обитателем. Отныне посетители смогут полюбоваться таким видом птиц из отряда пеликанообразных как китоглав. В Московском зоопарке их насчитывается двое. Они превысили в росте один метр.
Министр Правительства Москвы Алексей Фурсин сообщил, что данная птица выставляется на всеобщее обозрение только в нескольких уголках Европы. Он добавил. Что в российском зоопарке и в целом в стране эти птицы будут показаны гражданам в первый раз.
Алексей Фурсин сообщил, что на данный момент в зоопарке будут пребывать исключительно самец и самка этого вида птиц. Он добавил, что китоглавы достаточно плохо плодятся, когда не находятся на свободе. По этой причине в зоопарке были организованы все необходимые для их размножения и создания потомства условия.
Как сообщается, площадь вольера составила 300 с половиной квадратных метров. Для удобства было принято решение разделить данную территорию для зимнего проживания и летнего периода. Отмечается, что китоглавы не живут стаями и предпочитают одиночество. По этой причине проживать они будут на разных территориях. Встречаться они будут, но исключительно ради размножения.
Фото: Flickr / pelican (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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