Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сушильный коврик на кухне
Сушильный коврик на кухне
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 1:36

Я убрала половину вещей с кухни — и вдруг появилось место, о котором я мечтала

Избыточное количество посуды делает кухню тесной

Порой кажется, что кухня просто маленькая, и другого объяснения беспорядку нет. Но чаще дело вовсе не в квадратных метрах, а в количестве предметов, которые годами скапливаются на полках и столешницах. Стоит только навести порядок и убрать лишнее — и комната словно увеличивается вдвое.

Главное правило — оставить только то, чем вы действительно пользуетесь и что приносит удовольствие. Всё остальное создает визуальный шум и мешает наслаждаться уютом.

1. Избавьтесь от лишней посуды

"Скопления тарелок, чашек и кастрюль, которые не используются, повреждены или просто не нравятся, создают визуальный шум и занимают ценное пространство в шкафах", — отмечают эксперты по организации пространства.

Переберите шкафы: треснутые кружки, сколотые тарелки и утварь, которая не радует глаз, только загромождают место. Всё, что в хорошем состоянии, но не используется, можно подарить, обменять или продать.

Если хранить лишнее жалко, попробуйте применить "правило года": не пользовались предметом 12 месяцев — значит, он вам не нужен.

2. Разберите специи и продукты

На кухнях часто хранятся экзотические специи и соусы, купленные "на пробу", но так и не использованные. С течением времени они теряют аромат и занимают место.

Как поступить:

  • проверьте срок годности и избавьтесь от просроченных приправ;

  • редкие ингредиенты, нужные раз в полгода, покупайте в маленьких упаковках;

  • ненужные, но свежие специи можно отдать друзьям или использовать в новых блюдах.

3. Проведите ревизию бытовой техники

"Многие поддаются импульсивным покупкам техники, которая потом пылится без дела", — отмечают специалисты.

Йогуртницы, хлебопечки, пароварки, мороженицы — список можно продолжать бесконечно. Всё, что не используется, становится "пылесборником".

Совет:

  • исправные устройства можно продать или подарить;

  • сломанную технику лучше утилизировать;

  • то, чем пользуетесь редко, уберите в кладовку или на верхние полки.

Это освободит место и позволит сохранить аккуратный вид рабочей зоны.

4. Оптимизируйте мебель

Дополнительные стулья или табуреты "на всякий случай" часто занимают полкухни и мешают свободно двигаться.

Решение:

  • замените их складными моделями, которые можно убрать в кладовку или под стол;

  • рассмотрите банкетку с местом для хранения, если нужно сохранить запас сидячих мест.

Так вы избавитесь от нагромождения и сделаете помещение более функциональным.

5. Минимизируйте декор и мелочи

Магнитики, статуэтки, картины, которые перестали радовать, — всё это создает визуальный шум. Чем больше мелких деталей, тем теснее кажется пространство.

Как действовать:

  • оставьте только значимые вещи, которые создают уют и отражают вашу индивидуальность;

  • остальные предметы уберите или аккуратно храните вне поля зрения.

Иногда достаточно освободить дверцу холодильника от магнитов, чтобы кухня визуально "раскрылась".

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: хранить посуду "на всякий случай".
    Последствие: шкафы забиты, а пользоваться неудобно.
    Альтернатива: оставить минимальный набор нужных предметов.

  • Ошибка: копить технику, которой не пользуетесь.
    Последствие: загромождение столешниц.
    Альтернатива: продать или отдать технику, оставив только необходимое.

  • Ошибка: перегружать интерьер декором.
    Последствие: ощущение беспорядка даже при чистоте.
    Альтернатива: минимализм и акценты на нескольких красивых деталях.

А что если трудно выбрасывать вещи?

Психологи советуют начинать с малого: выбросить одну вещь в день или один ящик в неделю. Можно включить музыку, поставить таймер на 15 минут и просто действовать без раздумий. Через несколько дней появится лёгкость — и физическая, и эмоциональная.

FAQ

Как часто нужно проводить разбор на кухне?
Раз в 3-4 месяца достаточно — особенно перед сменой сезона.

Что делать с подаренной посудой, которая не нравится?
Не хранить из чувства вины. Если вещь не приносит радости, лучше передать её тому, кому пригодится.

Как хранить специи, чтобы они не теряли аромат?
В стеклянных баночках с плотными крышками, в тёмном шкафчике вдали от плиты.

Мифы и правда

  • Миф: чем больше техники и посуды, тем удобнее кухня.
    Правда: изобилие предметов снижает функциональность.

  • Миф: уборка — это скучно.
    Правда: системный подход к организации пространства экономит время и повышает настроение.

  • Миф: избавляться от вещей — значит тратить деньги впустую.
    Правда: порядок помогает осознаннее совершать покупки и экономить.

3 интересных факта

  1. После расхламления средняя хозяйка тратит на уборку кухни на 30 % меньше времени.

  2. Убранные со столешницы мелочи визуально увеличивают пространство до 20 %.

  3. Порядок на кухне напрямую связан с улучшением пищевых привычек — люди начинают готовить чаще и есть полезнее.

Исторический контекст

Идея минимализма в быту зародилась в Японии — стране, где ценится пустое пространство и гармония. В Европе тренд на осознанное потребление укрепился после 2010-х годов благодаря книгам о "разумном расхламлении". Сегодня всё больше людей осознают: чистая кухня — это не просто порядок, а комфорт и ясность в голове.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Дизайнеры рекомендуют комбинировать открытые и закрытые системы хранения для баланса уюта и функциональности вчера в 17:26
Порядок без перфекционизма: как система хранения превращается в стиль мышления

22 идей, которые помогут упорядочить дом: от кухни до прихожей. Простые приёмы, проверенные профессионалами, сделают уборку лёгкой и приятной.

Читать полностью » Дизайнер Эмили Хендерсон считает, что порядок в доме влияет на внутреннее состояние человека вчера в 16:21
Хаос уходит — уверенность приходит: философия Эмили Хендерсон для счастливого дома

Дизайнер Эмили Хендерсон рассказывает, как порядок способен изменить дом и настроение. Простые приёмы, которые помогут поддерживать уют без усилий.

Читать полностью » Дизайнеры интерьеров советуют использовать вертикальные сушилки и мобильные корзины для экономии места в маленьких прачечных вчера в 15:17
Места мало, а порядка много: прачечная, которая работает как швейцарские часы

Как превратить маленькую прачечную в функциональное и стильное пространство, где всё на своём месте и даже рутинные дела приносят удовольствие.

Читать полностью » Кабель-каналы, декоративные панели и плинтусы: как скрыть провода красиво и безопасно вчера в 14:18
Провода под контролем: 5 стильных способов скрыть кабели без ремонта

Как скрыть провода на кухне и в квартире, не нарушая дизайн? Простой и стильный способ убрать кабели из виду, не прибегая к ремонту и сложным монтажным работам.

Читать полностью » Уксус, сода и кислородный отбеливатель помогут быстро отмыть вытяжку вчера в 13:16
Чистая вытяжка без усилий: лучшие способы избавиться от жира и запаха

Как быстро отмыть вытяжку от жира без усилий: лучшие домашние средства и хитрости, которые помогут сохранить технику как новую.

Читать полностью » Росреестр уточнил размеры госпошлины для физлиц и юрлиц при сделках с жильем вчера в 12:14
Росреестр разъяснил, как с 2025 года будут считать госпошлину за жильё

С 2025 года госпошлина за регистрацию недвижимости изменится. Рассказываем, от чего теперь зависит её размер и как рассчитать сумму через сервис Росреестра.

Читать полностью » Мицеллярная вода помогает отмыть обувь, мебель и зеркала вчера в 11:12
Использую мицеллярную воду не по назначению: квартира блестит как после генеральной уборки

Мицеллярная вода — не только средство для снятия макияжа. Она легко справится с грязью на обуви, мебели, зеркалах и даже телефоне.

Читать полностью » Корица, гвоздика и ваниль - специи, которые нельзя ставить рядом с сахаром вчера в 10:08
Эту приправу нельзя держать рядом с сахаром - сладость превратится в горечь

Даже герметичная банка не спасёт сахар, если рядом стоит эта специя. Узнайте, какие приправы способны испортить сладкий запас и как этого избежать.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Осенние удобрения повышают плодородие почвы и готовят растения к зиме — Ольга Кузнецова
Авто и мото
Автоиздание AutoŽiva: трио ведущих Top Gear запустит шоу 18 апреля
Красота и здоровье
Врач Елена Малышева: кофе с растительным молоком может способствовать набору веса
Еда
Кекс на кефире в духовке получается пышным и ароматным благодаря простым ингредиентам
Питомцы
Ветеринары объяснили, зачем кошке нужно одеяло в холодное время года
Туризм
Rosewood Hong Kong признан лучшим отелем мира по версии The World’s 50 Best Hotels 2025
Наука
Физик Николь Юнгер Халперн заявила, что корреляции частиц могут служить топливом для переноса тепла
Еда
Кулинар Грег: запеканка "Бэнг-Бэнг" стала фаворитом семейных ужинов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet