Ведущий дизайнер компании "Кухонный Двор" Александр Моисеев порекомендовал использовать светлые и пастельные оттенки для создания воздушной и светлой атмосферы в небольших кухнях. Он посоветовал обратить внимание на цвета такие, как слоновая кость, кашемир, песочный и другие, для добавления тепла и гармонии, а также холодные оттенки, такие как лавандовый и зеленый чай, для создания легкой прохлады, сообщает Газета.Ру.
Моисеев подчеркнул важность правильного сочетания цветов, которое может усилить визуальное восприятие пространства. Он также порекомендовал использовать комбинации нейтральных и теплых тонов, таких как оттенки зыбучих песков с кварцевым цветом, для создания стильного и комфортного интерьера.
Фото: commons.wikimedia.org/User:Gnangarra (Creative Commons Attribution 2.5 Australia License)
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