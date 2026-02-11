Хранила эти вещи у плиты "для удобства" — теперь понятно, почему это ошибка

На кухне хочется держать всё под рукой, особенно рядом с плитой, где происходит основная готовка. Но именно эта зона считается одной из самых опасных с точки зрения хранения предметов. Тепло, пар и открытый огонь способны незаметно испортить продукты и создать риск возгорания. Об этом сообщает издание Hunker.

Почему пространство у плиты требует особого внимания

Плита — источник постоянного тепла и влаги, даже когда она используется недолго. Пар от кипящей воды, брызги жира и высокая температура влияют на предметы, находящиеся поблизости. По рекомендациям пожарных служб, легковоспламеняющиеся вещи следует держать минимум в одном метре от плиты, однако на практике это правило часто игнорируется из-за нехватки места или привычки.

Масла и жиры: враги тепла

Оливковое масло и другие растительные масла часто хранят рядом с плитой для удобства. Однако тепло и свет ускоряют их окисление, из-за чего продукт теряет вкус и полезные свойства. Оптимальное место для масел — тёмный и прохладный шкаф или кладовая.

То же касается говяжьего жира. Несмотря на высокую температуру дымления, хранение рядом с плитой сокращает срок его годности и ухудшает качество. Лучший вариант — закрытая банка в прохладном месте.

Специи и сушёные травы

Многие размещают баночки со специями прямо у плиты, но это одна из самых распространённых ошибок. Нагрев ускоряет потерю аромата и вкуса, из-за чего специи "выдыхаются" гораздо быстрее. Для хранения подходят герметичные контейнеры в сухом и прохладном шкафу, подальше от источников тепла.

Бумага и текстиль — прямая угроза пожара

Рулон бумажных полотенец рядом с плитой кажется практичным решением, но он легко может загореться. То же относится к кухонным полотенцам, многоразовым салфеткам, прихваткам и варежкам для духовки. Все эти предметы лучше хранить в ящиках или на удалённой части столешницы.

Деревянная посуда

Деревянные ложки и лопатки считаются экологичной альтернативой пластику, но тепло и пар постепенно разрушают древесину. Со временем она может трескаться и даже стать пожароопасной. Храните такую посуду в контейнерах вдали от плиты и не подвергайте её воздействию кипятка.

Мелкая бытовая техника

Блендеры, тостеры, кофеварки и кухонные комбайны часто "поселяются" рядом с плитой из-за нехватки места. Однако тепло и влага могут повредить электронику, а близость к работающей конфорке — привести к оплавлению проводов и короткому замыканию. Лучше выделить для техники отдельную зону на столешнице.

Бумажные рецепты и кулинарные книги

Рецепт под рукой — удобно, но бумажные карточки и книги легко воспламеняются и быстро портятся от брызг и пара. Безопаснее размещать их на подставке в стороне от плиты, на расстоянии нескольких шагов от зоны готовки.

Грамотная организация пространства у плиты — это не только вопрос удобства, но и безопасности. Убрав лишние предметы подальше от источника тепла, можно снизить риск пожара и продлить срок службы кухонных вещей.