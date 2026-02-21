Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Наталья Полетаева Опубликована сегодня в 4:59

Оставила основание сельдерея — спустя неделю увидела неожиданный результат

Кухонные остатки часто кажутся бесполезными, но у многих из них есть шанс стать живыми растениями. Достаточно воды, света и немного терпения, чтобы из привычных "обрезков" появились новые побеги и листья. Такой подход помогает меньше выбрасывать, экономит на зелени и превращает готовку в небольшой домашний эксперимент. Об этом сообщает Backyard Garden Lover.

С чего проще всего начать на подоконнике

Самый благодарный вариант для первых попыток — зелёный лук. Нужно оставить примерно дюйм белой части с корнями, поставить её в небольшую банку и налить воду так, чтобы были покрыты только корни. Уже через несколько дней сверху пойдут новые зелёные перья, а воду стоит менять раз в пару дней, чтобы она оставалась свежей.

Похожим образом "оживает" лук-порей: у него оставляют около двух дюймов белого основания с корнями и также укореняют в воде. Ещё один быстрый проект — салат: у кочана сохраняют около двух дюймов основания, ставят в тарелку с небольшим количеством воды и обновляют её каждые один-два дня, наблюдая, как из центра появляются новые листья.

Сельдерей тоже даёт вторую жизнь: от пучка отрезают основание примерно в двух дюймах от низа и ставят срезом вверх в неглубокую ёмкость, прикрывая водой только дно. Через неделю обычно заметны молодые листочки, а затем заготовку можно перенести в почву.

Проекты "подольше" и что из них получится

Если хочется чего-то более зрелищного, подойдёт косточка авокадо. Её очищают, подвешивают над стаканом воды на зубочистках и оставляют нижнюю треть в воде, меняя её раз в неделю. Со временем появятся корень и росток, а когда стебель вырастет примерно до шести дюймов, растение пересаживают в горшок с хорошо дренированной почвой.

Ананасовую "корону" тоже можно превратить в комнатное растение: верхушку выкручивают, снимают нижние листья, оголяя около дюйма стебля, и дают ей подсохнуть пару дней. Затем основание ставят в воду, меняют её каждые несколько дней, ждут корней и высаживают в песчаную, лёгкую смесь, обеспечивая максимум света и тепла.

Из батата можно вырастить декоративную лиану: клубень подвешивают в воде, как косточку авокадо, и ждут корни и "слипы" — побеги, которые затем можно оставить расти дальше или пересадить.

Как не испортить идею: вода, гигиена, пересадка

Успех таких экспериментов держится на трёх привычках: не заливать, регулярно обновлять воду и вовремя переносить растение в грунт. Если коротко, схема выглядит так:

  1. В воде держат только ту часть, где должны появиться корни, а не весь "обрезок".
  2. Воду меняют по режиму: от ежедневной у салата до еженедельной у косточки авокадо.
  3. В почву пересаживают, когда есть заметные корни или устойчивый новый рост.

Даже если "вторая жизнь" не даст урожая размером как в магазине, она всё равно работает как способ получить свежие листья и зелень, а заодно — понять, как растения запускают рост из узлов, оснований и почек. Начать проще всего с того, что уже лежит на кухне: сохранить пень салата или корешки лука, поставить их на свет и посмотреть, что получится, не превращая это в сложный проект.

Автор Наталья Полетаева
Наталья Полетаева — агроном (КГСХА) с 20-летним стажем. Эксперт по защите растений, декоративному садоводству и ландшафтному проектированию.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

