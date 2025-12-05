Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 8:25

Десять кухонных предметов, которые нужно немедленно убрать: они не только захламляют пространство, но и портят стиль

Старый кухонный текстиль занимает место и ухудшает вид кухни — DOMEO

Кухня — это одно из самых важных мест в доме, где каждый предмет должен быть функциональным и удобным. Однако со временем на кухне накапливаются различные вещи, которые больше не выполняют свою роль, занимают место и создают беспорядок. Сегодня мы расскажем о 10 таких предметах, которые можно смело выбросить и заменить чем-то более практичным и стильным. Советы взяты с дзен-канала DOMEO.

1. Слишком длинные занавески

Занавески, которые касаются пола или даже лежат на нем, могут создать ощущение тяжести и утяжеленности, особенно в небольших помещениях. Кроме того, они часто собирают пыль и грязь, так как контактируют с полом. Это не только портит внешний вид, но и делает уборку более трудоемкой.

Решение: подберите занавески подходящей длины, чтобы они придавали окнам легкость и элегантность. Если окно находится в высоком положении, можно выбрать занавески, которые едва касаются пола или не достигают его вовсе. Это придаст кухне современный и стильный вид, а также упростит уход за тканью.

2. Неиспользуемые или поврежденные текстильные изделия

На кухне часто скапливаются старые или поврежденные текстильные изделия, такие как шторы, скатерти и салфетки. Эти предметы только занимают место и ухудшают общий вид помещения.

Решение: если у вас есть текстильные предметы, которые уже не служат, не стоит их хранить. Скатерти и полотенца можно заменить на новые или использовать старые для других целей, например, сделать из них подушки для дивана. Старые текстильные изделия можно переделать или просто утилизировать.

3. Лишние кухонные полотенца

Кухонные полотенца — это предметы, которые часто имеют много разновидностей. Мы накапливаем их, но часто не используем все. Излишек полотенец занимает место и создает беспорядок, особенно если они уже не такие чистые или поврежденные.

Решение: оставьте несколько качественных и универсальных полотенец, которые будут выполнять свою функцию эффективно. Например, полотенца для вытирания рук и отдельные полотенца для посуды. Это поможет избежать беспорядка и освободит пространство в шкафах.

4. Ненужные бумажные и пластиковые пакеты

Все мы иногда сохраняем пластиковые и бумажные пакеты "на всякий случай", но со временем они начинают занимать огромное количество места. Иногда мы забываем, какие пакеты действительно пригодятся, и просто накапливаем их.

Решение: разберите свои пакеты и выбросьте те, которые вам больше не понадобятся. Храните только те пакеты, которые используются регулярно. Организуйте хранение пакетов в компактной коробке или контейнере, чтобы они не занимали лишнего места.

5. Неиспользуемые вазы и подставки

Многие из нас имеют коллекцию ваз или подставок для торта, которые мы используем только время от времени. Эти предметы могут занимать место и собирать пыль, особенно если они не соответствуют вашему стилю или не подходят под нынешний интерьер.

Решение: пересмотрите свою коллекцию ваз и подставок и оставьте только те, которые действительно украшают кухню и которые вы используете. Например, выберите одну универсальную вазу, которая подойдет для любых цветов, и одну подставку для тортов, которая будет удобной и функциональной.

6. Многочисленные декоративные бутылки и сувенирные кружки

Декоративные бутылки и сувенирные кружки, хотя и могут придавать кухне особенный шарм, часто занимают много места на полках, создавая ощущение беспорядка. Эти предметы зачастую не имеют практического применения, а только загромождают пространство.

Решение: оставьте несколько особенных предметов, которые действительно отражают ваш стиль. Например, одну красивую сувенирную кружку, которую вы используете ежедневно, или одну декоративную бутылку. Это позволит сохранить гармонию и порядок на кухне.

7. Многочисленные разнообразные формы для выпечки

Любители выпечки могут накопить большое количество форм для пирогов, тортов и кексов, но не все из них используются часто. Слишком много форм для выпечки только занимает место и вызывает проблемы с хранением.

Решение: Оставьте несколько универсальных форм, которые подходят для различных видов выпечки. Например, форму для пирога, кексов и одну универсальную для разных тортов. Эти формы будут занимать меньше места и удовлетворять ваши потребности.

9. Неиспользуемые или поврежденные кухонные ножи

На кухне часто можно найти множество ножей, некоторые из которых повреждены или не используются. Некачественные или тупые ножи занимают место и могут быть небезопасными.

Решение: оставьте только несколько качественных ножей, которые вы используете регулярно. Если ножи потеряли остроту или повреждены, замените их новыми. Это позволит вам не только улучшить функциональность, но и избавит от лишних предметов.

В другой статье вы узнаете, что считается уже устаревшим в дизайне кухонных интерьеров.

Полезные советы для поддержания порядка на кухне

После того как вы избавитесь от ненужных предметов, важно поддерживать порядок на кухне, чтобы пространство оставалось функциональным и уютным:

  1. Регулярная уборка. Убирайтесь на кухне каждый день, чтобы предотвратить накопление грязи и беспорядка.

  2. Организация хранения. Используйте контейнеры, полки и выдвижные ящики для удобного хранения всех необходимых предметов.

  3. Удобная мебель. Выбирайте мебель, которая не только стильная, но и функциональная, с дополнительными местами для хранения.

  4. Минимализм в декоре. Оставляйте только те декоративные элементы, которые действительно служат вам и отражают ваш стиль.

Популярные вопросы о хранении на кухне

  1. Как организовать хранение на кухне, если место ограничено?
    Используйте вертикальные полки, контейнеры для хранения под раковиной и органайзеры для кухонных ящиков, чтобы эффективно использовать пространство.

  2. Какие кухонные предметы стоит оставить, а какие лучше выбросить?
    Оставляйте только те предметы, которые вы используете регулярно и которые действительно выполняют полезную функцию.

  3. Как избавиться от старых кухонных ножей?
    Поврежденные или старые ножи лучше всего сдать на утилизацию. Некоторые города предоставляют услуги по сдаче ножей в переработку.

  4. Какой самый эффективный способ хранения пластиковых пакетов на кухне?
    Используйте компактный органайзер или контейнер для пакетов, чтобы они не занимали много места и не создавали беспорядок.

