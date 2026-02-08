Кухонный остров в таком виде больше не делают — в 2026 от него отказываются

Кухонный остров давно перестал быть просто рабочей поверхностью и превратился в смысловой центр кухни. Именно поэтому дизайнеры всё чаще пересматривают привычные решения и советуют отказаться от приёмов, которые ещё недавно считались беспроигрышными. В 2026 году акцент смещается в сторону функциональности, спокойных материалов и долговечного дизайна. Об этом сообщает издание The Spruce.

Яркие цветные острова

Контрастный остров долгое время использовали как способ добавить кухне индивидуальности, но сегодня дизайнеры всё чаще считают такой приём утомительным. Главный дизайнер Avenue Interior Design Андреа ДеРоза отмечает, что яркие цвета быстро устаревают и перегружают пространство.

"Вместо насыщенного цвета лучше выбрать натуральный материал, например дерево, чтобы он дополнял окрашенные нижние и верхние шкафы по периметру кухни", — советует Андреа ДеРоза.

Двухуровневые конструкции

Острова с разной высотой столешниц остались в прошлом вместе с эстетикой конца 1990-х. Сегодня они воспринимаются как неудобные и визуально тяжёлые. Главный дизайнер Stephanie Calderon Interiors Стефани Кальдерон подчёркивает, что такие конструкции сокращают полезную площадь и ограничивают сценарии использования.

"Одноуровневый остров даёт максимум пространства для готовки, общения и приёма пищи, сохраняя при этом чистый и современный вид", — объясняет Стефани Кальдерон.

Раковины и встроенная техника

Встроенные мойки, плиты и духовки когда-то считались признаком продуманной кухни, но сейчас дизайнеры всё чаще предлагают выносить их за пределы острова. Это решение делает центральную зону более универсальной.

"Если у вас нет очень большого или двойного острова, лучше держать эти функции вне его", — отмечает Андреа ДеРоза.

Типовой строительный гранит

Коричневый гранит с характерными вкраплениями стал жертвой собственной популярности. По словам Кальдерон, такой материал ассоциируется с массовой застройкой и лишён индивидуальности. Вместо него дизайнеры советуют выбирать более редкие и выразительные разновидности натурального камня.

Кромки "водопад"

Бесшовные края, спускающиеся до пола, ещё недавно символизировали ультрасовременный интерьер. Сегодня этот приём считают чрезмерно используемым. ДеРоза рекомендует смягчать геометрию кухни округлыми или скруглёнными краями, создавая более тёплую атмосферу.

Открытые полки в острове

Открытые полки выглядят эффектно на фото, но в реальной жизни быстро превращаются в источник беспорядка. Стефани Кальдерон считает, что они жертвуют функциональностью ради декоративности и лучше подходят для стен, а не для острова.

Полное совпадение со шкафами по периметру

Остров, окрашенный в тот же цвет и отделку, что и остальная кухня, всё чаще воспринимается как скучный. По мнению дизайнеров, отсутствие контраста делает интерьер плоским и лишает его характера.

"Использование одного цвета для острова и шкафов по периметру создаёт монотонный эффект, из-за которого всё сливается воедино", — отмечает Кальдерон.

Современный кухонный остров всё меньше подчиняется трендам и всё больше работает на образ жизни владельцев. Именно поэтому дизайнеры призывают выбирать решения, которые останутся актуальными не один год и не потребуют переделок при первой смене моды.