Современная кухня в шалфейно-зелёном оттенке
Современная кухня в шалфейно-зелёном оттенке
© Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 10:28

Почему на кухне неуютно, даже если всё новое — причина оказалась не в ремонте

Многослойное освещение добавило кухне тепла и гибкости — Роуселл

Кухня может быть идеально спланированной и всё равно казаться холодной — такой, где готовят по необходимости и быстро уходят. Обычно дело не в размере или дорогой технике, а в деталях, которые незаметно "глушат" уют: свет режет глаза, поверхности постоянно заняты, а в интерьере нет ничего личного. Хорошая новость в том, что эти вещи исправляются без капитального ремонта — несколькими точными действиями. Об этом сообщает Homes & Gardens.

Ошибка №1: резкое и холодное освещение

Кухонный свет легко превратить в источник дискомфорта: один яркий потолочный прибор с холодной температурой делает помещение визуально жёстким и неуютным. Дизайнер Дженнифер Джонс отмечает, что именно холодное верхнее освещение чаще всего "выгоняет" людей из кухни, и советует заменить источники света на более тёплые решения около 2700K, а над островом добавить диммер, чтобы регулировать настроение в зависимости от ситуации.

Чтобы кухня стала живой, важно собирать освещение слоями: рабочий свет для готовки, акцентный — для атмосферы, и мягкий фоновый — для вечера. Менеджер по дизайну Arteriors Кейли Роуселл объясняет, что продуманное многослойное освещение добавляет пространству тепла, масштаба и гибкости, помогая кухне легко переключаться между будничным режимом и приёмом гостей.

Простые решения для света

  1. Поставьте тёплые светодиодные лампы вместо холодных, ориентируясь на мягкий оттенок и комфорт для глаз.
  2. Добавьте диммер к подвесам над островом или обеденной зоной, чтобы снижать яркость вечером.
  3. Сделайте "третий слой" света: бра, небольшую лампу на полке или подсветку рабочей зоны — это сразу смягчает интерьер.

Ошибка №2: загромождённые поверхности, особенно столешницы

Беспорядок на виду делает кухню неприветливой буквально физически: нет места работать, а взгляд постоянно цепляется за хаос. Дизайнер Кара Адам говорит, что захламлённые поверхности и посуда в раковине создают ощущение, будто кухня "не справляется", поэтому каждому предмету нужно своё место. Она рекомендует прятать мелкую технику в отдельную зону хранения — "гараж" для приборов или компактную кофейную станцию, чтобы освободить столешницы.

Директор по дизайну Neptune Фред Хорлок добавляет, что ключ к уюту — не только красота, но и функциональность: когда хранение продумано, кухня выглядит спокойнее и становится удобнее. Он перечисляет практичные решения — от глубоких ящиков для сковород до вставок для столовых приборов и специй. Владелица и главный дизайнер Market Studio Interiors Вьянка Сото тоже делает ставку на базовую организацию: стойки для специй, разделители и встроенные системы для отходов помогают удерживать порядок и не превращать рабочие зоны в склад.

Простые решения для порядка

  1. Освободите столешницу от "постоянных жителей" и оставьте только то, чем вы пользуетесь ежедневно.
  2. Добавьте органайзеры: разделители для ящиков, вставки под специи, подставки для посуды — они быстро создают ощущение системы.
  3. Выделите место под технику, чтобы тостер, блендер и кофемашина не занимали рабочую линию.

Ошибка №3: отсутствие персонализации и комфорта

Иногда кухня выглядит безупречно, но ощущается "как в каталоге" — без характера. Дизайнер Хэтти Спаркс Коллинз говорит, что клиенты часто выбирают функциональность и забывают про личные детали, хотя именно они делают пространство душевным: искусство, растение, маленькая лампа или даже красивая фруктовая миска способны дать ощущение жизни.

Директор по маркетингу String Furniture Бо Хеллберг считает, что полки должны отражать характер хозяев и показывать вещи, которые собирались годами. По её словам, достаточно нескольких действительно красивых предметов, чтобы получить сильный декоративный эффект, а хранение может быть частью интерьерной композиции, если его стилизовать.

Если места для декора мало, можно "согреть" кухню через материалы и фурнитуру. Кэтрин из Gruver Cooley отмечает, что люди ищут кухни, которые ощущаются личными, вечными и связанными с остальным домом. Она подчёркивает, что тёплые металлы и тактильные отделки смягчают строгие линии современной кухни, а тщательно подобранная фурнитура добавляет мастерство и индивидуальность без лишней модности.

Простые решения для уюта и характера

  1. Добавьте 2-3 личные детали на виду: книгу рецептов, фотографию, вазу или растение — этого уже достаточно.
  2. Используйте тёплые материалы: дерево, ротанг, керамику, текстурированное стекло — они визуально "смягчают" технику и камень.
  3. Обновите фурнитуру и мелкие аксессуары: ручки, дозатор, миску, полотенца — такие вещи меняют ощущение кухни быстрее всего.

В результате кухня становится гостеприимной не потому, что в ней "всё новое", а потому что в ней удобно, спокойно и есть настроение. Достаточно смягчить свет, вернуть столешницам пространство и добавить пару личных штрихов — и комната начинает работать как место, где хочется задержаться.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

