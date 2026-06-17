Маленькие хитрости для идеальной тяги: как заставить вытяжку работать без лишнего шума
На кухне вытяжка всегда включается "по привычке" — пока не появляется запах гари после жарки или не начинаются странные шумы в трубе. В прошлом месяце знакомые меняли кухонную мебель: вытяжку поставили быстро, а воздуховод подвели как попало — в итоге копоть пошла обратно, и в шкафу запах держался днями. Хорошая новость в том, что большую часть ошибок можно отсеечь ещё до сверления: понять режим работы, правильно выбрать высоту над плитой и собрать отвод в вентиляцию без щелей. Дальше останется только аккуратно совместить вытяжку с типом плиты и конкретной конструкцией кухни.
- Как работает вытяжка
- Типы кухонных вытяжек
- Высота установки над плитой
- Подготовка к установке и монтаж
- Отвод в вентиляцию: как собрать правильно
"При установке вытяжки решает не "как красиво висит”, а как она попадает в размеры кухонной мебели и где проходит воздуховод. Если заранее не разметить отверстия под трубу, потом начинаются лишние переделки, а в шкафу остаются кромки, которые быстро собирают грязь. По монтажу всегда проще действовать по шагам из инструкции и держать одинаковое направление трассы, чтобы не плодить лишние повороты. И не забудьте про ровную посадку: перекосы дают шум и ухудшают тягу."
Консультант по уборке и уходу за домом Татьяна Костина
Как работает вытяжка
Есть два способа уменьшить дым и запахи на кухне: вывести их наружу через вентиляцию или прогнать через фильтры и вернуть очищенный воздух обратно в помещение. У большинства вытяжек предусмотрены оба режима, но встречаются модели только с фильтрацией или, наоборот, без неё.
"Рециркуляционные" вытяжки работают так: воздух проходит через систему фильтров и возвращается в комнату. Обычно их проще ставить — достаточно закрепить корпус и подключить к электрической сети.
Вытяжки, которым нужен воздуховод, выводят загрязнения в вентиляционное отверстие на кухне. С ними больше возни: они занимают больше места, зато в реальной задаче помогают и с влагой, и с теплом, и с продуктами горения, уходящими наружу.
Типы кухонных вытяжек
Тип вытяжки сразу диктует монтаж: как её крепить, на какой высоте размещать и как вести воздуховод. По конструкции выделяют несколько вариантов, и у каждого свои нюансы по размещению.
Козырьковая вытяжка — компактный "плоский козырёк" с мотором и фильтрами, который крепят к стене или под навесным шкафом над плитой. Встраиваемая вытяжка прячется внутри кухонного шкафа: снаружи видна только рабочая поверхность, обычно с выдвижным элементом для более широкого захвата пара.
Купольные модели устанавливают на стену с декоративным коробом под воздуховод, поэтому их обычно не прячут в мебель. Наклонные — тоже настенные, но с панелью под углом: они тише классических и выглядят современно, однако не подходят для островного размещения.
Отдельная история — островные вытяжки: их крепят к потолку, когда варочная панель стоит по центру кухни. Монтаж сложнее, потому что требуется жёсткое крепление к потолку и подвод воздуховода сверху — тут действительно лучше не экспериментировать.
Высота установки над плитой
У вытяжки есть требуемая высота от варочной панели: если поставить низко, корпус перегревается, а жир на поверхности может начать гореть. Если поднять слишком высоко, поток воздуха захватывает меньше пара, жира и дыма — и вытяжка начинает "работать вхолостую".
Производитель в инструкции обычно даёт точные значения под конкретную конструкцию и мощность. У наклонных моделей зона всасывания смещена вперёд и вниз — поэтому их можно ставить ниже, чем прямые. А мощные вытяжки эффективнее ловят пар и жир на большем расстоянии, значит их монтируют выше.
Ориентиры такие: для газовых плит стандартные (прямые) модели ставят на высоте 75-85 см, наклонные — 55-65 см. Для электрических и индукционных плит (где нет открытого огня) прямые — 65-75 см, наклонные — 55-65 см.
Важно: измерение идёт от поверхности варочной панели до нижнего края вытяжки, а не до декоративного короба или верхней кромки.
Подготовка к установке и монтаж
Перед монтажом включите вытяжку и проверьте, что она работает. Осмотрите комплектацию, уточните диаметр патрубка и наличие крепежа — так меньше шансов "встать" на середине работы из-за одной мелочи.
Из инструмента обычно нужны перфоратор или ударная дрель для отверстий под крепления в стене или потолке. С собой пригодятся отвёртка или шуруповёрт, строительный уровень, рулетка и карандаш для разметки. Для шкафов под воздуховод может понадобиться ножовка или электролобзик.
Крепления выбирают по массе и типу стены: для моделей до 10-15 кг подойдут дюбели, например 8×60 мм. Если вытяжка тяжелее — нужны анкеры. На гипсокартон (ГКЛ) используют дюбели-бабочки, а надёжнее крепиться к металлической основе под ГКЛ или к закладным из бруса.
Трубу берут из алюминиевой гофры или жёсткого пластика — и дальше уже решают по задаче трассы. Для газовых плит предпочтительнее алюминиевый воздуховод, а в стыки всегда ставят хомуты и герметизируют соединения уплотнителем.
Отвод в вентиляцию: как собрать правильно
Если вытяжка без воздуховода, после установки её можно просто использовать в режиме фильтрации. Но модели с выводом обязаны подключаться к вентиляционному каналу так, чтобы не терять тягу и не получать лишний шум.
Сначала подбирают воздуховод: гофра обычно шумнее и хуже отмывается, зато легко формирует изгибы и устойчива к высокой температуре. Пластик работает тише, но трассу приходится собирать переходниками и соединителями, а диаметр должен совпадать с патрубком вытяжки — уменьшать его крайне нежелательно.
Дальше делают конечную точку в вентиляции: дым и копоть должны уходить беспрепятственно, но естественная вентиляция при этом не должна "задушиться". На практике ставят площадку с отверстием под трубу и защитным клапаном, а прорези оставляют для естественного воздухообмена.
Соединения фиксируют по типу материала. Гофру перед установкой слегка растягивают, надевают на патрубок и затягивают металлическим хомутом. Пластиковые каналы собирают как конструктор из муфт, углов и переходников, с небольшим нахлёстом на стыках.
Отдельно: чем больше длинный воздуховод и чем больше поворотов, тем сильнее падает производительность. Если плита стоит далеко от вентиляционного отверстия, иногда в воздуховод ставят дополнительный внутриканальный вентилятор — но он может усилить шум. И да, все стыки нужно герметизировать: щели режут тягу и возвращают запахи обратно.
"Самая частая причина "почему вытяжка плохо тянет” — не высота сама по себе, а ошибки в соединениях воздуховода. Если диаметр меньше патрубка или стыки идут без уплотнения, система теряет тягу, начинает греметь и пропускает запахи обратно в кухню. Для гофры и металлических соединений держите ориентир на алюминиевый скотч, а для пластиковых участков чаще берут силиконовый герметик — так меньше сюрпризов при эксплуатации. Перед финальной фиксацией лучше два раза проверить, что трасса не "гуляет” и не болтается в отверстиях."
Строитель, специалист по строительным и ремонту жилых объектов Михаил Волков
FAQ
Вопрос? Можно ли поставить вытяжку без воздуховода?
Ответ: Да, если модель рециркуляционная: она очищает воздух через фильтры и возвращает его в помещение.
Вопрос? Откуда мерить высоту для монтажа?
Ответ: От поверхности варочной панели до нижнего края вытяжки.
Вопрос? Что будет, если воздуховод сделать меньшего диаметра, чем патрубок?
Ответ: Мотор получает лишнюю нагрузку, растёт шум, а производительность падает.
Вопрос? Нужно ли герметизировать стыки воздуховода?
Ответ: Да. Щели ухудшают тягу, усиливают шум и возвращают запахи на кухню.
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