Раньше тратила час на чистку вытяжки: теперь просто делаю одну пасту — и готово
Блестящая поверхность вытяжки и чистая кухня — мечта каждой хозяйки. Но постоянное приготовление пищи, жарка и пар оставляют на фильтрах и корпусе жир, который со временем превращается в липкий налёт. К счастью, есть простой и безопасный способ вернуть вытяжке идеальный вид — с помощью обычной пищевой соды.
Почему важно регулярно чистить вытяжку
Кухонная вытяжка ежедневно собирает жир, пыль и пары масла. Если не очищать её вовремя, появляются:
-
неприятный запах,
-
снижение мощности фильтрации,
-
повышенный риск возгорания,
-
быстрое загрязнение стен и мебели.
Регулярный уход не только сохраняет внешний вид прибора, но и продлевает срок его службы.
Как удалить жир с поверхности вытяжки
Шаг 1. Приготовьте очищающую пасту
Главный секрет — пищевая сода, которая идеально растворяет жир и грязь.
Смешайте 3 столовые ложки соды с небольшим количеством тёплой воды до образования густой пасты.
Шаг 2. Нанесите средство
С помощью мягкой губки или ткани распределите пасту по загрязнённым участкам. Оставьте на 5-10 минут, чтобы сода успела разрушить жировой слой.
Шаг 3. Удалите остатки
Протрите поверхность влажной губкой и тщательно смойте тёплой водой.
После этого вытрите вытяжку сухой микрофиброй — она придаст металлическим деталям блеск и не оставит разводов.
Как очистить фильтры вытяжки
Жировые фильтры — самое проблемное место. Они быстро забиваются, особенно если часто жарите на масле.
Пошаговая инструкция
-
Снимите фильтры согласно инструкции.
-
В большой ёмкости (например, противне или глубоком поддоне) налейте горячую воду.
-
Добавьте 2-3 ложки соды и перемешайте.
-
Погрузите фильтры в раствор на 5-7 минут.
-
При необходимости протрите мягкой щёткой.
-
Промойте под краном и оставьте высохнуть на воздухе.
Таблица "Сравнение" — чем можно очистить вытяжку
|Средство
|Безопасность
|Запах
|Пищевая сода
|безопасно для всех поверхностей
|отсутствует
|Уксус
|требует проветривания
|резкий
|Специальные спреи
|возможны раздражения кожи
|химический
|Лимонный сок
|подходит для лёгких загрязнений
|приятный
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Использование металлической щётки → царапины и потеря блеска → мягкая губка или микрофибра.
-
Применение агрессивных растворителей → повреждение покрытия → сода или уксусный раствор.
-
Слишком частое мытьё горячей водой → деформация фильтра → использовать тёплую воду.
А что если…
…вытяжка сильно загрязнена?
Сделайте пасту гуще, нанесите на фильтр и нагрейте феном 1-2 минуты — тепло усилит действие соды.
…нет соды под рукой?
Замените её средством для посуды + уксус, разведённым в горячей воде.
Плюсы и минусы метода с содой
|Плюсы
|Минусы
|Натуральное и безопасное средство
|Требует времени на замачивание
|Эффективно против застарелого жира
|Не подходит для пластика с покрытием
|Не оставляет запаха
|Нужно тщательно смывать
FAQ
Как часто нужно чистить вытяжку?
Снаружи — каждые 2-3 недели, фильтры — раз в месяц, внутренние части — раз в год.
Можно ли мыть фильтры в посудомойке?
Да, если производитель допускает такую возможность. Но перед этим снимите все жировые остатки вручную.
Чем заменить соду?
Пищевой уксус или лимонная кислота помогут, но не так эффективно растворяют жир.
Мифы и правда
-
Миф: вытяжку достаточно протирать раз в полгода.
Правда: жир и пыль накапливаются уже через неделю активной готовки.
-
Миф: горячая вода быстрее растворяет жир.
Правда: кипяток может повредить фильтры, особенно алюминиевые.
-
Миф: сода оставляет царапины.
Правда: при правильной консистенции она действует мягко и безопасно.
Три интересных факта
-
В современных вытяжках используются алюминиевые фильтры многоразового применения, их не нужно менять при правильном уходе.
-
Жировой налёт не только портит вид, но и увеличивает шум при работе мотора.
-
В Японии вытяжки чистят паром — метод быстро удаляет загрязнения без химии.
Исторический контекст
Первые кухонные вытяжки появились в Европе в 1940-х годах и долго считались предметом роскоши. Сегодня это неотъемлемая часть кухни, а уход за ней — важный элемент безопасности и гигиены. Современные методы чистки, такие как использование соды и мягких микроволоконных салфеток, позволяют содержать прибор в идеальном состоянии без усилий и вредной химии.
