Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Тостер
Тостер
© pxhere.com by Unknown author is licensed under CC0
Главная / Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 2:28

Крошки в тостере тлели незаметно — обычный завтрак едва не закончился дымом

Кухня кажется самым привычным и безопасным местом в доме, но именно здесь ежедневно сосредоточено больше всего скрытых угроз. Мы режем, жарим, кипятим и часто не замечаем мелочей, которые со временем могут обернуться проблемой. Некоторые предметы, которыми мы пользуемся годами, способны нанести вред здоровью или даже спровоцировать пожар. Об этом сообщает Southern Living.

Разделочные доски и посуда

Пластиковые разделочные доски давно стали стандартом на многих кухнях. Однако при каждом надрезе на поверхности образуются микрочастицы, которые могут попадать в пищу. Влияние микропластика на организм всё ещё изучается, но уже известно, что его следы обнаруживаются в крови человека. Альтернативой служат деревянные или бамбуковые доски: натуральная древесина обладает природными антибактериальными свойствами и при правильном уходе служит долго.

Не меньше внимания стоит уделить антипригарной посуде. Если покрытие сковороды поцарапано или начало отслаиваться, её пора заменить. При нагревании выше 260 °C такие поверхности способны выделять вредные испарения. Более безопасным выбором считаются керамические покрытия и хорошо прокалённые чугунные сковороды, которые при должном уходе сохраняют свои свойства без риска перегрева.

Фильтры и бытовая гигиена

Многие забывают вовремя менять фильтры для воды в холодильнике, кувшине или на кране. Со временем они засоряются и становятся средой для размножения бактерий и плесени. Неприятный привкус воды — явный сигнал о необходимости замены. Регулярное обслуживание фильтров помогает поддерживать качество питьевой воды и снижает риск попадания загрязнений в организм.

Губки для мытья посуды — ещё один источник микробов. Их можно дезинфицировать в микроволновке или посудомоечной машине, но полностью это проблему не решает. Оптимально менять губки каждые одну-две недели или перейти на тканевые салфетки, которые легко стирать при высокой температуре. Похожая ситуация и с посудомоечной машиной: если в фильтре и уплотнителях накапливаются остатки еды, появляется запах и создаётся благоприятная среда для бактерий. Регулярная очистка фильтра и запуск холостого цикла с содой или уксусом помогают поддерживать гигиену.

Риск возгорания и травм

Одной из распространённых причин кухонных пожаров становится скопление жира в вытяжке. Загрязнённый фильтр легко воспламеняется, особенно при приготовлении жирной пищи. Его следует промывать мыльным раствором не реже одного раза в месяц. Не менее важно очищать поддон для крошек в тостере: скопившиеся остатки хлеба начинают дымиться и могут загореться при контакте с нагревательным элементом.

Грязная духовка тоже представляет опасность. При нагреве остатки пищи и жира выделяют дым, который ухудшает качество воздуха и может вызвать раздражение дыхательных путей. Кроме того, посторонние запахи способны повлиять на вкус блюд. Регулярная уборка и глубокая очистка духовки каждые несколько месяцев помогают избежать этих проблем.

Опасность могут представлять и, казалось бы, бытовые мелочи. Скользкий пол после пролитой воды или масла увеличивает риск падения, особенно если в руках горячая кастрюля или острый нож. Коврики с противоскользящим основанием и своевременная уборка снижают вероятность травм. Наконец, тупые ножи требуют большего усилия при резке, из-за чего возрастает риск соскальзывания лезвия. Регулярная заточка делает работу безопаснее и точнее.

Внимательное отношение к таким деталям формирует безопасную кухонную среду. Простые профилактические меры помогают избежать пожаров, пищевых загрязнений и бытовых травм. Регулярная чистка, замена изношенных предметов и соблюдение базовых правил гигиены существенно снижают риски. Даже небольшие изменения в привычках способны сделать повседневную готовку спокойнее и безопаснее.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Спальня без ремонта преображается за вечер — всего 3 детали меняют атмосферу до неузнаваемости 15.02.2026 в 18:35

Преобразите свою спальню с помощью простых изменений, чтобы создать атмосферы спокойствия и уюта без лишних затрат.

Читать полностью » Деревянные двери больше не оставляют 15.02.2026 в 12:56

Деревянные двери получают новое дыхание: узнайте, как правильная палитра можно кардинально изменить интерьер.

Читать полностью » Столовая трещит по швам от прошлого: устаревшие детали, которые душат интерьер и крадут пространство 15.02.2026 в 9:50

Дизайнеры рассказали, какие элементы столовой — от громоздкой мебели до помпезных люстр — утратили актуальность и чем их заменить в современном интерьере.

Читать полностью » Запах кошки и собаки въелся в диван — обычные спреи не помогут: есть способ убрать его навсегда 15.02.2026 в 2:34

Неприятные ароматы домашних животных могут испортить атмосферу в вашем доме. Узнайте, как правильно с ними бороться.

Читать полностью » Стиль Grandmillennial вытесняет минимализм — дома наполняются узорами и тёплым светом 14.02.2026 в 17:58

Grandmillennial стиль объединяет элементы из прошлого и современности, создавая уникальную атмосферу уюта и тепла в интерьере.

Читать полностью » Серый интерьер теряет влияние: насыщенные цвета и ручная работа меняют настроение квартиры 14.02.2026 в 16:32

Стиль крафтсман возвращается в тренды 2026 года: тёплое дерево, глубокие оттенки и растительные узоры формируют новый взгляд на уютный интерьер.

Читать полностью » Посуда, подушки и список дел творят магию: простой ритуал перед сном делает утро неожиданно лёгким 14.02.2026 в 11:30

Вечерняя уборка может стать неожиданным инструментом для улучшения сна и психического здоровья. Почему простой ритуал меняет самочувствие.

Читать полностью » Блестящий пол после уборки скрывает проблему — причина в одной привычке 14.02.2026 в 10:27

Частота уборки может оказаться вредной для полов. Узнайте, как избежать распространённых ошибок, чтобы сохранить их внешний вид.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Мальта собрала крепости, гроты и пляжи в одном отпуске — острова объезжают без долгих переездов
Питомцы
Ночью собака "отвоёвывает" кровать — но доминирование тут ни при чём
Красота и здоровье
Надела балетки с миндальным носком к джинсам — комплект преобразился за секунду
Питомцы
Зимняя соль разъедает лапы собаки — один забытый ритуал спасает от боли
Туризм
Туристы видят только открытку — настоящий Тбилиси прячется в других кварталах
Красота и здоровье
Чёлка меняет геометрию овального лица — выберите не ту, и баланс исчезнет
Красота и здоровье
Страх старения нажимает на газ: биологические часы начинают тикать быстрее нормы
Спорт и фитнес
Планка и выпады дают ноль эффекта, если делать их на автомате: 7 ошибок, которые тормозят рост мышц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet