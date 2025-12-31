Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by Becca Tapert
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 20:35

Думала, кухня у меня уютная — пока не заметила 7 ошибок, которые делают её "холодной"

Дизайнеры советуют не забивать открытые полки посудой — The Spruce

Кухня — это не просто место, где готовят. Во многих домах она превращается в центр притяжения: здесь пьют кофе, собираются друзья, обсуждают планы и делают паузы в течение дня. Поэтому неудивительно, что дизайнеров особенно раздражают решения, которые делают пространство холодным, хаотичным или "неживым". В The Spruce эксперты по интерьеру назвали семь ошибок, которые чаще всего портят кухню — и объяснили, как исправить ситуацию без капитального ремонта.

Открытые полки, забитые до отказа

Открытые полки могут выглядеть лёгкими и стильными, но только пока на них есть воздух. Нина Лихтенштейн отмечает, что когда на полках накапливается слишком много чашек, банок и случайных мелочей, кухня мгновенно теряет аккуратность и превращается в "пылесборник".

Чтобы сохранить эффект, дизайнер советует ограничиться одной выразительной полкой — например, над раковиной — и использовать её как витрину: для красивой посуды, пары книг или аккуратных банок, а не как основное хранилище.

Загромождённые столешницы и видимая техника

Главный дизайнер приложения Redecor Айно Хейнясуо считает беспорядок на рабочих поверхностях одним из самых простых, но самых неприятных визуальных промахов. Когда кофемашина, тостер, блендер и контейнеры стоят на виду постоянно, кухня выглядит тесной и "усталой", даже если сама мебель дорогая.

Решение очевидное: убрать всё, чем вы не пользуетесь ежедневно, в шкафы или на отдельную полку. Чем чище рабочая зона, тем легче готовить и тем спокойнее воспринимается интерьер.

Огромные кухонные острова, которые "крадут" удобство

Питер Сполдинг, соучредитель Daniel House Club, называет гигантские острова своей главной кухонной антипатией. По его мнению, слишком большой остров делает кухню похожей на барную стойку, но при этом реально снижает удобство: пространство становится менее гибким, а перемещаться вокруг него сложнее.

Если остров уже установлен, дизайнер предлагает смягчить эффект: уменьшить количество барных стульев и добавить элементы, которые сделают его "домашним" — лампу, поднос, вазу, небольшие декоративные акценты.

Хаотичная фурнитура на шкафах

Фурнитура — один из самых доступных способов обновления кухни, но именно здесь легко переборщить. Лихтенштейн говорит, что слишком крупные, вычурные или чрезмерно декоративные ручки утяжеляют пространство и делают его устаревшим. А если на кухне сразу несколько разных металлов и покрытий без логики, появляется ощущение несобранности.

Если хочется смешивать металлы, эксперт предлагает принцип: один финиш для крупных элементов (смеситель, светильники), другой — для шкафов. Среди удачных вариантов для современной кухни она называет матовый чёрный, латунь, шампанский бронзовый и матовый никель, но в гладких, лаконичных формах.

Слишком яркий и перегруженный фартук

Фартук способен стать сильной деталью, но иногда он "перетягивает" всё внимание на себя и конфликтует со шкафами, столешницей и даже посудой. По словам Лихтенштейн, сложные узоры и слишком яркие оттенки быстро утомляют и делают кухню визуально шумной.

Альтернатива — не гнаться за броским цветом, а создать интерес через фактуру и нюансы: плитка "метро" с тональными переходами, кирпич, камень или другие натуральные материалы. Такой фартук работает долго и не надоедает.

Жёсткое верхнее освещение

Светлая кухня — это плюс, но слишком резкий свет делает её "стерильной" и неуютной. Хейнясуо отмечает, что неприятный холодный свет легко убивает атмосферу, даже если всё остальное подобрано идеально.

Её совет — добавлять мягкие источники: подвесные светильники над островом и LED-подсветку под навесными шкафами. Это делает освещение многоуровневым и даёт возможность менять настроение — от рабочей яркости до вечерней мягкости.

Искусственные растения, которые выглядят ненатурально

Лихтенштейн любит "вносить природу в интерьер", но искусственная зелень часто портит эффект. Дешёвые пластиковые растения быстро покрываются пылью и создают ощущение фальши — особенно в кухне, где хочется чистоты и свежести.

Если вам нужны зелёные акценты, дизайнер предлагает живые и практичные варианты: горшки с травами, которые можно использовать в готовке, или неприхотливые комнатные растения, которым подходит даже низкая освещённость, например разные виды потоса.

В итоге все эти ошибки сводятся к одному: кухня должна быть простой для жизни, а не демонстрационной. Чуть больше воздуха, логики в деталях, мягкий свет и аккуратное хранение — и пространство будет выглядеть гостеприимно без дорогого ремонта.

