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дизайн кухни
дизайн кухни
© Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Артём Кожин Опубликована сегодня в 11:54

Ужин на новой кухне обернулся мучением: популярная ошибка ремонта оставит в темноте

На кухне, которая выглядит отлично на фотографиях, в реальной жизни часто возникают неожиданные трудности. Свет не попадает в нужные места, при уборке приходится выводить из себя сложные узлы, а хрупкие поверхности требуют бережного отношения. Не говоря уже о том, что хаос на полках и сложности с уходом могут испортить даже самый красивый дизайн. Эти нюансы тревожат тех, кто решил оформить кухню по последней моде, и понять их без ошибок важно чуть ли не на этапе ремонта.

"Открытые полки создают эффект легкости и визуальной простоты, но требуют постоянного внимания к порядку. Чистка и уход за ними — отдельная история", — подчеркнула дизайнер интерьеров Елена Маркова.

Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Освещение: не только стиль, но и практичность

Выбор системы освещения — главный фактор, позволяющий сделать кухню удобной. Установка одного мощного плафона по центру может выглядеть стильно, но практически — это только один из сценариев. В реальности, когда вы наклоняетесь к разделочной доске, тень от головы становится существенной преградой, мешая работать. Поэтому лучше предусмотреть три режима освещения: общий верхний свет, подсветка рабочей поверхности и свет над обеденной зоной. Такой подход помогает компактно и одновременно комфортно освещать все зонирование кухни.

Особенно полезна точечная подсветка столешницы. Она не только освещает рабочий участок, но и устраняет тени, что особенно актуально при сложных манипуляциях за кухней. Если же сделать ставку только на один плафон — риск получить эффект замкнутого пространства и даже неудобство при использовании.

Гарантировать комфорт помогает и правильное расположение источников света, а не только их количество. Вариант с несколькими сценариями освещения дает возможность выбрать нужный режим в зависимости от ситуации — будь то приготовление еды или уютный вечер за столом.

"Несколько сценариев освещения — это не только красиво, но и удобно. Можно светить строго там, где идет работа, и мягким светом создать уют в вечерние часы", — отметила Михаил Волков.

Строитель и специалист по ремонту Михаил Волков

Материал для столешницы: что лучше — мрамор или инженерный камень?

В дизайнерских решениях популярность натурального мрамора растет, но его выбирают не только за красоту. Мрамор — материал капризный. Пористая структура легко впитывает жидкости и при неправильной эксплуатации быстро превращается в пятна. В кафе и ресторанах используют чаще инженерный кварц или керамогранит, потому что эти материалы устойчивы к кислотам, температурам и механическим повреждениям. Особенно если речь идет о рабочей поверхности, которая испытывает постоянную нагрузку и жидкие контакты.

Кварц и керамогранит позволяют совместить презентабельный внешний вид и практичность. Они выдерживают регулярное использование без особых проблем, а их уход — дело минимум времени. Мрамор, напротив, требует бескомпромиссной аккуратности: каждые несколько месяцев нужно обновлять покрытие и делать профессиональную чистку, иначе он утратит свой привлекательный внешний вид.

Выбирая между этими материалами, нужно руководствоваться тем, как часто и интенсивно используется кухня. Те, кто готовит каждый день и хочет минимум забот — лучше присмотреться к искусственным аналогам, отмечают эксперты.

"Если вам важна долговечность и минимальный уход, инженерный кварц — отличное решение. Натуральный мрамор хорош только в случаях особого подхода и аккуратности", — подчеркнул Ксения Орлова.

Дизайнер интерьеров Ксения Орлова

Плинтус или стык — что проще в уходе?

Многих привлекает идея сделать линию примыкания поверхности к стене максимально ровной и гладкой. Для этого встал вопрос: использовать специальный плинтус или вставить фартук без бортика. Первый вариант выглядит аккуратно, но зачастую в стыке с плинтусом собираются крошки, жир и пыль. Очистка такого участка требует больше времени и усилий.

Вариант с фартуком, выполненным встык — решает проблему проще. Гладкая поверхность легко протирается, а грязь и жир на ней не задерживаются. И хотя с эстетической точки зрения многие выбирают плинтус, в повседневной эксплуатации самый практичный — фартук без бортика.

Этот нюанс особенно заметен в домах с детьми, питомцами или высокой интенсивностью использования кухни. В конце концов, главная задача — чтобы уборка была быстрой и полной, а не кропотливой.

"Гладкая линия между столешницей и стеной — более удобный вариант, ведь грязь и пыль собираются в углах, а их уборка — почти катастрофа", — объяснил Артём Кожин.

Строитель и эксперт по отделочным работам Артём Кожин

Ответы на популярные вопросы

Вопрос: Можно ли использовать натуральный мрамор для семейной кухни?

Ответ: Мрамор требует особого ухода и регулярной чистки, поэтому он подходит лишь при аккуратной эксплуатации и редком использовании.

Вопрос: Какие светильники лучше выбрать для кухни?

Ответ: Лучше установить несколько источников освещения — общий, точечный и над обеденной зоной — чтобы обеспечить комфорт и функциональность.

Вопрос: Чем заменить плинтус при отделке кухни?

Ответ: Гладкий фартук без бортика существенно облегчает уборку и предотвращает скопление грязи, особенно в условиях высокой загрузки кухни.

Вопрос: Какие фасады проще умывать?

Ответ: Фасады с интегрированными профилями или без ручек, выполненные в минималистическом стиле, легче чистить и практически не требуют дополнительного ухода.

Проверено экспертом: Михаил Волков

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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