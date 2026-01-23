Выглядит красиво, а жить невозможно: ошибки планировки, из-за которых кухня бесит каждый день

Кухня давно перестала быть исключительно рабочей зоной — сегодня это пространство для общения, встреч и отдыха. Именно поэтому любые просчёты в её оформлении особенно заметны и могут испортить общее впечатление от дома. Профессиональные дизайнеры уверены: есть ряд типичных ошибок, которые мгновенно делают интерьер неуютным и визуально тяжёлым. Об этом сообщает издание The Spruce.

Перегруженные открытые полки

Открытые полки часто воспринимаются как стильный и лёгкий элемент интерьера, однако при неправильном использовании они дают обратный эффект. Основательница нью-йоркской дизайнерской студии Нина Лихтенштейн отмечает, что излишнее количество предметов быстро превращает такую зону в источник визуального шума.

"Открытые стеллажи выглядят легко и минималистично, пока на них не начинает скапливаться слишком много вещей", — говорит Нина.

По её словам, вместо универсального хранения лучше использовать одну акцентную полку и размещать на ней красивую посуду или декоративные формы, оставляя бытовые мелочи за закрытыми фасадами.

Захламлённые столешницы

Главный дизайнер приложения Redecor Айно Хейнясуо считает, что беспорядок на рабочих поверхностях — одна из самых распространённых и легко устранимых проблем. Когда техника и аксессуары постоянно находятся на виду, кухня выглядит менее аккуратной и визуально уменьшается. Поддерживать ощущение порядка помогает не только хранение, но и выстроенные привычки, о чём говорят специалисты по организации пространства в доме.

"Одна из моих самых больших претензий — это беспорядок на кухне", — говорит Айно.

Эксперт советует продумать системы хранения так, чтобы как можно больше предметов находилось внутри шкафов, а столешницы оставались свободными и функциональными.

Слишком большие кухонные острова

Кухонный остров может быть полезным элементом, но при чрезмерных размерах он начинает мешать. Соучредитель и креативный директор Daniel House Club Питер Сполдинг убеждён, что массивные острова часто выглядят неуместно и усложняют передвижение по кухне.

"Больше всего мне не нравятся гигантские кухонные острова", — говорит Питер.

Он рекомендует смягчать восприятие острова с помощью света и декора, чтобы тот выглядел частью жилого пространства, а не барной стойкой.

Несогласованная фурнитура

Замена ручек и смесителей кажется простым обновлением, но без единой концепции она может нарушить баланс интерьера. Нина Лихтенштейн предупреждает, что чрезмерно декоративная или разрозненная фурнитура утяжеляет пространство и делает кухню визуально устаревшей.

"Когда все предметы на кухне имеют разную отделку, это выглядит нелепо и несочетаемо", — говорит Нина Лихтенштейн.

По её мнению, лучше выбрать одно покрытие для крупных элементов и другое — для шкафов, придерживаясь спокойных и универсальных оттенков.

Перегруженный фартук

Фартук способен стать как украшением кухни, так и её слабым местом. Избыточное количество ярких цветов и сложных узоров часто конфликтует с остальными элементами интерьера. Даже дизайнеры отмечают, что неподходящий фартук на кухне нередко приходится "успокаивать" за счёт декора и отделки.

"Сложный фартук привлекает внимание и в итоге вступает в конфликт со столешницами и шкафами", — отмечает Нина Лихтенштейн.

Вместо активных орнаментов она советует выбирать нейтральные фактуры и натуральные материалы, которые создают глубину без визуального шума.

Жёсткое верхнее освещение

По словам Айно Хейнясуо, чрезмерно яркий верхний свет делает кухню холодной и неприветливой. Намного комфортнее работают многоуровневые сценарии, когда используется сочетание потолочного, локального и скрытого света. Именно многослойное освещение помогает добиться уюта и гибкости в повседневной жизни.

"Резкое освещение — ещё один недостаток: из-за него кухня может казаться холодной", — говорит Айно Хейнясуо.

Подвесные светильники и мягкая подсветка рабочих зон создают более тёплую и дружелюбную атмосферу.

Искусственная зелень

Стремление добавить природе в интерьер понятно, но не всегда удачно реализуется. Нина Лихтенштейн подчёркивает, что искусственные растения редко выглядят естественно и быстро теряют привлекательность.

"Искусственные растения обычно просто собирают пыль и создают ощущение ненастоящего пространства", — говорит Нина Лихтенштейн.

Она советует выбирать живые растения или использовать натуральные материалы, которые со временем лишь усиливают ощущение уюта.

Внимательное отношение к деталям и умеренность в декоративных решениях позволяют сделать кухню не только красивой, но и действительно комфортной. Именно продуманность и баланс отличают удачный интерьер от перегруженного и быстро устаревающего пространства.