© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 14:10

Сделала такую кухню — и быстро пожалела: эти решения уже устарели

Толстые столешницы утяжеляют современную кухню — дизайнеры

Кухня остаётся одним из самых важных пространств в доме — здесь сочетаются практичность, комфорт и атмосфера уюта. В стремлении к обновлению интерьера легко увлечься решениями, которые уже утратили актуальность и начинают работать против пространства. Именно поэтому сегодня всё чаще говорят не только о трендах, но и о том, что стоит оставить в прошлом. Об этом рассказывают специалисты компании "Кухнев".

Нависающие антресоли

Шкафы под потолок ещё недавно воспринимались как удачный способ увеличить объём хранения. Со временем стало очевидно, что массивные антресоли перегружают интерьер и визуально уменьшают кухню. Они создают ощущение тяжести и давят на пространство, особенно в помещениях с невысокими потолками. Современный подход всё чаще делает ставку на лёгкие верхние модули или открытые решения.

Пристеночный бортик

Функциональный элемент, призванный защищать стены от влаги, постепенно теряет популярность. При аккуратной укладке плитки и ровных стенах бортик выглядит лишним и дробит плоскости. Современные кухни тяготеют к цельным и чистым линиям, где рабочая поверхность плавно переходит в фартук без дополнительных деталей.

Перекрестья на стеклянных фасадах

Стеклянные фасады с декоративной раскладкой долгое время ассоциировались с уютом и классикой. Сегодня такие элементы всё чаще воспринимаются как устаревшие. Им на смену приходят лаконичные алюминиевые рамки, которые выглядят легче и современнее. Они позволяют сохранить стекло в интерьере, но без визуальной перегруженности.

Чёрные кухни

Глубокий чёрный цвет ещё недавно считался смелым и ультрамодным решением. Однако на практике такие кухни часто "съедают" свет и делают помещение более мрачным. Дизайнеры всё чаще отдают предпочтение натуральным и мягким оттенкам, которые визуально расширяют пространство. Чёрный цвет не исчез полностью, но теперь используется дозированно — в акцентах и деталях.

Столешницы увеличенной толщины

Толстые столешницы долго ассоциировались с основательностью и статусом. Сегодня этот эффект уступает место визуальной лёгкости. Тонкие столешницы из кварца, искусственного камня или компакт-плит выглядят аккуратнее и проще интегрируются в разные стили — от минимализма до скандинавского направления. Они подчёркивают современный характер кухни и не перегружают интерьер.

Кухонные тренды меняются быстро, но ещё важнее учитывать собственные привычки и образ жизни. Интерьер должен быть удобным именно для вас, а не просто соответствовать модным картинкам. Осознанный выбор решений помогает создать пространство, которое будет актуальным и комфортным долгие годы.

