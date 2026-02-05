Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артём Кожин Опубликована сегодня в 13:08

Менять не обязательно: приёмы обновления столешницы, которые маскируют годы износа

Кухонная столешница со временем теряет аккуратный вид даже при регулярном уходе. На поверхности появляются царапины, следы от горячей посуды и воздействия влаги, которые портят общее впечатление от кухни. При этом полная замена рабочей зоны не всегда возможна или оправдана. Об этом сообщает портал M-Strana.

Почему столешница быстро изнашивается

Рабочая поверхность на кухне ежедневно подвергается нагрузкам. На ней режут продукты, ставят тяжелую посуду, проливают жидкости и используют чистящие средства. Даже прочные материалы со временем теряют первоначальный внешний вид.

Тип повреждений зависит от основы. ДСП и МДФ чувствительны к влаге, дерево — к механическим царапинам, а камень, несмотря на прочность, может покрываться потертостями. Неправильный уход лишь ускоряет процесс, особенно если не учитывать особенности ухода за столешницей.

Материалы и способы обновления

Столешницы из ДСП и МДФ обычно покрыты пластиком или шпоном. При повреждении защитного слоя поверхность шлифуют, окрашивают и лакируют, чтобы восстановить внешний вид и защитить плиту от влаги.

Деревянные столешницы считаются самыми удобными для реставрации. Их шлифуют, полируют, покрывают маслом или лаком. Окрашивание используют реже, чаще в декоративных целях, когда нужно изменить стиль кухни.

Натуральный и искусственный камень обновляют шлифовкой и полировкой. Мелкие дефекты устраняются без следа, а более заметные заполняют специальными составами с последующей обработкой. Краски и лаки для таких поверхностей не применяются.

Косметическое восстановление

При незначительных повреждениях достаточно шлифовки и полировки. Каменные поверхности обрабатывают абразивами с постепенным уменьшением зернистости, а дерево шлифуют вдоль волокон, уделяя внимание углам и кромкам.

Полировка придает поверхности аккуратный и ухоженный вид. Для камня используют специальные пасты, для дерева — составы с воском. Матовый эффект считается более практичным, так как на нем меньше заметны следы эксплуатации.

Радикальные методы обновления

Если дефекты выражены сильнее, применяют окрашивание, заливку эпоксидной смолой или оклейку пленкой. Окрашивание подходит для ламинированных поверхностей после тщательной подготовки и грунтования.

Эпоксидная смола образует прочный и гладкий слой, позволяя изменить цвет и фактуру столешницы. Пленка с клеевой основой считается самым быстрым способом обновления и часто используется, когда хочется освежить кухню с учетом актуальных трендов интерьера.

Обновление кухонной столешницы своими руками позволяет продлить срок службы рабочей зоны без серьезных затрат. Выбор способа зависит от материала поверхности и степени износа, а правильно подобранный метод помогает сохранить аккуратный вид кухни на годы вперед.

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.

