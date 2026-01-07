Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Компактная L-образная кухня
Компактная L-образная кухня
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 3:53

Хотела уют на кухне — сделала ошибку с оттенком: какой цвет реально работает на комфорт

Светлые оттенки визуально расширяют маленькую кухню — дизайнеры

Цвет кухни способен изменить ощущение от пространства сильнее, чем планировка или декор. Он влияет на настроение, визуальные пропорции и то, насколько комфортно проводить время за готовкой и общением. Ошибка в оттенке может свести на нет даже продуманный проект, а удачный выбор — сделать кухню любимым местом в доме. Об этом рассказывает дзен-канал "Кухнев".

Размер кухни и выбор базовой гаммы

Первое, от чего стоит отталкиваться, — площадь помещения. Цвет напрямую влияет на то, как мы воспринимаем размеры кухни. Тёмные и насыщенные оттенки вроде графита, глубокого синего или изумрудного создают камерную, эффектную атмосферу, но визуально "съедают" пространство. Такие решения лучше смотрятся в просторных кухнях или кухнях-гостиных.

Светлые тона — белый, молочный, бежевый, пастельные оттенки — работают наоборот. Они отражают свет, делают помещение более воздушным и визуально расширяют его, поэтому идеально подходят для небольших кухонь в типовых квартирах. Если хочется выразительности, тёмные цвета можно использовать локально — например, в нижних шкафах или отдельных акцентах.

Освещение и подтон цвета

Не менее важен уровень естественного света. Один и тот же цвет при разном освещении может выглядеть совершенно по-разному. Для кухонь на солнечной стороне подойдут оттенки с холодным подтоном: серый, светло-голубой, мятный, приглушённый синий. Они уравновешивают избыток тёплого света.

Если окна выходят на север или во двор, где мало солнца, лучше выбирать тёплую палитру — бежевую, кремовую, песочную, карамельную или терракотовую. Такие оттенки делают пространство визуально теплее и уютнее. Важно оценивать образцы именно при дневном свете в самой кухне.

Пол и стены: баланс или контраст

Цвет кухни всегда должен "дружить" с отделкой. Универсальный дизайнерский приём — играть на контрасте температур. Если пол и стены выполнены в тёплой гамме, например с древесной текстурой или в бежевых оттенках, фасады в более прохладных тонах создадут ощущение свежести. Когда в отделке преобладают серые, белые или холодные оттенки, тёплые фасады — древесные, ванильные, оливковые — добавят уюта и глубины. Такой подход помогает избежать однообразия и делает интерьер более живым.

Шесть удачных цветовых палитр для кухни

Среди проверенных сочетаний дизайнеры часто выделяют следующие варианты:

  1. Белый и натуральное дерево — универсальная классика для любого метража.

  2. Бежевый и графит — сдержанный и современный вариант с лёгким контрастом.

  3. Серо-голубой и тёплый дуб — баланс прохлады и уюта.

  4. Оливковый и молочный — спокойная палитра с природным характером.

  5. Песочный и чёрный в акцентах — элегантное решение без перегруза.

  6. Светло-серый и ванильный — мягкий вариант для кухонь с недостатком света.

Выбор цвета кухни — это всегда сочетание логики и личных предпочтений. Учитывая размеры помещения, освещение и отделку, можно подобрать палитру, которая будет радовать долгие годы и не потеряет актуальности. Грамотно выбранный цвет работает на комфорт, визуальный порядок и атмосферу, в которой приятно находиться каждый день.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Отдельно стоящая ванна сокращает полезное пространство санузла — дизайнеры вчера в 14:22
Повторила модный интерьер из журнала — пришла в недоумение: в жизни всё оказалось иначе

Эффектные интерьерные идеи из журналов не всегда удобны в жизни. Какие популярные решения могут разочаровать после ремонта и почему с ними стоит быть осторожнее.

Читать полностью » Философия хюгге формирует уют в скандинавских интерьерах — дизайнеры вчера в 2:46
Скандинавские квартиры выглядят просто — но жить в них почему-то легче: вот в чём подвох

Скандинавские квартиры считаются эталоном современного жилья. Почему северный подход к пространству так отличается от остальной Европы и в чём его суть.

Читать полностью » Серый цвет снижает визуальную нагрузку в интерьере — дизайнеры 05.01.2026 в 13:54
Этот цвет интерьера сначала пугал — потом стало ясно, почему его выбирают всё чаще

Серый цвет всё чаще выбирают вместо бежевого и белого. Почему он делает интерьер современным, спокойным и практичным — разбираем ключевые преимущества.

Читать полностью » Выцветший текстиль делает интерьер уставшим — дизайнеры 05.01.2026 в 1:47
Квартира выглядела захламлённой без хлама — причина скрывалась на виду

Квартира может выглядеть "нечистой" даже после уборки. Какие визуальные детали портят впечатление и как быстро исправить ситуацию.

Читать полностью » Продажи утюгов в России снизились из-за новых тканей 04.01.2026 в 12:22
Глажка выглядела обязательной — пока не выяснилось, что всё делали не так

Глажка постепенно уходит в прошлое. Современные ткани, стиральные машины и новые привычки меняют подход к уходу за одеждой и экономят время.

Читать полностью » Недостаток света снижает удобство готовки на кухне — дизайнеры 04.01.2026 в 0:09
Кухня выглядела нормальной — а готовка выматывала: причина оказалась неочевидной

Удобная кухня — это не размер, а детали. Профессиональные советы помогут навести порядок, сократить хаос и сделать пространство действительно функциональным.

Читать полностью » Строительный клей снизу фиксирует лаги и снижает скрип пола — House Digest 03.01.2026 в 23:28
Прошёлся по комнате — и понял, почему пол скрипит именно в одном месте: решение оказалось простым

Устраните скрип полов раз и навсегда с помощью простого метода. Узнайте, как строительный клей поможет вернуть тишину в ваш дом.

Читать полностью » Запах из мойки появляется из-за пересохшего сифона — сантехники 03.01.2026 в 17:48
Вернулась домой, а из раковины тянет — сделала одну вещь и запах исчез

Запах из кухонной мойки часто появляется после отпуска или редкого использования. Почему это происходит и какие простые приёмы помогают защитить дом от "ароматов" канализации.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Психологический стресс назвали причиной сутулой осанки — физиотерапевты
Питомцы
Морские свинки кусаются из-за боли или стресса — ветеринары
Наука
Археологи подняли корпус крупнейшего средневекового кога в Эресунне — Музей кораблей викингов
Туризм
Путешествия чаще не совершают из-за отсутствия планирования — соцести
Спорт и фитнес
Пятиминутное движение каждый час улучшает концентрацию — врачи
Еда
Сухая зубочистка указывает на пересушенный пирог — шеф-повар Бетел
Авто и мото
Покупка авто по привычке приводит к переплате миллионов — перекупщик
Садоводство
Желтизна листьев замиокулькаса сигнализирует о проблемах ухода — цветоводы
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet