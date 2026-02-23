Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кухня
Кухня
© freepik by diana-grytsku is licensed under https://www.freepik.com
Главная / Недвижимость
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 1:21

Кухня теряет порядок за день — система коротких действий меняет всё неожиданным образом

Кухня быстрее других комнат теряет ощущение порядка: здесь постоянно что-то кипит, брызжет, пачкается и снова используется. Марта Стюарт предлагает относиться к чистоте не как к подвигу по выходным, а как к системе коротких действий, которые поддерживают пространство "в рабочем состоянии" каждый день. Её подход строится на точных средствах для разных материалов и на дисциплине мелких привычек, которые экономят время на большой уборке. Об этом сообщает House Digest.

Столешницы и доски: точечная чистка вместо бесконечного оттирания

Мрамор выглядит эффектно, но легко "собирает" следы от кислот и воды, поэтому к нему нужен аккуратный подход. Стюарт обращает внимание, что со временем на поверхности могут появляться кольца и отметины, и описывает способ, где важны и средство, и последовательность: сначала протирка ацетоном, затем работа по влажной поверхности водостойкой наждачной бумагой и финальная защита.

"Делать это на влажной поверхности предотвращает царапины", — заметил Стюарт.

Для закрепления результата она рекомендует не торопиться с высыханием и работать тонкими слоями, чтобы не получить липкую плёнку.

Разделочные доски она предлагает не списывать со счетов из-за пятен и запахов. Если у тебя есть грязная старая разделочная доска, не выбрасывай её. Для лёгкой очистки подходит лимон с солью: кислота помогает расщеплять загрязнения, а соль даёт мягкий абразив. Если доска совсем "уставшая", Стюарт советует обновить поверхность наждачной бумагой и затем пропитать минеральным маслом.

Плита и металл: чистота в деталях и правильная полировка

Отдельного внимания заслуживает плита: даже если поверхность выглядит нормально, мелкие отверстия и зоны под решётками часто собирают налёт. Стюарт предлагает простой приём для газовых конфорок:

"Используя выпрямленную скрепку, просто проткните каждое топливное отверстие, чтобы убрать засоры".

Такой подход дополняет регулярная глубокая чистка, чтобы жир не накапливался месяцами.

Для меди проблема другая — потемнение из-за окисления. Стюарт советует полировать посуду специальным кремом и работать мягкой влажной губкой, не забывая про стыки и рельеф.

Стекло, чугун и посудомойка: меньше риска — больше ресурса вещей

Если стеклянные стаканы со временем мутнеют из-за жёсткой воды, Стюарт предлагает уксусную "ванну": выдержать посуду в уксусе, затем вымыть и сразу насухо вытереть. Чугун, по её логике, тоже требует ритуала: сначала защита раковины полотенцами, затем мытьё и правильная сушка, чтобы избежать ржавчины. Она подчёркивает, что после хорошей приправки сковороды уход становится проще.

"Когда вы сделаете это и хорошо приправите сковороду", — подчеркнул Стюарт в видео на YouTube 2014 года, — "вы больше никогда не будете использовать мыло".

Посудомоечную машину Стюарт предлагает загружать стратегически: нержавейка и многие повседневные предметы переносят цикл нормально, а деревянные ручки лучше беречь от агрессивной мойки. Плюс важна геометрия расстановки: тарелки ближе к струям и так, чтобы вода попадала внутрь, а приборы — вперемешку, чтобы не "гнездились".

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Штрафы за шум выписывают не всегда — ключевую роль играет один показатель вчера в 14:05

Соседский шум часто превращает вечер в испытание. Узнайте, как закон может помочь в этой ситуации.

Читать полностью » Уравнение с неизвестными: ошибки на чертежах превращают быстрый ремонт в бесконечный процесс вчера в 13:10

Узнайте, почему бюджет на отделку тает быстрее снега, а сроки сдвигаются на полгода. Разбираем системные ошибки от плесени до логистики.

Читать полностью » Холодильник как лаборатория: как неправильное соседство приводит к порче продуктов вчера в 11:02

Узнайте, почему алюминиевая кастрюля опасна для супа и как физика помогает сохранить продукты свежими. Разбираем правила «температурной вертикали».

Читать полностью » Неприятный запах из посудомоечной машины не исчезает — решение лежит в мусорном ведре вчера в 0:49

Устали от неприятного запаха из посудомоечной машины? Узнайте, как простая апельсиновая корка может стать вашим спасителем.

Читать полностью » Запах в холодильнике исчезает без соды — помогает продукт из обычной кладовой 22.02.2026 в 21:25

Узнайте, как простая овсянка может спасти ваш холодильник от неприятных запахов. Удивительное и доступное решение для чистоты.

Читать полностью » Мороз 22.02.2026 в 19:48

Зимнее проветривание матраса — это простой и доступный способ улучшения гигиены сна без затрат.

Читать полностью » Барабан стиральной машины покрывается биоплёнкой — вот почему вещи теряют свежесть 22.02.2026 в 16:59

Чтобы стиральная машина оставалась безопасной, нужна регулярная профилактика. Узнайте, как защитить здоровье и одежду.

Читать полностью » Непокрытый чугун ржавеет за минуты — одна ошибка при мытье портит решётки 22.02.2026 в 13:24

Узнайте, как просто и эффективно очистить решётки газовой плиты с помощью подручных средств и регулярного ухода.

Читать полностью »

Новости
СЗФО
В Вологодской области три человека погибли при столкновении двух автомобилей
Мир
Премьер Венгрии Орбан: Украина использует нефть как оружие
Спорт и фитнес
Руни: "Тоттенхэм" находится в турнирной таблице на том месте, где должен быть
Мир
Медведев жестко ответил на угрозы Каллас российским военным
Авто и мото
Cadillac получает обновлённое звучание — секрет скрывается в программе конкурента
Туризм
Несколько лишних килограммов в багаже портят вылет — опытные пассажиры делают иначе
Туризм
Стерильный песок против хаоса: один вьетнамский пляж внезапно стал чище мировых эталонов
Туризм
Сиреневый код ломает стереотипы: привычный майский куст превращается в новый символ России
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet