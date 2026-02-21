Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Матовые деревянные шкафы
Елена Маркова Опубликована сегодня в 13:44

Популярные кухонные шкафы оказались ловушкой — в 2026 выбирают спокойные и функциональные варианты

Кухня может выглядеть эффектно на фотографиях, но в реальной жизни на первый план выходит удобство. В 2026 году дизайнеры всё чаще пересматривают решения, которые ещё недавно считались безупречными. Некоторые популярные стили кухонных шкафов постепенно теряют актуальность и уступают место более спокойным и функциональным вариантам. Об этом сообщает The Spruce.

Почему стеклянные фасады больше не в моде

Стеклянные дверцы долго воспринимались как способ сделать кухню визуально легче и добавить интерьеру изящества. Сквозь прозрачные фасады красиво смотрится аккуратно расставленная посуда, особенно если она подобрана по цвету. Однако поддерживать такую идеальную картинку в повседневной жизни оказывается непросто.

По словам дизайнеров, в 2026 году акцент смещается в сторону практичности. Пространство не должно требовать постоянной стилизации, чтобы выглядеть завершённым.

Дизайнер интерьеров Марика Мейер подчёркивает, что глухие фасады дают ощущение визуального порядка и помогают скрыть бытовые мелочи. Это особенно важно в современных квартирах с открытой планировкой, где кухня объединена с гостиной и любой визуальный шум становится заметнее. Кстати, ранее дизайнеры уже отмечали, что белая кухня теряет позиции — в 2026 году выбирают другие нейтральные оттенки, и тенденция к более тёплым решениям только усиливается.

Нина Лихтенштейн также считает стеклянные шкафы не самым удачным решением.

"Даже при аккуратной организации они демонстрируют повторяемость, контраст и беспорядок, что со временем увеличивает когнитивную нагрузку", — говорит она.

Когда всё содержимое находится на виду, пространство кажется более перегруженным. Кроме того, стекло требует регулярной уборки: на нём быстро появляются отпечатки пальцев, следы жира и пыль. Рифлёные поверхности очищать ещё сложнее из-за углублений, где накапливаются загрязнения.

Глянцевые поверхности теряют популярность

Ультрагладкие глянцевые фасады долго ассоциировались с современным стилем и минимализмом. Однако на практике они оказались требовательными в уходе. Любые следы прикосновений или мелкие царапины становятся заметны почти сразу.

"Один из трендов, который уходит в прошлое, — это глянцевые фасады", — отмечает эксперт по дизайну Тери Симоне.

По её словам, такие поверхности быстрее теряют аккуратный вид и создают ощущение выставочного зала, а не уютного дома. Взамен всё чаще выбирают матовые покрытия или варианты с мягким сатиновым блеском. Также растёт интерес к натуральному дереву, где видна текстура и естественный рисунок волокон. Похожий пересмотр трендов наблюдается и в других элементах интерьера — например, кухонный остров в таком виде больше не делают — в 2026 от него отказываются, отдавая предпочтение более простым и функциональным формам.

Открытые полки и полностью белые кухни

Открытые полки несколько лет назад стали популярными благодаря социальным сетям. Они позволяли демонстрировать красивую посуду и декор. Однако со временем владельцы кухонь столкнулись с бытовыми сложностями: пыль накапливается быстрее, а поддержание идеального порядка требует постоянного внимания.

Марика Мейер отмечает, что многие клиенты возвращаются к закрытым системам хранения. Они обеспечивают больше пространства для размещения кухонных принадлежностей и помогают поддерживать ощущение организованности.

Отдельно дизайнеры говорят о полностью белых шкафах. Когда-то они символизировали чистоту и минимализм, но сейчас подобные интерьеры часто воспринимаются как слишком холодные и безликие.

"Белый цвет не исчезает, но кухни, которые выглядят плоскими или стерильными, уступают место пространствам с теплотой и характером за счёт древесных оттенков, сложных нейтральных тонов и мягкого контраста", — говорит Нина Лихтенштейн.

В результате формируется новый подход к оформлению кухни. В центре внимания — комфорт, функциональность и ощущение уюта. Эффектные, но требовательные решения постепенно уступают место более продуманным вариантам, которые подходят для повседневной жизни и не требуют постоянного внимания.

Автор Елена Маркова
Елена Маркова — дизайнер, профильное образование, опыт 12 лет. Эксперт в промышленном дизайне, эргономике и проектировании предметно-пространственной среды.
