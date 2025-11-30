Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Светлая кухня
Светлая кухня
© flickr.com by FlooringClarity is licensed under CC BY-SA 2.0
Главная / Дом
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 2:57

Оказалось, что обновить кухонные шкафы можно за один вечер — и кухня выглядит будто после ремонта

Дизайнеры предложили заменить фурнитуру для обновления шкафов на кухне

Кухня — одно из самых заметных пространств в доме, и первое впечатление о ней во многом складывается благодаря шкафам. Когда поверхности начинают выглядеть уставшими или перестают соответствовать стилю интерьера, не всегда требуется капитальный ремонт, чтобы вернуть им опрятность и выразительность. Несколько доступных решений помогают преобразить фасады, освежить пространство и добавить современные акценты без сложных работ. Об этом сообщает издание Real Simple.

Почему стоит обновить кухонные шкафы без ремонта

В большинстве домов именно фасады кухонных шкафов быстрее других элементов теряют свежий вид. На это влияет влажность, перепады температуры, интенсивное использование и даже старение материалов. Со временем фурнитура тускнеет, поверхности теряют первоначальный блеск, а цвет перестаёт гармонировать с интерьером. Однако подобные изменения не всегда означают необходимость замены мебели.

Многие способы обновления шкафов не требуют демонтажа, длительных подготовительных работ или больших вложений. Достаточно заменить фурнитуру, использовать современные декоративные покрытия или модифицировать отдельные элементы — и кухня меняет настроение. Такой подход позволяет сохранить базовую конструкцию и в то же время получить новое визуальное решение.

В домах с арендованным жильём обновление без ремонта особенно актуально: многие приёмы легко отменяются, не оставляя следов. Это даёт возможность адаптировать пространство под себя, не нарушая условий проживания и не тратя лишних средств.

Обновление фурнитуры как быстрый способ изменить стиль

Одним из наиболее простых и заметных способов преобразить шкафы остаётся замена фурнитуры. Со временем ручки и петли теряют блеск, стираются или становятся неподходящими к обновлённому интерьеру. Небольшие декоративные элементы могут полностью изменить визуальный характер кухни, добавив ей современность или, наоборот, винтажное настроение.

Для тех, кто стремится к оригинальности, подходят ручки с блошиных рынков, авторские изделия или модели с нестандартными формами. Любителям минимализма, напротив, подойдут матовые чёрные, графитовые или латунные варианты. Замена фурнитуры занимает минимум времени и подходит даже арендаторам — достаточно сохранить прежние элементы и вернуть их при необходимости.

Покраска и реставрация фасадов

Когда конструкция шкафов остаётся крепкой, но цвет уже не радует, покраска становится доступным альтернативным решением. Такой вариант помогает придать мебели новый тон, создать контраст между верхним и нижним уровнями и изменить общее восприятие кухни. Для этого необходимо время на подготовку поверхности: очистку, шлифовку, нанесение основы и окрашивание несколькими слоями.

Процесс требует терпения, но результат способен полностью преобразить помещение. Соблюдение технологии обеспечивает ровную поверхность и стойкий цвет. Цветовая палитра сегодня разнообразна: от спокойных нейтральных оттенков до насыщенных современных тонов, которые создают выразительные акценты.

Обновление с помощью самоклеящихся обоев

Самоклеящиеся декоративные покрытия позволяют обновить даже те фасады, которые сложно поддаются покраске — например, ламинат или пластиковые поверхности. Такие обои подходят для плоских дверок или для вставок на панелях в стиле шейкер. Они помогают создать интересные контрасты, добавить рисунок или акцентный цвет.

Обои легко снять без следов, что делает метод удобным для арендаторов. На кухне особенно популярны однотонные покрытия, имитирующие текстуру дерева, а также яркие геометрические узоры, подчёркивающие современный стиль. Прежде чем оклеивать шкафы целиком, рекомендуется протестировать маленький участок, чтобы убедиться в отсутствии повреждений после снятия.

Замена дверей при сохранении корпуса

Тенденция последних лет — оставлять каркас шкафов и заменять только дверки. Такой подход позволяет обновить внешний вид кухни при минимальных финансовых вложениях. Он особенно удобен, если корпус мебели в хорошем состоянии, но фасады выглядят устаревшими. Современные производители предлагают множество вариантов дверей, подходящих для типовых систем.

Эта методика не требует трудоёмких работ и позволяет получить эстетически свежий результат без демонтажа всей конструкции. Замена дверей помогает адаптировать кухню под актуальные тренды: матовые поверхности, натуральные оттенки, строгие геометрические линии.

Переход на открытые полки

Если шкафы кажутся слишком громоздкими или не соответствуют стилю помещения, их можно заменить открытыми полками. Такой вариант делает кухню визуально легче, а пространство — более воздушным. Полки подходят для хранения декоративной посуды, банок или элементов декора. При выборе важно учитывать их прочность и размер, чтобы разместить необходимые предметы без перегрузки.

Открытые полки чаще всего используют вместо верхних шкафов, сохраняя нижний уровень закрытым. Это помогает найти баланс между эстетикой и практичностью, пряча мелкие предметы и технику внутри нижних модулей, а самые красивые элементы выставляя на виду.

Сравнение способов обновления кухонных шкафов

Каждый метод имеет свои особенности и подходит под разные задачи.

  1. Замена фурнитуры — быстрый и доступный способ освежить внешний вид.
  2. Покраска — идеальна, если фасады качественные, но устарел их цвет.
  3. Самоклеящиеся обои — вариант для тех, кто хочет экспериментировать с рисунками.
  4. Замена дверей — обновление без серьёзных работ при хорошем состоянии корпуса.
  5. Открытые полки — решение для создания визуальной легкости и современного стиля.

Плюсы и минусы разных вариантов

Плюсы:

  • позволяют обновить кухню без капитального ремонта;
  • подходят для разных бюджетов;
  • легко адаптируются под любой стиль;
  • дают быстрый результат;
  • подходят арендаторам.

Минусы:

  • некоторые методы требуют времени на подготовку;
  • не все поверхности одинаково легко поддаются обновлению;
  • нужно учитывать совместимость материалов и стиля.

Советы по обновлению кухни без ремонта

  1. Определите, что именно нужно изменить: цвет, текстуру или общий стиль.
  2. Начните с малого: замена фурнитуры позволяет оценить эффект без серьёзных работ.
  3. При покраске тщательно готовьте поверхность — это влияет на долговечность результата.
  4. Пробуйте материалы на небольших участках, особенно если используете самоклеящиеся обои.
  5. Подбирайте решения, которое сочетаются с пространством и общим интерьером квартиры.
  6. Не перегружайте полки: открытое хранение требует аккуратности и порядка.

Популярные вопросы об обновлении кухонных шкафов

  1. Можно ли обновить шкафы в арендованном жилье?
    Да, если использовать обратимые методы: смену фурнитуры, наклейки, временные декоративные покрытия.
  2. Сколько времени занимает покраска?
    Обычно несколько дней, включая сушку между слоями.
  3. Какие материалы подходят для самоклеящихся обоев?
    Лучше всего — гладкие поверхности без глубокого рельефа.
  4. Как выбрать цвет для обновления?
    Ориентируйтесь на общий стиль помещения и освещение кухни.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неправильная стирка сбивает пух в куртке — эксперты по уходу за одеждой вчера в 8:23
Постирала зимнюю куртку как всегда — и осталась без объёма: оказалось, что делала одну фатальную ошибку

Как стирать и сушить зимнюю куртку, чтобы она не потеряла форму и тепло? Простые рекомендации помогут сохранить объём и внешний вид пуховика на долгие годы.

Читать полностью » Загромождённая столешница создаёт визуальный хаос — дизайнеры вчера в 4:43
Зашла на кухню утром — и сразу поняла, что именно создаёт ощущение грязи, даже когда всё вымыто

Почему кухня выглядит неряшливо, даже если она чистая? Разбираем три ошибки, которые создают визуальный хаос, и способы быстро сделать пространство аккуратным.

Читать полностью » Правило 2:1 создаёт сбалансированную композицию в гостиной вчера в 2:25
Гостиная выглядела "не так", хотя всё делала правильно — правило 2:1 расставило всё по местам

Узнайте, как правило 2:1 поможет сбалансировать ваше пространство и создать гармонию в интерьере, не прибегая к перепланировке.

Читать полностью » Мокрицы появляются в квартире из-за влажности — эксперты по быту вчера в 0:36
Зашла в ванну утром — и оцепенела: такого гостя дома видеть не ожидала, вот как борюсь с вредителем

Почему мокрицы появляются в квартире, откуда они приходят и какие способы помогают избавиться от них надолго? Разбираем причины, методы борьбы и профилактику.

Читать полностью » Щёлочная ванна растворяет старую приправу на чугунной посуде 29.11.2025 в 22:04
Моя чугунная сковорода выглядела безнадёжно — но одно средство вернуло ей гладкость

Как вернуть чугунной посуде гладкость и чистоту, будто она только сошла с конвейера? Открываем метод, который избавляет от многолетнего нагара даже на старинных сковородах.

Читать полностью » Предновогодняя уборка требует планирования — эксперты по бытовому хозяйству 29.11.2025 в 20:14
Подготовка к праздникам едва не обернулась хаосом — пока не сделала одну простую вещь заранее

Эффективный план предновогодней уборки: как распределить задачи, подготовить дом и создать атмосферу уюта без спешки и стресса.

Читать полностью » Льняное масло восстанавливает блеск паркетных полов — по данным House Digest 29.11.2025 в 18:36
Паркет стал тусклым и безжизненным — но одно простое средство вернуло ему насыщенный цвет

Узнайте простой и доступный способ вернуть паркетным полам первоначальный блеск и текстуру с помощью натуральных масел. Раскрываем секреты ухода за деревянным полом, чтобы сохранить инвестицию и дизайн вашего дома.

Читать полностью » Остаточный пар в посудомойке повышает риск появления бактерий — эксперты 29.11.2025 в 16:05
После ужина сил уже не было — оставила посудомойку как есть, и утром пожалела: вот что произошло

Узнайте, почему нельзя оставлять посудомойку закрытой после цикла, как правильно загружать посуду и какие ошибки снижают эффективность мытья — советы для безопасного и удобного использования техники.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Глютен нарушает пищеварение и усвоение питательных веществ у собак — Patas da Casa
Наука
В детских игрушках нашли свинец и барий — Университет Сан-Паулу
Спорт и фитнес
Подтягивания укрепляют мышцы спины и улучшили осанку — Fitseven
Туризм
Путешественница оценила в Исине ремесленную улицу Шушань
Красота и здоровье
Белковый завтрак снижает висцеральный жир после 40 — диетологи
Еда
Кулинары показали способ жарить блины без комков — Ristorante News
Авто и мото
Суд уточнил, что видео с телефона не считается автоматической фиксацией — юристы
Питомцы
Усы кошки помогают оценивать ширину проходов — ветеринары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet