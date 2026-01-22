Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Чистка деревянных кухонных шкафов
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 12:35

Верх кухонных шкафов превратился в липкий "пирог" — одна ошибка делает отмывание в разы хуже

Смесь воды и уксуса 1:1 растворяет липкий налёт — Martha Stewart Living

Жир на кухне не ограничивается фартуком и плитой — он поднимается вверх и оседает там, куда редко заглядывают. Верх шкафов постепенно превращается в липкий "слоёный пирог" из масла и пыли, и со временем отмыть его становится намного сложнее. Особенно неприятно, что проблема долго остаётся незаметной, пока однажды не обнаружится при генеральной уборке. Об этом сообщает Martha Stewart Living.

Почему верх шкафов так быстро становится липким

Профессиональные клинеры называют эту зону одной из самых показательных: она сразу выдаёт привычки готовки и частоту уборки.

"Мы замечаем, что в домах, где семьи регулярно готовят с большим количеством масла или жарят еду, верхняя часть кухонных шкафов может покрыть толстым слоем жира и остатков масла", — говорит Адриана Азиз.

Механика простая: во время жарки и обжарки микрочастицы масла вместе с тёплым воздухом поднимаются вверх и оседают на горизонтальных поверхностях.

"Жир естественным образом поднимается при приготовлении, особенно при обжарке, жарке или использовании масел на высокой температуре.", — объясняет Оскар Мелендес.

Порядок действий: как обезжирить правильно и без лишней грязи

Главная ошибка — сразу наносить раствор по пыльной поверхности. Так вы только получите вязкую "кашу", которую сложнее снять. Перед началом лучше защитить столешницы полотенцем или газетой и поставить устойчивый табурет или лестницу.

Дальше действуйте по шагам:

  1. Сухой микрофиброй снимите пыль и паутину.

"Это предотвращает смешивание пыли с чистящим раствором", — говорит Алисия Соколовски.

  1. Приготовьте раствор: тёплая вода с несколькими каплями средства для посуды или смесь тёплой воды и белого уксуса 1:1.
  2. Нанесите средство, протрите микрофиброй. Для упрямых мест используйте чуть соды на влажной тряпке и небольшую щётку для углов.
  3. Пройдитесь чистой влажной тряпкой ещё раз, чтобы убрать остатки мыла/уксуса.
  4. Насухо вытрите и слегка отполируйте, чтобы не осталось разводов и лишней влаги.

Отдельно про безопасность: если вы работаете наверху, лучше убрать лишние предметы вокруг и не торопиться.

"У нас есть процедуры, согласно которому, когда один человек чистит верхнюю часть кухонных шкафов, на кухне не должно быть другого персонала, чтобы предотвратить падения", — говорит Азиз.

Как сделать так, чтобы жир возвращался медленнее

Смысл профилактики — уменьшить количество аэрозоля масла в воздухе. Включайте вытяжку при готовке на высокой температуре и чаще используйте крышки или сетки от брызг.

"Используй этот капюшок для высокого нагрева.", — говорит эксперт по уборке Отэм Райан.

Полезно также держать посуду по центру конфорки и не "разгонять" огонь без необходимости.

"Меньше разбрызгивается масла, когда ничего не бурлит как сумасшедший.", — говорит Ронда Уилсон.

Если закрепить привычку быстро проходиться по верхам шкафов раз в несколько недель (без "героической" чистки), липкий слой просто не успеет сформироваться. Тогда уборка будет занимать минуты, а не превращаться в отдельный проект на выходные.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

