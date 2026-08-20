Бессмысленная переплата за внешний лоск: как правильно распределить деньги при заказе кухни

Покупка кухни почти никогда не начинается с красивых фасадов. Сначала человек смотрит на сумму, потом уже на цвет, ручки и столешницу. И это нормально: кухня покупается не на один сезон, а на годы, а иногда и на десятилетие с лишним. Ошибка тут оборачивается не только лишними тратами, но и ежедневным раздражением — когда ящик клинит, розетка не там, а мойка вечно мешает. Мы разобрали, из чего складывается цена кухни в 2026 году, и где деньги действительно работают, а где их можно не жечь без толку.

Сколько стоит кухня и из чего собирается цена

Площадь здесь не решает всё. Маленькую кухню можно набить дорогими фасадами, каменной столешницей и встроенной техникой, а большую собрать из простых модулей и не разориться. Итоговая сумма зависит от комплектации, фасадов, столешницы, техники и услуг по доставке и сборке. По данным "Лемана ПРО", в 2026 году модульная кухня без бытовой техники в среднем стоит 15-40 тысяч рублей, а проектная кухня с минимальным набором встроенной техники, доставкой и сборкой — около 279 тысяч рублей.

Расклад по расходам выглядит довольно прозрачно: корпуса, фасады и фурнитура съедают 40-50% бюджета, встроенная техника — около 30%, столешница — обычно 5-7%, но до 20% при выборе HPL или искусственного камня. Мойка и смеситель берут ещё 5-7%, а доставка и сборка могут дойти до 20%. Сборка и доставка сейчас стоят примерно 34 тысячи рублей, что на 5% выше прошлогоднего уровня.

В модульных кухнях чаще отдельно заказывают выпил под мойку или варочную поверхность, а также установку смесителя. Это уже не роскошь, а обычная практика для тех, кто считает деньги. При этом столешница влияет на смету меньше, чем дорогие фасады или встроенная техника, а экономия на фурнитуре потом всплывает каждый день.

Три бюджета: от 100 тысяч до премиума

Первый сценарий — до 100 тысяч рублей. Это вариант для дачи, съёмной квартиры или первого жилья, где нужна рабочая кухня без сложных решений. Обычно берут модульные комплекты, собранные из стандартных элементов, которые проще подогнать под типовую планировку и быстрее установить. Корпуса и фасады здесь делают из ЛДСП, ставят стандартную фурнитуру и типовую столешницу.

В такой бюджет чаще всего входят только нужные шкафы и рабочая поверхность, а из техники — смеситель, мойка, варочная панель, вытяжка, холодильник и СВЧ-печь. Сама модульная кухня может стоить до 50 тысяч рублей, ещё до 50 тысяч уйдёт на базовый набор техники. Это не про красоту на показ, а про быстрый запуск быта без лишней головной боли.

Второй сценарий — 300-400 тысяч рублей. Его выбирают те, кто делает кухню для себя и рассчитывает жить с ней долго. Здесь уже проектируют индивидуальную планировку, учитывают размеры помещения, привычки семьи и сценарии готовки. Корпуса по-прежнему делают из ЛДСП, но фасады становятся разнообразнее: чаще используют МДФ с разными покрытиями и фактурами.

Сильно меняется и начинка. Появляются петли и направляющие с доводчиками, продуманные системы хранения и более сложные механизмы. Вместо обычной ЛДСП-столешницы ставят износостойкий компакт-ламинат HPL, а кухня сразу проектируется под встроенные приборы — от варочной панели и духового шкафа до посудомоечной машины, холодильника и СВЧ-печи. Мебель в таком проекте может стоить до 200 тысяч рублей, а техника — примерно половину всей суммы.

Третий сценарий начинается от 500 тысяч рублей. Здесь кухня уже работает как часть интерьера, а не просто как место, где варят суп и ставят чайник. В ход идут массив дерева, шпон ценных пород, каменные столешницы, премиальная фурнитура и техника, которую подбирают заранее под единый проект. Цена мебели стартует от 300 тысяч рублей, а комплект встроенной техники — от 200 тысяч рублей.

На чём можно сэкономить, а на чём нет

Покупатели чаще всего пытаются урезать фурнитуру, технику и наполнение шкафов. На бумаге это выглядит разумно, но именно эти вещи потом каждый день попадаются под руку. Петли, направляющие и механизмы открывания работают постоянно, и если они слабые, кухня быстро начинает раздражать. Системы хранения тоже лучше продумывать сразу: выдвижные ящики, разделители и корзины потом добавить сложнее и дороже.

Розетки и свет — ещё одна зона, где лучше не играть в экономию. Если ошибиться с расположением, потом придётся разбирать мебель и переделывать электрику. При ограниченном бюджете разумнее упростить фасады или убрать часть декора, чем жертвовать удобством в ежедневной готовке. Здесь хорошо работает простое правило: видимое можно облегчить, а то, чем пользуются каждый день, лучше оставить нормальным.

По словам Дианы Максимовой, кухня обновляется в среднем раз в 10-12 лет, и это хороший ориентир для расчёта. Именно поэтому стоит смотреть не только на сумму в договоре, но и на то, как кухня будет вести себя через три, пять и десять лет. В реальной жизни переплата за удобство часто оказывается меньше, чем потомлата за переделки.

Какие кухни выбирают сейчас

В 2026 году покупатели всё чаще уходят от показного блеска к спокойным решениям. Самый популярный цвет — бежевый, рядом идут белые, серые и зелёные фасады, а также древесные оттенки. Всё чаще кухни делают комбинированными: основа — в одном цвете, а акценты — контрастные, чаще чёрные или белые.

Меняется и наполнение. В ходу встроенные варочные панели, мойки подстольного монтажа, скрытые ручки, механизмы push-to-open, доводчики и столешницы из HPL-пластика или искусственного камня. Верхних шкафов становится меньше, а иногда их убирают совсем. В кухнях-гостиных это особенно заметно: пространство выглядит легче и не давит.

Есть и региональные сдвиги. На Урале в 2026 году заметно вырос интерес к золотым кухонным аксессуарам, мойкам и смесителям. Раньше такой спрос чаще связывали с Северо-Кавказским федеральным округом. А в городах со старым жилым фондом покупатели спокойно берут классические кухни с фрезерованными фасадами — они лучше садятся в компактные помещения и привычные планировки.

Отдельная деталь — цены. За первое полугодие 2026 года проектные кухни подорожали в среднем на 5%, модульные почти не изменились. Фасады из МДФ прибавили около 8%, ЛДСП — примерно 3%. Столешницы, мойки и смесители подорожали в среднем на 3-5%, а фурнитура и встроенная техника за год почти не сдвинулись.

Ответы на популярные вопросы

Сколько в среднем стоит кухня в 2026 году?

Модульная кухня без техники стоит 15-40 тысяч рублей. Проектная кухня с минимальным набором встроенной техники, доставкой и сборкой — около 279 тысяч рублей.

Можно ли сэкономить на фурнитуре?

Можно, но это плохая экономия. Петли и направляющие работают каждый день, и слабые механизмы быстро дадут о себе знать.

Что сильнее всего влияет на цену?

Больше всего бюджет двигают фасады, техника, столешница и уровень проекта. Размер кухни не всегда решает, особенно если в маленький гарнитур ставят дорогие материалы.

Что брать для дачи или съёмной квартиры?

Подойдёт модульная кухня с базовой техникой. Это простой и быстрый вариант без лишних затрат.

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