© Designed by Freepik by user15285612 is licensed under Public domain
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 17:05

Кухня теряет вид на ровном месте: фартук съедает стиль, но его можно обмануть без ремонта

Неподходящий фартук на кухне замаскировали декором и отделкой — House Beautiful

Кухонный фартук может испортить впечатление даже от продуманного интерьера, особенно если он выглядит устаревшим или выбивается из общей стилистики. При этом замена этой детали далеко не всегда возможна — из-за бюджета, сроков или условий аренды жилья. Дизайнеры уверены, что даже не самый удачный фартук можно аккуратно "переписать" в интерьере без капитального ремонта. Об этом сообщает House Beautiful.

Как снизить визуальную нагрузку фартука

Фартук нередко становится слишком заметным элементом, особенно если плитка контрастирует с остальной кухней. Дизайнер интерьеров Кэтлин Грувер из Gruver Cooley советует работать с окружением, а не с самой плиткой. По её словам, перекраска стен и шкафов в оттенки, перекликающиеся с фартуком, помогает собрать пространство в единую цветовую палитру и сгладить визуальные противоречия. Такой приём особенно актуален, если плитка выглядит устаревшей, но находится в хорошем состоянии.

"Покраска окружающих поверхностей в тон фартуку помогает воспринимать пространство как единую палитру, смягчая контраст с устаревшей плиткой", — отмечает дизайнер интерьеров Кэтлин Грувер.

Этот подход перекликается с тем, как в современных интерьерах используется кухонный фартук как инструмент подбора цвета фасадов, позволяя визуально связать разные элементы кухни. В качестве более временного решения Грувер также предлагает использовать самоклеящиеся плиточные панели с эффектом мрамора или зеллиджа. Дополнительно отвлечь внимание от фартука помогают простые, но продуманные детали на столешнице — деревянные разделочные доски или лаконичные керамические аксессуары.

Штукатурка и микроцемент как альтернатива замене

Если жильё находится в собственности, дизайнеры рекомендуют более радикальные, но всё же щадящие методы обновления. Сара Сноуффер предлагает закрывать плитку декоративной штукатуркой, которую можно наносить прямо поверх старого покрытия. Такой приём делает кухню более цельной и добавляет ей органичности.
Похожего мнения придерживается и дизайнер Кристен Вольф из Brandon Architects, которая использует микроцемент или тонкий слой штукатурки для создания спокойной, монолитной поверхности. Этот подход позволяет обновить внешний вид кухни без демонтажа плитки и масштабных строительных работ, сохраняя аккуратный и современный вид пространства.

Дерево, отражения и визуальная цельность

Ещё один способ скрыть неудачный фартук — закрыть его деревом.

"Обшивка ненужной плитки деревом — цельным или с пазом — добавит уюта, и его легко найти в местных магазинах", — говорит Лиз Хукзема из KLH Homes.

По её словам, инженерная древесина с износостойкой заводской отделкой хорошо справляется с кухонными нагрузками. При желании дерево можно покрасить в нужный оттенок, полностью подстроив его под интерьер. Для небольших кухонь дизайнеры также предлагают зеркальные решения. Патинированные или антикварные зеркальные панели визуально увеличивают пространство, отражают свет и придают интерьеру глубину.

"Зеркальные панели, закрывающие некрасивую, устаревшую плитку, станут прекрасным способом отразить свет и добавить нотку элегантности", — отмечает Хукзема.

Подобные приёмы хорошо работают в пространствах, где важна единая цветовая гамма кухни, снижающая визуальный шум и делающая интерьер более спокойным.

Декор и искусство вместо переделок

Если вмешательство в отделку невозможно, дизайнер Стивен Купер предлагает сместить акценты с фартука на детали. Картины в рамках, размещённые на наименее подверженных загрязнениям участках, или продуманно расставленные предметы — вазы, кулинарные книги, скульптурные объекты — переводят внимание с плитки на элементы, задающие характер пространства. Такой подход делает фартук фоном, а не главным визуальным раздражителем.

Даже самый спорный фартук не обязательно должен диктовать характер кухни. С помощью цвета, фактур и продуманных акцентов его можно сделать частью общего фона или вовсе увести на второй план. Эти решения позволяют сохранить функциональность кухни и при этом приблизить интерьер к желаемому образу без лишних затрат и радикальных шагов.

Автор Ксения Орлова
Ксения Орлова — дизайнер среды (БФУ им. Канта) с 12-летним опытом. Эксперт по эргономике, устойчивым решениям и проектированию интерьеров.

