Кухня теряет вид на ровном месте: фартук съедает стиль, но его можно обмануть без ремонта

Кухонный фартук может испортить впечатление даже от продуманного интерьера, особенно если он выглядит устаревшим или выбивается из общей стилистики. При этом замена этой детали далеко не всегда возможна — из-за бюджета, сроков или условий аренды жилья. Дизайнеры уверены, что даже не самый удачный фартук можно аккуратно "переписать" в интерьере без капитального ремонта. Об этом сообщает House Beautiful.

Как снизить визуальную нагрузку фартука

Фартук нередко становится слишком заметным элементом, особенно если плитка контрастирует с остальной кухней. Дизайнер интерьеров Кэтлин Грувер из Gruver Cooley советует работать с окружением, а не с самой плиткой. По её словам, перекраска стен и шкафов в оттенки, перекликающиеся с фартуком, помогает собрать пространство в единую цветовую палитру и сгладить визуальные противоречия. Такой приём особенно актуален, если плитка выглядит устаревшей, но находится в хорошем состоянии.

"Покраска окружающих поверхностей в тон фартуку помогает воспринимать пространство как единую палитру, смягчая контраст с устаревшей плиткой", — отмечает дизайнер интерьеров Кэтлин Грувер.

Этот подход перекликается с тем, как в современных интерьерах используется кухонный фартук как инструмент подбора цвета фасадов, позволяя визуально связать разные элементы кухни. В качестве более временного решения Грувер также предлагает использовать самоклеящиеся плиточные панели с эффектом мрамора или зеллиджа. Дополнительно отвлечь внимание от фартука помогают простые, но продуманные детали на столешнице — деревянные разделочные доски или лаконичные керамические аксессуары.

Штукатурка и микроцемент как альтернатива замене

Если жильё находится в собственности, дизайнеры рекомендуют более радикальные, но всё же щадящие методы обновления. Сара Сноуффер предлагает закрывать плитку декоративной штукатуркой, которую можно наносить прямо поверх старого покрытия. Такой приём делает кухню более цельной и добавляет ей органичности.

Похожего мнения придерживается и дизайнер Кристен Вольф из Brandon Architects, которая использует микроцемент или тонкий слой штукатурки для создания спокойной, монолитной поверхности. Этот подход позволяет обновить внешний вид кухни без демонтажа плитки и масштабных строительных работ, сохраняя аккуратный и современный вид пространства.

Дерево, отражения и визуальная цельность

Ещё один способ скрыть неудачный фартук — закрыть его деревом.

"Обшивка ненужной плитки деревом — цельным или с пазом — добавит уюта, и его легко найти в местных магазинах", — говорит Лиз Хукзема из KLH Homes.

По её словам, инженерная древесина с износостойкой заводской отделкой хорошо справляется с кухонными нагрузками. При желании дерево можно покрасить в нужный оттенок, полностью подстроив его под интерьер. Для небольших кухонь дизайнеры также предлагают зеркальные решения. Патинированные или антикварные зеркальные панели визуально увеличивают пространство, отражают свет и придают интерьеру глубину.

"Зеркальные панели, закрывающие некрасивую, устаревшую плитку, станут прекрасным способом отразить свет и добавить нотку элегантности", — отмечает Хукзема.

Подобные приёмы хорошо работают в пространствах, где важна единая цветовая гамма кухни, снижающая визуальный шум и делающая интерьер более спокойным.

Декор и искусство вместо переделок

Если вмешательство в отделку невозможно, дизайнер Стивен Купер предлагает сместить акценты с фартука на детали. Картины в рамках, размещённые на наименее подверженных загрязнениям участках, или продуманно расставленные предметы — вазы, кулинарные книги, скульптурные объекты — переводят внимание с плитки на элементы, задающие характер пространства. Такой подход делает фартук фоном, а не главным визуальным раздражителем.

Даже самый спорный фартук не обязательно должен диктовать характер кухни. С помощью цвета, фактур и продуманных акцентов его можно сделать частью общего фона или вовсе увести на второй план. Эти решения позволяют сохранить функциональность кухни и при этом приблизить интерьер к желаемому образу без лишних затрат и радикальных шагов.