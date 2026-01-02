Кухонный фартук сделали не как у всех — интерьер сразу собрался и заиграл по-новому

Кухонный фартук давно перестал быть исключительно защитной поверхностью у рабочей зоны. Сегодня его рассматривают как полноценный элемент дизайна, способный связать кухню с остальным интерьером или, наоборот, стать выразительным акцентом. Дизайнеры всё чаще используют фартук как инструмент визуального баланса и логичного продолжения отделки. Об этом пишет дзен-канал "Идеи вашего дома".

Единый материал для кухни и гостиной

В проектах с объединённой планировкой фартук нередко "перекликается" с отделкой в зоне гостиной. В одной из квартир в Самаре, созданной студией "Артек" для временного проживания семьи, кухня объединена с общим пространством. Для фартука выбрали крупноформатный керамогранит с эффектом меди. Этот же материал использовали в гостиной — оформили панно на стене напротив дивана, в зоне размещения телевизора.

Такое решение позволило визуально связать две функциональные зоны. Медная фактура дополнительно подчеркнута молдингами того же оттенка, которые появились и на стене за диваном, и в оформлении панно.

Цветовая поддержка фасадов и мебели

Другой подход — подбор фартука в тон кухонных фасадов и элементов мебели. В квартире для молодой девушки дизайнер Александра Келлер сделала ставку на мягкую голубую гамму, разбавив её розовыми и золотистыми акцентами.

Фартук здесь выполнен из плитки, где каждая деталь имеет свой оттенок. Это позволило сначала выложить пробный фрагмент, а затем подобрать оптимальный цвет фасадов кухни. В результате фартук, фасады и обивка стульев обеденной группы образуют цельную и спокойную композицию.

Фартук как продолжение столешницы

Один из самых практичных приёмов — использование одного материала для столешницы и фартука. Такой вариант смотрится лаконично и упрощает монтаж, так как фартук укладывается уже после установки гарнитура.

В проекте Надежды Федотовой этот приём дополнен выразительной деталью: волнообразные нижние фасады шкафов поддержаны аналогичной формой кромки каменной столешницы. Фартук из того же материала усиливает эффект и делает кухонную зону визуально цельной.

Связь с напольным покрытием

Нередко дизайнеры выбирают одинаковый керамогранит для пола кухни и фартука. Такой приём использован в проекте Светланы Куксовой, где кухня объединена с гостиной. Крупноформатный керамогранит под мрамор уложен на полу одной полосой и повторён на фартуке. Материал с природной текстурой помог уравновесить насыщенный интерьер с синими фасадами кухни, активной задней стенкой с открытыми полками и кирпичной кладкой в зоне гостиной.

Детали, которые объединяют

Иногда связующим элементом становятся не поверхности, а аксессуары. В проекте Милы Генч фартук из глянцевой синей испанской плитки "поддержан" керамическими ручками того же оттенка на верхних шкафах. Такое решение позволило визуально обогатить стандартный модульный гарнитур и сделать кухню более индивидуальной.

Грамотно подобранный кухонный фартук способен объединить разные зоны, подчеркнуть характер интерьера и сделать пространство визуально завершённым. Всё зависит от того, какую роль ему отводят — фона, акцента или связующего элемента.