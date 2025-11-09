Как создать больше пространства на кухне, избавившись от ненужных вещей

Иногда кухня может казаться тесной и неуютной, даже если её площадь вполне просторна. Часто это не связано с размером помещения, а с тем, что на кухне есть много ненужных предметов, которые занимают ценное пространство. Избавившись от лишних вещей, можно значительно улучшить атмосферу и визуально расширить пространство.

1. Посуду — переберите и избавьтесь от лишнего

Тарелки, чашки, кастрюли, которые не используются, повреждены или просто не нравятся, создают лишний визуальный шум и занимают много места в шкафах. Чтобы сделать кухню более просторной, стоит найти время для того, чтобы перебрать посуду. Избавьтесь от старой утвари с трещинами и сколами, а также от той, которая уже давно не используется.

Что с ней делать:

Посуду, которая в хорошем состоянии, но не нужна, можно подарить, отдать друзьям или продать.

В старых и повреждённых предметах нет смысла держать, их лучше выбросить.

2. От специфических приправ и соусов — избавляйтесь

Нередко на кухне можно встретить экзотические специи, купленные для одного рецепта, или соусы, которые после использования так и остаются пылиться в шкафу. Если вам действительно нужно использовать такие продукты только время от времени, лучше покупать их в небольших упаковках.

Что с ними делать:

Излишки приправ и соусов, которые не используются, можно отдать знакомым или выбросить.

Если есть редкие специи, но они не являются базовыми для вашей кухни, храните их в компактных контейнерах в одном месте.

3. Избавьтесь от кухонной техники, которая не используется

Очень часто мы покупаем кухонную технику по импульсным покупкам, и она занимает место, пылясь в шкафах. Примером могут служить йогуртницы, хлебопечки, пароварки, мороженицы.

Что с ними делать:

Рабочие устройства стоит подарить или продать .

. Повреждённую технику, которая не подлежит ремонту, лучше утилизировать .

. Технику, которая используется редко, можно убрать в кладовку или на верхние полки шкафа.

4. Излишние стулья — храним компактно

Дополнительные стулья, которые приобретаются "на всякий случай" и используются только в случае визитов гостей, часто занимают ценное место. Это может препятствовать свободному передвижению по кухне и создавать ощущение загроможденности.

Что с ними делать:

Если стулья используются редко, отдайте предпочтение складным моделям , которые можно легко убрать, когда они не нужны.

, которые можно легко убрать, когда они не нужны. В случае, если стулья постоянные, но излишние, храните их в кладовке или другом помещении.

5. Минимизируем декоративные предметы

Милые, но ненужные безделушки, магнитики на холодильнике, картины, которые не радуют глаз, создают визуальный шум и способствуют ощущению захламленности.

Что с ними делать:

Оставляйте на виду только те предметы, которые действительно дороги или которые добавляют уют в интерьер.

От всего остального, что не имеет эстетической или практической ценности, лучше избавиться.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: хранение ненужной посуды.

Последствие: засорение шкафов и снижение доступного пространства.

Альтернатива: перебор и удаление лишних и повреждённых предметов.

Последствие: захламление кухонных полок.

Альтернатива: избавление от ненужных продуктов или покупка их в меньших упаковках.

Последствие: захламление рабочего пространства и отсутствие места для действительно нужных вещей.

Альтернатива: продать, подарить или утилизировать технику, которая не используется регулярно.

Таблица: предметы, которые занимают место, и что с ними делать

Предмет Проблема Рекомендуемое действие Посуды, не использующиеся Загромождают шкафы и пространство Перебрать и избавиться от ненужных предметов Экзотические специи и соусы Занимают место, не используются Отдать или выбросить Кухонная техника, которая редко используется Загромождает пространство Подарить, продать или убрать в кладовку Дополнительные стулья Необходимы не всегда Складные стулья для хранения, остальные — убрать Безделушки и декор Мешают восприятию пространства Оставить только нужные и любимые предметы

Частые вопросы

Как часто нужно обновлять посуду?

Если предметы повреждены или давно не используются, их нужно выбросить или отдать. Оставляйте только те вещи, которые используете регулярно.

Что делать с подаренной кухонной техникой, если она не используется?

Лучше всего подарить её тем, кому она может пригодиться, или утилизировать, если она неисправна.

Как избежать захламления кухни в будущем?

Регулярно пересматривайте содержимое шкафов и избавляйтесь от вещей, которые не используются. Придерживайтесь принципа минимализма и выбирайте только необходимые предметы.

Мифы и правда

Миф: "Хорошая посуда не устаревает и всегда нужна".

Правда: даже дорогая посуда может выйти из строя или стать ненужной.

Миф: "Все специи нужно хранить в оригинальной упаковке".

Правда: для редких специй лучше использовать компактные контейнеры.

Миф: "Техника занимает много места только если её не убирать".

Правда: если техника используется редко, её лучше убирать, чтобы освободить пространство.