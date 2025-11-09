Как создать больше пространства на кухне, избавившись от ненужных вещей
Иногда кухня может казаться тесной и неуютной, даже если её площадь вполне просторна. Часто это не связано с размером помещения, а с тем, что на кухне есть много ненужных предметов, которые занимают ценное пространство. Избавившись от лишних вещей, можно значительно улучшить атмосферу и визуально расширить пространство.
1. Посуду — переберите и избавьтесь от лишнего
Тарелки, чашки, кастрюли, которые не используются, повреждены или просто не нравятся, создают лишний визуальный шум и занимают много места в шкафах. Чтобы сделать кухню более просторной, стоит найти время для того, чтобы перебрать посуду. Избавьтесь от старой утвари с трещинами и сколами, а также от той, которая уже давно не используется.
Что с ней делать:
- Посуду, которая в хорошем состоянии, но не нужна, можно подарить, отдать друзьям или продать.
- В старых и повреждённых предметах нет смысла держать, их лучше выбросить.
2. От специфических приправ и соусов — избавляйтесь
Нередко на кухне можно встретить экзотические специи, купленные для одного рецепта, или соусы, которые после использования так и остаются пылиться в шкафу. Если вам действительно нужно использовать такие продукты только время от времени, лучше покупать их в небольших упаковках.
Что с ними делать:
- Излишки приправ и соусов, которые не используются, можно отдать знакомым или выбросить.
- Если есть редкие специи, но они не являются базовыми для вашей кухни, храните их в компактных контейнерах в одном месте.
3. Избавьтесь от кухонной техники, которая не используется
Очень часто мы покупаем кухонную технику по импульсным покупкам, и она занимает место, пылясь в шкафах. Примером могут служить йогуртницы, хлебопечки, пароварки, мороженицы.
Что с ними делать:
- Рабочие устройства стоит подарить или продать.
- Повреждённую технику, которая не подлежит ремонту, лучше утилизировать.
- Технику, которая используется редко, можно убрать в кладовку или на верхние полки шкафа.
4. Излишние стулья — храним компактно
Дополнительные стулья, которые приобретаются "на всякий случай" и используются только в случае визитов гостей, часто занимают ценное место. Это может препятствовать свободному передвижению по кухне и создавать ощущение загроможденности.
Что с ними делать:
- Если стулья используются редко, отдайте предпочтение складным моделям, которые можно легко убрать, когда они не нужны.
- В случае, если стулья постоянные, но излишние, храните их в кладовке или другом помещении.
5. Минимизируем декоративные предметы
Милые, но ненужные безделушки, магнитики на холодильнике, картины, которые не радуют глаз, создают визуальный шум и способствуют ощущению захламленности.
Что с ними делать:
- Оставляйте на виду только те предметы, которые действительно дороги или которые добавляют уют в интерьер.
- От всего остального, что не имеет эстетической или практической ценности, лучше избавиться.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: хранение ненужной посуды.
Последствие: засорение шкафов и снижение доступного пространства.
Альтернатива: перебор и удаление лишних и повреждённых предметов.
- Ошибка: держать соусы и специи, которые редко используются.
Последствие: захламление кухонных полок.
Альтернатива: избавление от ненужных продуктов или покупка их в меньших упаковках.
- Ошибка: хранение техники, которая не используется.
Последствие: захламление рабочего пространства и отсутствие места для действительно нужных вещей.
Альтернатива: продать, подарить или утилизировать технику, которая не используется регулярно.
Таблица: предметы, которые занимают место, и что с ними делать
|Предмет
|Проблема
|Рекомендуемое действие
|Посуды, не использующиеся
|Загромождают шкафы и пространство
|Перебрать и избавиться от ненужных предметов
|Экзотические специи и соусы
|Занимают место, не используются
|Отдать или выбросить
|Кухонная техника, которая редко используется
|Загромождает пространство
|Подарить, продать или убрать в кладовку
|Дополнительные стулья
|Необходимы не всегда
|Складные стулья для хранения, остальные — убрать
|Безделушки и декор
|Мешают восприятию пространства
|Оставить только нужные и любимые предметы
Частые вопросы
Как часто нужно обновлять посуду?
Если предметы повреждены или давно не используются, их нужно выбросить или отдать. Оставляйте только те вещи, которые используете регулярно.
Что делать с подаренной кухонной техникой, если она не используется?
Лучше всего подарить её тем, кому она может пригодиться, или утилизировать, если она неисправна.
Как избежать захламления кухни в будущем?
Регулярно пересматривайте содержимое шкафов и избавляйтесь от вещей, которые не используются. Придерживайтесь принципа минимализма и выбирайте только необходимые предметы.
Мифы и правда
Миф: "Хорошая посуда не устаревает и всегда нужна".
Правда: даже дорогая посуда может выйти из строя или стать ненужной.
Миф: "Все специи нужно хранить в оригинальной упаковке".
Правда: для редких специй лучше использовать компактные контейнеры.
Миф: "Техника занимает много места только если её не убирать".
Правда: если техника используется редко, её лучше убирать, чтобы освободить пространство.
