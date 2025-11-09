Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Чистка кухонной вытяжки
Чистка кухонной вытяжки
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 5:17

Раньше думала, что решетку вытяжки не отмыть без химии – ошибалась

Очистить решётку кухонной вытяжки от жира помогают зубная щётка и спирт

Кухонная вытяжка — главный защитник от запахов, пара и копоти, но со временем её решётка превращается в "магнит" для пыли и жира. При нагревании эти загрязнения превращаются в липкий налёт, который сложно удалить. Однако вернуть конструкции чистоту можно всего за несколько минут без снятия решётки и применения агрессивной бытовой химии.

Почему решётка загрязняется

Во время готовки мельчайшие частицы жира и влаги поднимаются вверх вместе с паром и оседают на фильтрах и решётке вытяжки. Со временем на поверхности образуется плотная плёнка, притягивающая пыль. Если не ухаживать за конструкцией регулярно, жир окисляется и превращается в твёрдый слой, который сложно удалить даже сильными средствами.

Как очистить решётку без снятия

Если вытяжка закреплена прочно или старые крепления не откручиваются, чистку можно провести прямо на месте.

Что понадобится:

  • старая зубная щётка;
  • влажные плотные салфетки (например, вискозные);
  • по желанию — немного этилового или изопропилового спирта;
  • резиновые перчатки для защиты рук.

Пошаговая инструкция:

  1. Обмотайте щётку салфеткой, чтобы она плотно облегала щетину.
  2. Смочите салфетку водой или спиртовым раствором.
  3. Аккуратно проведите по решётке, уделяя внимание каждой ячейке и перемычке.
  4. По мере загрязнения заменяйте салфетку на новую.

Щетина щётки поможет добраться до труднодоступных мест, а салфетка впитает растворённый жир. Уже через несколько минут решётка станет заметно чище и блестящей.

Дополнительный метод — чистка спиртом

Если жир успел въесться, можно использовать ватные диски, смоченные спиртом.

  • Обильно смочите диск этиловым или изопропиловым спиртом.
  • Протрите загрязнённые участки решётки.
  • При необходимости повторите процедуру, пока поверхность не станет чистой.

Спирт отлично растворяет жир и быстро испаряется, не оставляя разводов. Этот метод особенно удобен для алюминиевых и стальных решёток.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать абразивные порошки или металлические губки.
    Последствие: появляются царапины, и жир впитывается ещё сильнее.
    Альтернатива: щётка с салфеткой или спиртовой раствор.
  • Ошибка: оставлять решётку влажной после чистки.
    Последствие: появление ржавчины и неприятного запаха.
    Альтернатива: тщательно протереть поверхность насухо.
  • Ошибка: чистить вытяжку раз в несколько месяцев.
    Последствие: образование плотного налёта.
    Альтернатива: проводить лёгкую чистку раз в 1-2 недели.

Таблица: быстрые способы ухода за решёткой

Метод Средство Время Преимущества
Щётка с салфеткой Вода / нейтральный раствор 5-7 минут Подходит для ежедневного ухода
Ватные диски со спиртом Этиловый или изопропиловый спирт 10 минут Удаляет въевшийся жир
Парогенератор Горячий пар 5 минут Без химии, дезинфекция
Раствор соды 1 ст. ложка на 0,5 л воды 10 минут Мягкое очищение без запаха

Частые вопросы

Можно ли использовать уксус?
Да, но только в разбавленном виде (1:1 с водой) — иначе кислота может повредить покрытие.

Подойдёт ли средство для мытья посуды?
Да, если нанести его на салфетку и оставить на пару минут для размягчения жира.

Как часто нужно чистить решётку?
Если вы готовите ежедневно — примерно раз в неделю. При редком использовании вытяжки — раз в месяц.

Мифы и правда

Миф: решётку можно не чистить, если вытяжка работает хорошо.
Правда: грязный фильтр ухудшает тягу и повышает уровень шума.

Миф: для чистки обязательно снимать решётку.
Правда: современные методы позволяют отмыть её прямо на месте.

Миф: спирт опасен для металла.
Правда: при коротком контакте он безопасен и полностью испаряется.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выбрасывала кожуру годами — а теперь она заменяет половину бытовой химии: вот что нужно сделать вчера в 21:51

Не спешите выбрасывать мандариновые корки — из них можно приготовить натуральное чистящее средство, которое заменит бытовую химию и наполнит дом цитрусовым ароматом.

Читать полностью » Пахнут даже после стирки? Использую всего один раствор — и полотенца снова как новые вчера в 20:11

Кухонные полотенца — незаменимая вещь, но именно они быстрее других загрязняются и накапливают бактерии. Правильный уход помогает продлить срок службы ткани и сохранить чистоту без лишних усилий.

Читать полностью » Исследование показало: продуманная система хранения сокращает хаос и повышает эффективность стирки вчера в 19:42
Не белая и не скучная: прачечная, которая работает на вас и радует глаз

Прачечная больше не «серый угол». Цвет, свет и умные системы хранения превращают стирку в спокойный ритуал. Собрали лучшие приёмы — от ниши до полноценной комнаты.

Читать полностью » Организационные решения для обуви помогают продлить срок службы пар на 30% вчера в 18:31
Туфли, кроссовки и сапоги живут своей жизнью? Значит, пора организовать им дом

От корзин до встроенных систем — лучшие способы хранить обувь красиво и удобно, чтобы ни одна пара не мешала и каждая находилась на своём месте.

Читать полностью » Исследование UCLA показало, что беспорядок повышает уровень стресса, а система хранения помогает его снизить вчера в 17:27
Мелисса Майклс раскрыла секрет спокойного дома: меньше вещей — больше жизни

Профессиональный организатор Мелисса Майклс делится девятью привычками, которых стоит избегать, чтобы порядок в доме стал естественной частью жизни.

Читать полностью » Карли Уотерс объяснила, что порядок — это не уборка, а система, которая работает на вас вчера в 16:21
Уборка без ведра и тряпки: метод, который очищает не полки, а мысли

Организационный эксперт Карли Уотерс объясняет, как превратить уборку в активный спорт и навсегда избавиться от беспорядка, не потеряв уют.

Читать полностью » Прозрачные контейнеры и вертикальные решения названы ключевыми элементами порядка в доме вчера в 15:15
Порядок, который живёт сам: система хранения, после которой уборка не нужна

Как превратить хаос в гармонию и сделать уборку редким, а порядок — привычным? Лучшие решения для кухни, ванной, спальни и прихожей в одном гиде.

Читать полностью » Как побороть осеннюю хандру: яркий декор, освещение и ароматерапия в доме вчера в 14:15
Как я избавилась от осенней тоски – помогли свет, уют и немного вдохновения

Как победить осеннюю хандру и наполнить дом теплом: пять простых идей, которые помогут сделать пасмурные дни ярче, а вечера — уютнее.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Смесь для лимона сработала — добавила тот самый порошок, и рост пошёл как на дрожжах
Авто и мото
Менял масло каждые 10 тысяч км — мотор уже едва жил: теперь делаю иначе
Еда
Смешиваю рыбу с майонезом в коржах — закусочный Наполеон тает во рту: жаль, раньше не знал
Питомцы
Ты её кормишь, гладишь, зовёшь — но она выбрала другого: как кошки видят то, чего мы не замечаем
Авто и мото
Думал, экономлю топливо, катясь накатом — а оказалось, просто убиваю АКПП
Наука
Акация зонтичная растёт во время засухи вопреки природе — Джеймс Пиз
Садоводство
Оставил грядки голыми на зиму — весной почва была как бетон. Теперь делаю иначе
Красота и здоровье
Врач Сергей Иванов: клетчатка усиливает эффективность противоопухолевых препаратов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet