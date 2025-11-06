Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
сушилка овощей и фруктов
сушилка овощей и фруктов
© freepik.com is licensed under Free More Info
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 13:41

Чудо-гаджеты для кухни обещали сделать жизнь проще — а в итоге заняли половину комнаты: жалею о каждой потраченной копейке

Кухонные гаджеты, которые часто не оправдывают свою цену: от ножниц для зелени до фильтров-кувшинов

Многие из нас поддаются рекламе и покупают кухонные гаджеты, которые обещают облегчить процесс приготовления пищи и сделать его более увлекательным. Яркие рекламные ролики показывают нам идеальные результаты, но, как часто бывает, на практике эти устройства оказываются не такими уж полезными. Вместо того чтобы стать незаменимыми помощниками на кухне, они только занимают ценное пространство и редко оправдывают свою цену. Вот несколько примеров таких разочарований.

1. Ножницы для нарезки зелени

Одним из самых популярных кухонных гаджетов, которые часто оказываются не такими удобными, как обещает реклама, являются ножницы для нарезки зелени. В рекламе эти ножницы чудесным образом нарезают петрушку, укроп и другие зелёные растения за секунды, но на деле они далеко не так эффективны.

Простой нож справляется с этой задачей гораздо быстрее и без усилий. Более того, ножницы с несколькими лезвиями часто становятся трудными в уходе — остатки зелени застревают между лезвиями, что создает отличные условия для размножения бактерий. К тому же ножницы быстро тупятся, что делает их использование не только неудобным, но и непродолжительным. В итоге они часто оказываются забытыми в дальнем ящике.

2. Прибор для чистки рыбы

Пластиковое устройство для чистки рыбы, обещающее быстро и без усилий очистить рыбу от чешуи, кажется отличной идеей. Однако на практике этот гаджет часто оказывается бесполезным. Особенно если речь идет о рыбе с мелкой или плотной чешуей. Обычный нож или специальный скребок справляются с этой задачей гораздо лучше и быстрее.

К тому же пластиковое устройство быстро ломается и занимает ненужное место на кухне, не выполняя свою основную функцию. Вместо того чтобы тратить деньги на такой гаджет, гораздо проще использовать проверенные способы.

3. Электрическая ножеточка

Электрическая точилка для ножей обещает идеально заточить любой столовый прибор без усилий. Но, как и многие другие приборы, она часто не оправдывает ожидания. Такие устройства часто снимают слишком много металла с лезвия, что может уменьшить срок службы ножа и повредить его структуру.

Кроме того, электрические точилки занимают много места и часто не достигают идеальной остроты. Вместо этого лучше воспользоваться традиционными методами заточки, такими как мусат, точильный камень или механическая точилка, которые, как правило, дают более хорошие результаты.

4. Сушилка для овощей и фруктов

Дегидратор или сушилка для овощей и фруктов — еще один гаджет, который часто оказывается излишним. Реклама уверяет нас, что с этим прибором можно легко заготовить продукты на зиму, но если у вас нет собственного сада или огорода, покупка такого устройства вряд ли будет оправданной.

Дегидратор стоит дорого, занимает много места на кухне и требует значительных затрат времени для сушки больших количеств фруктов и овощей. При этом усушка получается значительной, а результат не всегда оправдывает затраты. В большинстве случаев можно обойтись более простыми методами консервации или заготовки, которые занимают гораздо меньше времени и места.

5. Фильтр-кувшин

Фильтр-кувшин обещает нам чистую воду без лишних усилий. Однако у этого устройства есть несколько недостатков. Во-первых, картриджи нужно регулярно менять, что создает дополнительные расходы. Во-вторых, объем очищенной воды ограничен размером самого кувшина. После нескольких использований он часто оказывается забытым на полке, так как для полноценного использования фильтра нужно большее количество воды.

Вместо фильтр-кувшина гораздо удобнее установить стационарный фильтр, который обеспечит более эффективную очистку и будет обслуживать гораздо большие объемы воды, что делает его гораздо более выгодным решением в долгосрочной перспективе.

Многие кухонные гаджеты, представленные в рекламе, обещают сделать нашу жизнь проще и удобнее, но на деле оказываются не такими полезными, как кажется. Вместо того чтобы тратить деньги на такие устройства, стоит внимательно изучить реальные потребности и обратить внимание на проверенные и надежные методы. Хорошо продуманный выбор поможет вам избежать разочарований и лишних трат.

Часто задаваемые вопросы

  • Можно ли обойтись без некоторых из этих гаджетов?
    Да, многие из этих устройств можно заменить обычными кухонными инструментами, такими как нож, скребок или точильный камень, которые более эффективны и занимают меньше места.
  • Как выбрать фильтр для воды, если фильтр-кувшин неудобен?
    Лучше установить стационарный фильтр, который будет обеспечивать большую эффективность очистки и требовать минимального обслуживания.
  • Можно ли использовать ножницы для зелени, если они не оправдали ожиданий?
    Если ножницы для зелени не оправдали ваших ожиданий, проще будет использовать обычный нож или другие методы нарезки, которые будут быстрее и проще.

Мифы и правда

Миф: Электрическая точилка идеально заточит ножи.
Правда: Электрические точилки часто снимают слишком много металла, что может ухудшить качество ножа в долгосрочной перспективе.

Миф: Сушилка для фруктов и овощей — это обязательный прибор для кухни.
Правда: Если у вас нет большого количества продуктов для сушки, этот прибор скорее будет бесполезным и займет место на кухне.

Интересные факты

Сушилка для фруктов и овощей была изначально разработана для промышленных целей, но с развитием технологий стала доступна для домашних пользователей.

В древности для очистки рыбы использовали только острые камни или специальные деревянные скребки, которые давали отличный результат.

Первые электрические точилки для ножей появились в 20-х годах прошлого века и сразу завоевали популярность среди профессиональных поваров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Удаляем ржавые пятна с крана: эффективное бюджетное средство с лимоном и зубным порошком сегодня в 5:24
Секрет чистоты моей раковины: как я победил ржавые пятна без химии

Ржавые пятна на сантехнике — неприятность, с которой сталкиваются многие. Узнайте, как безопасно и эффективно избавиться от коррозии с помощью доступных и натуральных средств.

Читать полностью » Серый и тёмно-зелёный: эти цвета создают гармонию и спокойствие в спальне сегодня в 4:12
Я выбрал новые оттенки для спальни — и она будто задышала по-новому

Пять цветовых сочетаний, которые помогают расслабиться, улучшить настроение и создать атмосферу уюта в спальне.

Читать полностью » Матрас нужно менять каждые 7–10 лет, коврик — раз в год сегодня в 3:45
Я поняла, что привычные вещи в доме тоже стареют — и вот, что нужно менять первым

Почему важно менять бытовые вещи вовремя — от матраса до удлинителя. Какие сроки обновления стоит соблюдать, чтобы сохранить здоровье и порядок в доме.

Читать полностью » Настенная плитка помогает зонировать интерьер и защитить стены сегодня в 2:39
Я оформил спальню плиткой — и понял, что уют не всегда про обои и текстиль

Необычные способы применения плитки в интерьере: от балкона до спальни. Как сочетать красоту и функциональность, создавая уютное пространство.

Читать полностью » Герметик и плинтус помогают устранить зазор между ванной и стеной сегодня в 1:33
Я сам заделал щель между ванной и стеной — и понял, что это проще, чем казалось

Простые способы заделать щель между ванной и стеной — от герметика до керамического плинтуса. Узнайте, как выбрать подходящий вариант для своего санузла.

Читать полностью » Круглые и асимметричные ковры визуально смягчают интерьер и добавляют оригинальности вчера в 23:12
Не думала, что ковер способен так изменить интерьер — теперь советую всем друзьям

Хотите, чтобы комната выглядела гармонично и стильно? 7 дизайнерских приёмов помогут выбрать ковер, который подчеркнёт интерьер и задаст атмосферу.

Читать полностью » Цитрусовый запах снижает активность тараканов на 80 % уже после первой обработки вчера в 22:45
Я добавила в воду корки этого фрукта — и тараканы исчезли с кухни за три дня

Летом открытые окна притягивают не только свежий воздух, но и тараканов. Узнайте 4 натуральных средства, которые помогут прогнать их без химии.

Читать полностью » Глицерин снижает оседание пыли на 60 % и предотвращает появление разводов на окнах вчера в 21:39
Раньше мыла окна каждые выходные, теперь — раз в месяц: делюсь секретом

Добавьте в воду всего ложку аптечного глицерина — и окна будут сиять неделями, отталкивая пыль, капли и грязь.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Тренировки с друзьями повышают мотивацию и ускоряют снижение веса — эксперты
Культура и шоу-бизнес
Певица Кристина Перри подала на развод с мужем Полом Костабилом
Туризм
Из Нюрнберга в Будапешт: как пара провела бюджетное путешествие по Венгрии весной 2025 года
Культура и шоу-бизнес
Рэпер Young Bleed умер в Лас-Вегасе от аневризмы головного мозга
Авто и мото
Денис Мантуров: повышение утильсбора поможет вывести рынок авто из тени
Наука
Физики из Женевского университета подтвердили подчинение тёмной материи законам гравитации — Камиль Бонвен
Садоводство
Неправильная посадка и кислая почва мешают пионам раскрыть красоту цветов
Спорт и фитнес
Тренер Опальницкий: новички берутся за тренажеры, не разобравшись в технике
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet