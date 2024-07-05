В ходе моделирования Китай обнаружил преимущество в использовании беспилотных летательных аппаратов при осуществлении блокады островной территории, схожей по характеристикам с Тайванем, в сравнении с применением обычных пилотируемых сил.

Ранее Соединенные Штаты заявляли о готовности развернуть масштабную беспилотную операцию в случае нападения КНР на Тайвань.

Согласно сообщению South China Morning Post, ссылающемуся на публикацию в китайском научном издании Command Control & Simulation от 5 июня, Китай исследовал возможность применения исключительно дронов для блокирования Тайваня.

Исследовательская группа под руководством Чэнь Хуэйцзе, инженера из подразделения 92116 НОАК, отметила, что сценарии блокады и контроля территории идеально подходят для массового применения беспилотников в военных операциях. Команда Чэня занимается тестированием и оценкой беспилотных систем на военной базе в прибрежном городе Хулудао провинции Ляонин.

В исследовании описывается боевая задача по формированию блокады и контролю над неназванным узким островом, рельеф которого напоминает Тайвань. Согласно сценарию, на острове размещено множество зенитных ракетных комплексов, а в окружающих водах — военные корабли и подводные лодки. В таких условиях использование традиционных пилотируемых сил для разведки и атак считается экономически неэффективным, тогда как применение дронов дает значительное преимущество.

Моделирование предполагает использование четырех типов беспилотников: крупных и средних, запускаемых с материкового Китая, а также небольших разведывательных и антирадарных дронов, базирующихся на военных кораблях.

В июне глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро заявил о намерении Соединенных Штатов развернуть масштабную беспилотную операцию в Тайваньском проливе в случае нападения Китая на Тайвань.

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