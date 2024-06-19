В Пекине, на фоне визита президента России Владимира Путина в КНДР, заявили, что Китай не видит ничего необычного в развитии двусторонних отношений между Россией и Северной Кореей, учитывая их соседство.

Представитель МИД КНР Линь Цзян, комментируя визит Путина, подчеркнул, что для России и КНДР, как дружественных соседей, естественно поддерживать взаимодействие и развивать отношения.

Он также отметил, что для Пекина главный приоритет на Корейском полуострове — это предотвращение конфликтов и снижение напряженности. Китай, по словам Линь Цзяна, продолжит играть конструктивную роль в решении этого вопроса.

Накануне вечером Владимир Путин прибыл в Пхеньян, где его лично встретил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Визит Путина в Пхеньян носит дружеский характер и осуществляется по приглашению Ким Чен Ына. Это лишь вторая поездка главы российского государства в КНДР за всю историю двусторонних отношений. Первый раз Путин посещал Северную Корею в 2000 году.

Фото: From Wikimedia Commons/ 대한민국 청와대