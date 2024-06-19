В Пекине, на фоне визита президента России Владимира Путина в КНДР, заявили, что Китай не видит ничего необычного в развитии двусторонних отношений между Россией и Северной Кореей, учитывая их соседство.
Представитель МИД КНР Линь Цзян, комментируя визит Путина, подчеркнул, что для России и КНДР, как дружественных соседей, естественно поддерживать взаимодействие и развивать отношения.
Он также отметил, что для Пекина главный приоритет на Корейском полуострове — это предотвращение конфликтов и снижение напряженности. Китай, по словам Линь Цзяна, продолжит играть конструктивную роль в решении этого вопроса.
Накануне вечером Владимир Путин прибыл в Пхеньян, где его лично встретил лидер КНДР Ким Чен Ын.
Визит Путина в Пхеньян носит дружеский характер и осуществляется по приглашению Ким Чен Ына. Это лишь вторая поездка главы российского государства в КНДР за всю историю двусторонних отношений. Первый раз Путин посещал Северную Корею в 2000 году.
Фото: From Wikimedia Commons/ 대한민국 청와대
Экс-глава Польши Квасьневский: США очень боятся спровоцировать Путина
Вашингтон боится, что удары Киева по городам России могут спровоцировать Владимира Путина от ответные действия.
Nvidia стала самой дорогой компанией в США
Разработчик графических процессоров Nvidia Corp., по итогам торгов во вторник достигла самой большой капитализации в США, обогнав Microsoft и Apple.
В ГД одобрили ограничение доступа к печатной продукции иноагентов в библиотеках
Комитет Госдумы по культуре советовал палате парламента одобрить в законопроект, который касается разрешения на чтение книжной продукции иноагентов в библиотеках для граждан Российской Федерации. О произошедшем информирует информационное агентство ТАСС.
Депутат Даванков выступил за создание в крупных городах электросамокатной полиции
В Госдуме предложили создать специальные подразделения для контроля за водителями электросамокатов.