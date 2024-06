В последнее время на российском автомобильном рынке наблюдается значительный рост популярности китайских марок. У владельцев возникают опасения относительно возможных угонов таких машин с целью перепродажи или разбора на запчасти.

Согласно данным страховых компаний, в 2024 году количество угонов китайских автомобилей остается незначительным. Эксперты связывают это с тем, что на вторичном рынке спрос на такие машины пока ниже, чем на японские или корейские модели. Кроме того, парк китайских автомобилей в России относительно новый, что снижает потребность в запчастях для ремонта.

Однако специалисты прогнозируют, что в ближайшем будущем ситуация может измениться. Ожидается, что частота угонов китайских моделей приблизится к показателям традиционно популярных марок. Особенно это может коснуться таких массовых моделей, как Haval Jolion или Chery Tiggo 7.

Несмотря на низкую статистику угонов, эксперты отмечают, что сложность кражи китайских автомобилей сопоставима с европейскими и японскими моделями среднего класса. Преступники часто используют ретрансляторы и кодграбберы, против которых штатные противоугонные системы малоэффективны.

Страховые компании пока устанавливают невысокие тарифы по риску "хищение" для китайских автомобилей. Однако с ростом их количества на российских дорогах ожидается увеличение числа угонов.

Эксперты советуют владельцам китайских автомобилей не пренебрегать дополнительными мерами защиты, так как ситуация с угонами может измениться в ближайшее время. Рекомендуется использовать современные охранные системы, способные противостоять высокотехнологичным методам угона.

