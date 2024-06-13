Сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс выразил уверенность, что Китай превзойдет США по военной мощи в течение ближайших 20 лет.

По его словам, важный урок Второй мировой войны заключается в том, что военная сила происходит из промышленной мощи. Он отметил, что в настоящее время США остаются крупнейшей военной силой во многом благодаря промышленной базе, которая была значительной в 80-х и 90-х годах.

Однако, по мнению сенатора, Китай обладает более сильной промышленностью, чем США, что означает, что через 20 лет они окажутся сильнее в военном плане. Эту точку зрения он высказал в интервью газете The New York Times.

Он также подчеркнул необходимость осознания Вашингтоном многополярности мира и концентрации внимания на Восточной Азии как на главном сопернике в предстоящие 20-30 лет, строя отношения с союзниками таким образом, чтобы они поддерживали интересы США в других регионах мира.

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