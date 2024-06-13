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Китай опроверг утверждения Байдена о помощи России в проведении СВО
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 1:28

Китай опроверг утверждения Байдена о помощи России в проведении СВО

Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщил ТАСС в четверг, что торговля между Россией и Китаем осуществляется открыто и соответствует нормам ВТО, при этом Пекин строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Он прокомментировал утверждения президента США Джо Байдена о том, что Китай якобы помогает России в проведении специальной военной операции на Украине, заявив, что Китай не является стороной конфликта и не поставляет вооружения его участникам.

Также он подчеркнул, что Китай привержен содействию мирным переговорам. По его словам, обычная торговля с Россией ведётся в соответствии с правилами ВТО и рыночными принципами.

Фото:commons.wikimedia.org/EtherealBlade(Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

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