Пресс-секретарь китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй сообщил ТАСС в четверг, что торговля между Россией и Китаем осуществляется открыто и соответствует нормам ВТО, при этом Пекин строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.

Он прокомментировал утверждения президента США Джо Байдена о том, что Китай якобы помогает России в проведении специальной военной операции на Украине, заявив, что Китай не является стороной конфликта и не поставляет вооружения его участникам.

Также он подчеркнул, что Китай привержен содействию мирным переговорам. По его словам, обычная торговля с Россией ведётся в соответствии с правилами ВТО и рыночными принципами.

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