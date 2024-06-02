В США были задержаны пять парней, которые в течение 10 лет покупали оригинальные iPhone, а после сдавали обратно фейковые. Мошенничество обернулось для американской компании Apple в $12 млн, сообщили на официальном сайте министерства юстиции США.
План мошенников состоял в том, что сначала они сдавали поддельные телефоны в американскую компанию Apple. Делали они это в связи с возможностью затребовать замену из-за гарантии, полученной при покупке. После этого им возвращали оригинальные смартфоны, которые пять парней перепродавали другим покупателям.
По результатам проверки всех операций, проделанных мошенниками, такой подлог происходил примерно 16 тысяч раз. В итоге было подсчитано, что компания обманщиков разорила Apple как минимум на $12,3 млн. Более тысячи гаджетов прошли через махинации этих пяти злоумышленников.
Как выяснилось, парни работали 10 лет, начиная с 2014 года. Поддельные гаджеты доставляли им прямиком из Китая. Именно откуда потом и поступали указания руководства.
Чтобы китайские подделки выглядели более убедительно, им давали специальные индивидуальные номера, сворованные у настоящих пользователей Apple. По этой причине многие из пострадавших, у которых были украдены персональные данные, могли лишиться гарантии. Чтобы мошенников не заподозрили в подмене, каждый день они посещали разные магазины американской компании в Калифорнии. Порой они могли обойти за сутки около десяти торговых точек.
Сейчас дело о мошенничестве рассматривается в суде.
Фото: Flickr / Brandon Daniel (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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