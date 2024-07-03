Глава Финляндии Александер Стубб считает, что закончить конфликт между Россией и Украиной поможет лишь один звонок из Китая. Об этом он информировал американское информационное агентство Bloomberg.
Финский политический и государственный деятель полагает, что Российская Федерация на данный момент невероятно сильно зависит от Китайской Народной Республики. По его мнению, один звонок, который мог бы совершить председатель КНР Си Цзиньпин, способствовал бы прекращению существующего конфликта. Россия не смогла бы отказаться от мирных переговоров, если бы Китай выразил в этом необходимость, считает Александер Стубб.
Китайская Народная Республика уже несколько раз заявляла о том, что нужно уладить и найти решение конфликтной ситуации. Было также отмечено, что они привержены справедливости в данном вопросе. В начале лета текущего года глава МИД КНР Ван И сообщил, что столица Китая выступает за организацию мирного мероприятия, в котором бы смогли участвовать как Россия, так и государство в Восточной и Центральной Европе. Подчёркивалось, что конференция могла бы проходить с равноправными возможностями всех сторон.
Столица России тоже заявляла, что может принять участие в переговорах с Киевом. Также отмечалось, что от этой возможности РФ никогда не отказывалась.
Фото: Flickr / European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Песков заявил о стремлении России и Турции к сближению
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, подтвердил наличие обоюдного стремления России и Турции к разрешению возникающих споров. Он подчеркнул, что на пути крепких двусторонних связей и экономического сотрудничества неизбежно появление вопросов требующих решения. Ситуацию он охарактеризовал как нормальный рабочий процесс.
В Астане усилили меры безопасности перед саммитом ШОС
В первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане выстроилась бронетехника.
В России и Китае повысили эффективность накопления энергии для заряда электрокаров
Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Университета Наньчан в Китае разработали способ значительно ускорить процесс зарядки электромобилей с помощью улучшенных суперконденсаторов.
Россияне за июнь купили на 50% больше автомобилей, чем в июне прошлого года
За июнь текущего года было реализовано 130 тысяч транспортных средств, что является значительным увеличением по сравнению с тем же периодом прошлого года - рост составил 150%. Такая динамика опережает первоначальные оценки аналитиков.