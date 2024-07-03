Глава Финляндии Александер Стубб считает, что закончить конфликт между Россией и Украиной поможет лишь один звонок из Китая. Об этом он информировал американское информационное агентство Bloomberg.

Финский политический и государственный деятель полагает, что Российская Федерация на данный момент невероятно сильно зависит от Китайской Народной Республики. По его мнению, один звонок, который мог бы совершить председатель КНР Си Цзиньпин, способствовал бы прекращению существующего конфликта. Россия не смогла бы отказаться от мирных переговоров, если бы Китай выразил в этом необходимость, считает Александер Стубб.

Китайская Народная Республика уже несколько раз заявляла о том, что нужно уладить и найти решение конфликтной ситуации. Было также отмечено, что они привержены справедливости в данном вопросе. В начале лета текущего года глава МИД КНР Ван И сообщил, что столица Китая выступает за организацию мирного мероприятия, в котором бы смогли участвовать как Россия, так и государство в Восточной и Центральной Европе. Подчёркивалось, что конференция могла бы проходить с равноправными возможностями всех сторон.

Столица России тоже заявляла, что может принять участие в переговорах с Киевом. Также отмечалось, что от этой возможности РФ никогда не отказывалась.

Фото: Flickr / European People's Party (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)