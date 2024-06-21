Китай ввел санкции против американской компании по производству вооружений Lockheed Martin из-за продажи оружия Тайваню, это следует из заявления Министерства иностранных дел Китая.



Ранее Ведомство оборонного сотрудничества Пентагона сообщило, что государственный департамент США утвердил возможную поставку Тайваню системы Switchblade-300 и связанного оборудования на сумму приблизительно 60,2 миллиона долларов.



Также госдепартамент одобрил возможную поставку Тайваню беспилотников ALTIUS 600M-V на 300 миллионов долларов, по данным Пентагона.



Согласно заявлению, которое было опубликовано в пятницу на официальном веб-сайте министерства иностранных дел Китая, США недавно "снова объявили о продаже оружия Тайваньской регионе Китая", что серьезно нарушает принцип "единого Китая" и три совместных китайско-американских коммюнике, а также представляет собой серьезное вторжение во внутренние дела Китая и наносит ущерб суверенитету и территориальной целостности страны.



В соответствии с законами Китая, "КНР решил предпринять контрмеры против соответствующих подразделений и высшего руководства Lockheed Martin".



В частности, под санкции попали компании Lockheed Martin Missile System Integration Lab, Lockheed Martin Advanced Technology Laboratories, Lockheed Martin Ventures.



Сотрудников компании, включая генерального директора Lockheed Martin Джеймса Тайклета, главного операционного директора Фрэнка Сент-Джона и финансового директора Джея Малаве, также ввели санкции.



Имущество соответствующих компаний и сотрудников будет заморожено на территории Китая, а указанным лицам запрещен въезд в страну, не будут выдаваться въездные визы.



Организации и частные лица на территории КНР прекращают сотрудничество и осуществление иной деятельности с указанными лицами и компаниями.



Новые меры начинают действовать с 21 июня текущего года.



Ситуация вокруг Тайваня значительно усугубилась после посещения острова в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, которая тогда занимала должность спикера Палаты представителей США.



Китай, рассматривающий остров как одну из своих провинций, осудил визит Пелоси, видя в этом акте поддержку тайваньского сепаратизма со стороны Соединенных Штатов, и провел крупные военные учения.



Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией были прерваны в 1949 году после поражения сил Националистической партии в гражданской войне с Компартией Китая под руководством Чан Кайши, которые перебрались на Тайвань.



Контакты между материковым Китаем и островом возобновились в конце 1980-х годов, а деловые и неофициальные контакты стали активизироваться с начала 1990-х годов через неправительственные организации, такие как пекинская Ассоциация развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

Фото: www. flickr. com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿