Автопромышленность Китая в прошлом году впервые обогнала США по выручке. Анализ был проведён британской аналитической компанией JATO Dynamics.

Количество выпущенных за прошлых год американских автомобилей приближается к 12 миллионам. Однако автопромышленность Китая создала за этот же отчётный период почти 13 с половиной новых транспортных средств, тем самым увеличив количество по сравнению с 2022 годом более чем на 20%.

Глобальный поставщик автомобильной бизнес-аналитики JATO Dynamics пишет, что автопроизводители Китая увеличили свой заработок за счёт своего появления на рынке Африки, которая считается вторым по величине после Евразии материком и частью света. Помимо этого, они распространили своё влияние на Латинскую Америку, охватывающую два континента: Северную Америку и Южную Америку. Также они увеличили долю рынка на Ближнем Востоке и Юго-Восточной Азии. Спрос на товары китайских предпринимателей уже увеличивается в государствах Европы, Австралии, занимающей целый континент и многих других.

Обогнала Китай по производству автомобилей Япония, которая выпустила более 23 миллионов новых транспортных средств. Самым распродаваемым стал электрический среднеразмерный кроссовер на батарейках Tesla Model Y.

Аналитическое агентство "Автостат", которое занимается статистикой и аналитикой автобизнеса в России, проанализировало, что самые востребованные машины в Российской Федерации за прошлый год стали те, что выпущены под китайскими марками.

Фото: Matti Blume (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)