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КНР поддерживает мирную конференцию по Украине
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 20:41

КНР поддерживает мирную конференцию по Украине

Лидер КНР заявил, что они поддержал проведение мирной конференции, которую признает Россия и Украина.

Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, которую признает киевский режим и Москва.

Фото: www. flickr.com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿

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