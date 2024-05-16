Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объявил, что Россия в сотрудничестве с Китаем начнет экспансию Луны после 2036 года. Он также упомянул, что Россия готова сотрудничать с другими странами, включая США, в строительстве Российской орбитальной станции.