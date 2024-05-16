Лидер КНР заявил, что они поддержал проведение мирной конференции, которую признает Россия и Украина.
Си Цзиньпин заявил, что Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, которую признает киевский режим и Москва.
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Армянская оппозиция к "активной борьбе"
Епископ Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, лидер протестов с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, анонсировал в ближайшее время начало этапа "активной борьбы".
СМИ сообщают, что у Фицо нет запланированных операций
Глава правительства Словакии Роберт Фицо, перенесший операцию после покушения в среду, не имеет запланированных операций.
Глава "Роскосмоса" Борисов сообщил, что Россия и Китай начнут экспансию Луны после 2036 года
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объявил, что Россия в сотрудничестве с Китаем начнет экспансию Луны после 2036 года. Он также упомянул, что Россия готова сотрудничать с другими странами, включая США, в строительстве Российской орбитальной станции.
Ученый Язев предложил запустить на орбиту коронограф для точного прогноза магнитных бурь
Ученый Сергей Язев из Института солнечно-земной физики предложил установить коронограф на орбите Земли для более точного прогнозирования магнитных бурь. Он отметил, что это улучшит оценку скорости и направления движения солнечных выбросов.