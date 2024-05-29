По информации издания Washington Post, сообщается, что Китай, по предположениям, был готов предоставить вооружение России после начала украинского конфликта, однако воздержался от этого шага после телефонного разговора с Джо Байденом.



Источники, на которые ссылается издание, рассказали журналисту о том, что Байден дал обещание Си Цзиньпину о возможном ответе на случай поставок вооружения Москве.

Фото: www. flickr.com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license) ﻿