По информации издания Washington Post, сообщается, что Китай, по предположениям, был готов предоставить вооружение России после начала украинского конфликта, однако воздержался от этого шага после телефонного разговора с Джо Байденом.
Источники, на которые ссылается издание, рассказали журналисту о том, что Байден дал обещание Си Цзиньпину о возможном ответе на случай поставок вооружения Москве.
Фото: www. flickr.com/Tomas Roggero (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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