В скором времени в России начнут производить банкоматы для Китая. О планах изготовлять аппараты для выдачи и приёма денег рассказал губернатор российского региона Андрей Воробьев.
По словам Андрея Воробьёва, инвесторы из Китая собираются вложить более 1 миллиарда рублей в производство аппаратов для выдачи и приёма денег. Помимо это, на завод по такому случаю необходимо будет принять на работу около 300 сотрудников. Изначально производство будет базироваться на металлических корпусах. Спустя время, когда работа станет системной и успешной, изготовление перейдёт в Клин. В административном центре Клинского района, расположенного на расстоянии 70 км от МКАД в северо-западной части Московской области, уже будут нацелены на полномасштабный производственный цикл.
Примерная дата начала изготовления денежных аппаратов — 2025 год. Помимо этого в Китае заявили, что за три года собираются всецело выполнять заданные объёмы выпуска банкоматов. В дальнейшем инвесторы нацелены на изготовление 10 тысяч аппаратов в год.
Ещё два года назад на территории России использовались, как правило, банкоматы, привезённые из США и Европы. Однако из-за введения запретов со стороны многих стран необходимо было перестроиться на продукцию Китая и Кореи. Помимо этого, в России начались разработка и вывод на рынок известных товаров отечественного изготовления, которые замещают однотипную продукцию иностранных брендов. Так, например, год назад в Москве начали создавать российские банкоматы "Эльбрус".
Фото: Adrian Grycuk (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0)
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