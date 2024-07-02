Китай получил возможность обеспечивать полный цикл производства электромобилей, заявил ТАСС посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

"В настоящее время в Китае завершен процесс становления полноценной отраслевой системы по производству автомобилей на альтернативных источниках энергии, включающий полный цикл производства и снабжения автозапчастями, типовыми для любых видов автомобилей, — отметил дипломат.

По словам посла, в стране обеспечена система поставок комплектующих для электромобилей, таких как аккумуляторы, электронные блоки управления, электроприводы, а также электроники и программного обеспечения. Кроме того, в КНР выстроена сопутствующая инфраструктура, включая станции подзарядки, а также услуги по замене и утилизации аккумуляторов для машин на альтернативных источниках энергии, заключил Ханьхуэй.

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