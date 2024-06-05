МИД Украины оставляет за Киевом исключительное право определять условия мирного урегулирования конфликта на Украине. Так ведомство прокомментировало предложение министра иностранных дел Китая Ван И о необходимости ускорить подготовки к по-настоящему эффективной мирной конференции с участием России.
"Именно Украина, на территории которой идёт война, должна определять, каким должен быть мир. Единственной справедливой основой для достижения такого мира является формула мира президента Украины ВладимираЗеленского", - говорится в заявлении на сайте украинского МИД.
Дипломаты снова обратились к Пекину с призывом прислать длегацию на "саммит мира" в Швейцарии, чтобы "дать сигнал сбалансированной позиции Китая". Также Киев упрекнул КНР в слишком частых встречах с Россией на высшем уровне.
Напомним, что ранее Китай и Бразилия опубликовали совместное заявление с предложениями по урегулированию украинского конфликта. Страны подчеркнули, что разрешить кризис можно только путём диалога и переговоров, а также предложили провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех мирных планов".
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Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0).
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