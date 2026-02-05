В Кисловодске покупают не только "Нарзан": вот что увозят те, кто знает места

Кисловодск легко запоминается не только прогулками по паркам и курортным вайбом, но и тем, что из него действительно есть что привезти домой. Многие по привычке ограничиваются одной бутылкой минералки, хотя город давно стал местом, где можно собрать целую "корзину впечатлений" — от еды и специй до косметики и вещей для холодных вечеров. Главное — понимать, что покупать, где искать качество и как не переплатить за туристическую упаковку. Если подойти к этому с умом, сувениры будут не случайными, а полезными и приятными. Об этом рассказал автор канала на Дзен "Игорь Краснов".

Минеральная вода: классика, которая не надоедает

Первое, что приходит в голову, — знаменитый "Нарзан", и это действительно обязательный пункт. Название минералки переводят как "напиток богатырей", а в составе воды отмечают более 20 микроэлементов. Многие берут её не только ради вкуса, но и как символ поездки в город-курорт. Практичный вариант — покупать воду в стеклянных бутылках, а ещё лучше попробовать набрать её прямо из бювета: так можно сравнить ощущения и выбрать, что нравится больше.

Кроме "Нарзана" туристы часто увозят и другие известные минералки. Например, "Ессентуки №4" ценят за популярность у тех, кто следит за пищеварением, а "Славяновскую" выбирают за более мягкий вкус. Есть и "Смирновская" — её нередко берут повторно, если она однажды понравилась. Если вы путешествуете на машине, удобно собрать сразу несколько вариантов и устроить дома небольшую дегустацию.

Кавказские напитки: что привезти друзьям

Тем, кто любит подарки "с характером", часто выбирают местный алкоголь. В подборку обычно попадают красные вина вроде "Саперави" и коньяк Прасковейского завода. Чтобы избежать сомнительных покупок, разумнее искать фирменные магазины и проверенные точки на Курортном бульваре, где меньше риска наткнуться на подделку.

Если есть возможность, стоит уточнить условия дегустации: так проще понять, что именно брать, и не покупать "вслепую". Это особенно актуально для тех, кто не считает себя экспертом, но хочет привезти достойный подарок.

Еда и специи: то, что действительно пригодится дома

Кавказский мёд часто становится неожиданным открытием даже для тех, кто раньше относился к нему равнодушно. На рынках можно найти разные сорта и попробовать их на месте, чтобы понять разницу во вкусе. Среди популярных вариантов — акациевый, каштановый и горный из разнотравья. Часто вместе с мёдом покупают прополис, который многие берут "на сезон простуд" как привычный домашний продукт.

Отдельный пункт — специи и соусы. На Центральном рынке можно найти хмели-сунели, домашнюю аджику и сванскую соль, которая подходит буквально ко всему. Важный момент — пробовать перед покупкой и не забывать торговаться: на рынках это нормальная часть процесса и иногда помогает заметно сэкономить.

Сладости и чай: подарки, которые любят все

Для сладкоежек Кисловодск — почти беспроигрышный вариант. В поездках часто берут чурчхелу, варенье из грецких орехов и урбеч. Многие отмечают, что выгоднее искать небольшие лавки за Нарзанной галереей: там цены обычно спокойнее, а выбор не хуже, чем на главных улицах.

Хорошим дополнением к сладостям становятся пакетики травяного чая, особенно с чабрецом. Такой сувенир выглядит просто, но часто оказывается самым "домашним" и быстро расходится, потому что его удобно пить вечерами и дарить коллегам.

Косметика и вещи: полезное вместо пыли на полке

Неожиданно популярным сувениром становится продукция на основе тамбуканской грязи. В магазинах можно найти маски для лица, кремы для рук, шампуни и мази для суставов — многие покупают их как для себя, так и в подарок родителям. Ещё один универсальный вариант — натуральное мыло ручной работы, например с лавандой или той же грязью.

Из тёплых вещей часто выбирают шерстяные носки и пуховые платки. Такие покупки ценят за практичность: это не "сувенир ради сувенира", а вещь, которая будет использоваться. Для дома подойдут керамическая бюветница, деревянные шкатулки, а для недорогих подарков — магниты и чай.