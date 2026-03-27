Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кисловодский национальный парк.Терренкур
© commons.wikimedia.org by Софья Тихонова is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Северо-Кавказский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 11:58

Невидимый купол над Кисловодском: секретный код распределения городского смога наконец раскрыт

Специалисты Института физики атмосферы имени Обухова РАН представили цифровую модель воздушной среды Кисловодска, позволяющую отслеживать уровень загрязнения воздуха в условиях сложного горного рельефа. Разработка использует комплекс программных решений, адаптированных для прогнозирования концентрации оксида углерода, исходящего от автомобильного транспорта. Внедрение системы поможет городским властям эффективнее планировать развитие инфраструктуры и контролировать экологическое состояние популярного курорта. Исследование опирается на актуальные показатели плотности трафика и уникальные климатические особенности региона.

Технологии мониторинга в горах

Разработка представляет собой сложный цифровой двойник, созданный на базе специализированного программного комплекса для анализа атмосферных процессов. Авторы проекта впервые масштабировали данную технологию для Кавказских Минеральных Вод, учитывая крайне неоднородный ландшафт этой местности. Традиционные методы оценки часто дают погрешности, однако в этот раз команда скорректировала статистику с учетом локальных данных о движении транспорта.

Модель концентрируется на анализе выбросов оксида углерода, который считается основным загрязнителем от двигателей внутреннего сгорания. Ученые проанализировали реальную нагрузку на дорожную сеть, включая суточные пики активности частных и туристических авто. Такой детальный подход позволяет детализировать картину рассеивания примесей с высокой степенью точности, даже в условиях интенсивного горного рельефа.

Интеграция с существующей Высокогорной научной станцией станет следующим этапом развития проекта. Уже сейчас станция использует методы спектроскопии для определения диоксида азота, а новая система позволит объединить эти данные в единую управленческую матрицу. Это обеспечит комплексный контроль за чистотой воздуха в Кисловодске в режиме реального времени.

Роль рельефа в распределении примесей

Географические особенности курорта оказались ключевым фактором, определяющим чистоту атмосферы в городе. Исследователи установили, что горные массивы действуют как барьер, удерживая до 50% выхлопных газов в низинах, где сосредоточена основная застройка. В то же время на возвышенных участках ландшафт способствует интенсивному проветриванию, препятствуя накоплению вредных веществ.

Научные данные подтверждают, что рельеф местности несет ответственность за 20-50% колебаний уровня оксида углерода. Именно эти естественные "ловушки" объясняют утренние скачки концентрации примесей, совпадающие с часы массовой загруженности дорог. Количественная оценка этого воздействия была проведена учеными впервые, что дает понимание механизмов распределения аэрозолей в воздухе.

"Создание цифровых инструментов для анализа атмосферы в условиях сложного рельефа — критически важная задача для развития курортных территорий. Понимание того, как городская инфраструктура взаимодействует с локальными потоками воздуха, позволяет принимать взвешенные решения по организации движения. Это создает прочный базис для сохранения уникальной экологической обстановки, столь значимой для оздоровительных центров страны. Подобные разработки помогают эффективно балансировать между потребностями туристического сектора и интересами местного населения."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Перспективы для городской среды

Внедрение цифрового двойника направлено на решение стратегической проблемы — сохранения статуса чистого курорта при растущем количестве автотранспорта. Модель предоставит администрации Кисловодска ресурс для прогнозирования зон скопления загрязнений и своевременной оптимизации транспортных потоков. Такой инструмент поможет городу избегать экологических нарушений и эффективно распределять нагрузку на улично-дорожную сеть.

Долгосрочные прогнозы предусматривают учет климатических изменений вплоть до 2050 года, что соответствует задачам глобальных исследований института. Проект нацелен не только на текущее благополучие 130 тысяч жителей, но и на сохранение благоприятной среды для многомиллионного потока гостей. Успешная апробация системы в Кисловодске может стать прецедентом для расширения исследований на весь регион Кавминвод.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet