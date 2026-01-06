Кирпичная печь на борту стала сенсацией: найден самый ранний камбуз такого типа в датских водах

В проливе Эресунн у берегов Копенгагена археологи подняли со дна находку, которая способна по-новому показать, как работала торговля в позднем Средневековье. Под слоями песка и ила на глубине около 13 метров сохранился почти целый корпус крупнейшего из найденных грузовых когов — судна, рассчитанного на дальние переходы и серьёзные объёмы перевозок. Благодаря редкой сохранности исследователи смогли рассмотреть конструктивные решения, которые раньше были известны лишь по обрывочным фрагментам. Об этом сообщает Музей кораблей викингов в Роскилле.

Неожиданная находка на фоне большого строительства

Остов корабля обнаружили во время обследования морского дна перед строительством Линнетхольма — нового района Копенгагена, который создают на намывной территории. Сначала специалисты фиксировали аномалии на грунте, а затем стало ясно, что под осадками скрывается крупное судно, лежащее в естественной "капсуле времени". Плотный слой песка и ила сыграл роль защиты: дерево не разрушилось так сильно, как это обычно случается с корабельными останками в открытой воде.

Работы растянулись более чем на два с половиной года. Чтобы аккуратно освободить корпус от отложений и не повредить древнюю конструкцию, команда выполняла сотни подводных выходов и применяла щадящие методы очистки грунта. Такой масштаб объясним: чем лучше сохранность объекта, тем важнее извлечь максимум деталей, не разрушив их во время подъёма и фиксации.

"Свелгет 2" и его необычные возможности

Корабль получил имя "Свелгет 2" — по ближайшему участку акватории. По оценкам учёных, его длина составляла около 28 метров, ширина — примерно 9 метров, а высота доходила до 6 метров. Для начала XV века это были впечатляющие параметры: подобные суда могли брать на борт до 300 тонн груза и при этом не требовали большой команды, что делало рейсы экономичными.

Исследование древесины показало, что корабль строили из материалов разного происхождения: часть дуба связывают с территориями современной Польши, а отдельные элементы — с регионом Нидерландов. Такая "география" сама по себе говорит о развитых связях и обмене ресурсами в Европе того времени. Судно могло перевозить как дорогие товары, так и массовые грузы — от соли и леса до кирпича и продовольствия, поддерживая стабильные маршруты в Балтийском и Северном морях.

Что рассказали находки о жизни экипажа

Особую ценность для исследователей представляет не только масштаб корабля, но и детали его устройства. Сохранность корпуса помогла подтвердить наличие носовой и кормовой надстроек, которые обеспечивали укрытие для команды. Это важный нюанс: такие элементы долгое время обсуждались как вероятные, но не имели достаточных археологических подтверждений.

Сенсацией стала кирпичная камбузная печь — самый ранний пример подобного решения в датских водах. Она показывает, что условия для моряков могли быть гораздо комфортнее, чем принято представлять: на борту было место для приготовления пищи и поддержания тепла даже в холодных северных переходах. Рядом с конструкцией нашли личные предметы — обувь, гребень, котелок и деревянный поднос. Эти вещи позволяют увидеть не абстрактный "торговый флот", а реальную жизнь людей, которые проводили недели в море и зависели от надёжности судна и быта на борту.

Такие открытия особенно важны для подводной археологии: именно она помогает восстанавливать не только форму и размеры кораблей, но и привычки, технологии и организацию труда тех, кто обеспечивал движение товаров и рост городов.

В итоге "Свелгет 2" становится не просто впечатляющим экспонатом, а ключом к пониманию того, как менялась экономика Северной Европы на рубеже XIV-XV веков. Чем тщательнее будут изучены конструкция и сопутствующие находки, тем точнее удастся объяснить, почему такие суда стали опорой торговли и изменили ритм жизни целого региона.